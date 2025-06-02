New York Hohes Amt, wenig Macht: Das ist Annalena Baerbocks neuer Job
Annalena Baerbock leitet ab diesem Dienstag in New York die Sitzungen der UN-Vollversammlung. Nicht alle sind von ihrer Berufung überzeugt.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock tritt heute offiziell ihren neuen Job als Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York an. Zum Auftakt der 80. Sitzungsperiode der Vollversammlung soll Baerbock das Amt von ihrem Vorgänger Philemon Yang, dem früheren Premierminister Kameruns, übernehmen.
Bei einer für 17 Uhr MESZ angesetzten Sitzung soll Yang offiziell verabschiedet und Baerbock vereidigt werden. Im Anschluss will Baerbock sich Fragen von Journalisten und Journalistinnen stellen. Für 21 Uhr MESZ ist dann die erste Sitzung unter dem Vorsitz von Baerbock geplant, bei der sie auch eine Eröffnungsrede halten will.
- Pro & Kontra zu Baerbocks Video-Auftritt: Sie hat den Blick fürs Wesentliche verloren
- Agenda: Das will Baerbock in ihrem neuen Job erreichen
Mit Videos bei Instagram hatte Baerbock sich im Vorfeld zur Einstimmung aus New York gemeldet – und damit für viele Schlagzeilen gesorgt. Ein Video war im "Sex and the City"-Stil gehalten und zeigte die Diplomatin in High Heels in einem gelben Taxi. In einem anderen holt sie sich Kaffee und einen Bagel und macht sich selbstironisch über ihren deutschen Akzent im Englischen lustig.
Im Juni war Baerbock mit überwältigender Mehrheit und trotz eines russischen Störmanövers auf den Posten gewählt worden. In ihrer Dankesrede hatte Baerbock damals gesagt, dass sie das Gremium als "ehrliche Vermittlerin" und mit einender Kraft leiten wolle. Die 44 Jahre alte Grünen-Politikerin, die bis Mai Bundesaußenministerin war, ist erst die fünfte Frau in diesem Amt. Die Amtszeit beträgt ein Jahr.
Begrenzter Einfluss auf UN-Tagungen
Der Spitzenposition wird in erster Linie protokollarische Bedeutung beigemessen – sie ist nicht mit der Rolle von UN-Generalsekretär António Guterres zu verwechseln. Als Präsidentin leitet Baerbock die Sitzungen der Generalversammlung, zudem legt sie Abläufe und Tagesordnungspunkte fest. Mit diesen Aufgaben könnte die 44-jährige Top-Diplomatin zumindest begrenzt Einfluss auf Entscheidungsprozesse hinter den Kulissen nehmen, etwa bei der Wahl des nächsten Generalsekretärs im kommenden Jahr. Dabei dürfte Baerbocks direkter Draht zu Außenministern weltweit – also den Chefs der UN-Botschafter in New York – von Vorteil sein.
Im Machtgetriebe gilt der UN-Sicherheitsrat mit seinen fünfzehn Mitgliedern – darunter die fünf Vetomächte USA, Frankreich, Großbritannien, China und Russland – als deutlich mächtiger. Er kann völkerrechtlich bindende Resolutionen erlassen. Die politischen Entscheidungen der Generalversammlung dagegen haben oft einen eher symbolischen Wert und gelten als weltweites Stimmungsbild.
Baerbock will diplomatischer auftreten
"Als Präsidentin, sollte ich gewählt werden, werde ich allen 193 Mitgliedstaaten dienen – großen wie kleinen. Als ehrliche Vermittlerin. Als einende Kraft. Mit offenem Ohr. Und offener Tür", hatte Baerbock im Mai bei der Vorstellung ihrer Prioritäten gesagt. Und auch klargemacht, dass sie in der neuen Rolle einen diplomatischeren Ton anschlagen würde als noch zu ihrer Zeit als deutsche Außenministerin, in der sie vor allem mit klarer Kante unter anderem gegen Russland aufgefallen war.
Wer ist wer bei der UN
Der UN-Generalsekretär, derzeit der frühere portugiesische Premier António Guterres, ist der höchste Beamte der UN. Er vertritt die Organisation nach außen. Er wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des Sicherheitsrats gewählt.
Dem UN-Sicherheitsrat gehören zehn gewählte und fünf ständige Mitglieder an. Das sind die Veto-Mächte USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien, die mit ihrem Widerspruch (lat. Veto) Beschlüsse verhindern können. Die Beschlüsse – Fachleute sprechen von Resolutionen – können Bindungswirkung für die UN-Mitgliedstaaten entfalten.
Der Vollversammlung gehören alle UN-Staaten an. Die Sitzungsleitung übernimmt für zwölf Monate die ehemalige deutsche Spitzendiplomatin Annalena Baerbock. Der Einfluss ist begrenzt. Beschlüsse der Vollversammlung entfalten keine bindende Wirkung.
Als Schwerpunkte ihrer Amtszeit hatte Baerbock das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele, den Kampf gegen die Klimakrise sowie die Gleichstellung der Geschlechter genannt. Sie beginnt ihr neues Amt allerdings in großen Herausforderungen und unter großem politischen und finanziellen Druck, unter anderem aufgrund von Kürzungen durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Baerbock kündigte an, Reformen mit vorantreiben und die Ressourcen der Vollversammlung so effizient wie möglich einsetzen zu wollen.
Kritik an Baerbocks Berufung
Ursprünglich war für das Amt der Präsidentin der UN-Generalversammlung die deutsche Spitzendiplomatin Helga Schmid vorgesehen, die auch von Russland akzeptiert war. Baerbock wurde für ihre späte Kandidatur nach der verlorenen Bundestagswahl kritisiert.
So rügte der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige deutsche UN-Botschafter, Christoph Heusgen, Baerbock sei zwar eine "begnadete Politikerin", aber auch eine "polarisierende Figur". "Es kann nicht sein, dass die Uno als Selbstbedienungsladen gesehen wird. Deutschland tut sich damit keinen Gefallen."
Heusgen kennt sich aus mit dem politischen Geschäft. Er hatte der früheren Kanzlerin Angela Merkel als außenpolitischer Berater gedient. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt wurde er UN-Botschafter in New York.