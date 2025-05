Trump will sich offenbar aus Ukraine-Gesprächen zurückziehen

Vor wenigen Tagen behauptete US-Präsident Donald Trump noch, er sei der Einzige, der die Macht habe, mit Kremlchef Putin einen Frieden für die Ukraine auszuhandeln. Doch davon scheint Trump jetzt nichts mehr wissen zu wollen. Nach seinem Telefonat mit Putin am Montag scheint Trump inzwischen jegliches Interesse an einer Beteiligung an den Verhandlungen verloren zu haben.