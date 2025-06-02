New York Hohes Amt, wenig Macht: Das ist Annalena Baerbocks neuer Job

Annalena Baerbock im UN-Plenum (Archivbild): Die ehemalige Außenministerin wirkt künftig in New York. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Annalena Baerbock leitet ab diesem Dienstag in New York die Sitzungen der UN-Vollversammlung. Nicht alle sind von ihrer Berufung überzeugt.

Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock tritt heute offiziell ihren neuen Job als Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York an. Zum Auftakt der 80. Sitzungsperiode der Vollversammlung soll Baerbock das Amt von ihrem Vorgänger Philemon Yang, dem früheren Premierminister Kameruns, übernehmen.

Bei einer für 17 Uhr MESZ angesetzten Sitzung soll Yang offiziell verabschiedet und Baerbock vereidigt werden. Im Anschluss will Baerbock sich Fragen von Journalisten und Journalistinnen stellen. Für 21 Uhr MESZ ist dann die erste Sitzung unter dem Vorsitz von Baerbock geplant, bei der sie auch eine Eröffnungsrede halten will.

Mit Videos bei Instagram hatte Baerbock sich im Vorfeld zur Einstimmung aus New York gemeldet – und damit für viele Schlagzeilen gesorgt. Ein Video war im "Sex and the City"-Stil gehalten und zeigte die Diplomatin in High Heels in einem gelben Taxi. In einem anderen holt sie sich Kaffee und einen Bagel und macht sich selbstironisch über ihren deutschen Akzent im Englischen lustig.

Im Juni war Baerbock mit überwältigender Mehrheit und trotz eines russischen Störmanövers auf den Posten gewählt worden. In ihrer Dankesrede hatte Baerbock damals gesagt, dass sie das Gremium als "ehrliche Vermittlerin" und mit einender Kraft leiten wolle. Die 44 Jahre alte Grünen-Politikerin, die bis Mai Bundesaußenministerin war, ist erst die fünfte Frau in diesem Amt. Die Amtszeit beträgt ein Jahr.

Begrenzter Einfluss auf UN-Tagungen

Der Spitzenposition wird in erster Linie protokollarische Bedeutung beigemessen – sie ist nicht mit der Rolle von UN-Generalsekretär António Guterres zu verwechseln. Als Präsidentin leitet Baerbock die Sitzungen der Generalversammlung, zudem legt sie Abläufe und Tagesordnungspunkte fest. Mit diesen Aufgaben könnte die 44-jährige Top-Diplomatin zumindest begrenzt Einfluss auf Entscheidungsprozesse hinter den Kulissen nehmen, etwa bei der Wahl des nächsten Generalsekretärs im kommenden Jahr. Dabei dürfte Baerbocks direkter Draht zu Außenministern weltweit – also den Chefs der UN-Botschafter in New York – von Vorteil sein.