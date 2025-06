Gazastreifen: Zahl der Toten steigt

Im Gazastreifen hat sich am Sonntag die Zahl der Toten durch israelisches Feuer nach palästinensischen Angaben auf mindestens 41 erhöht. Mindestens fünf Menschen seien erschossen und Dutzende verletzt worden, als sie sich Posten der umstrittenen Hilfsorganisation GHF näherten, berichten Mediziner.

Zudem seien bei einem Luftangriff auf die Stadt Beit Lahija im Norden des Palästinenser-Gebiets sieben Menschen ums Leben gekommen. In Nuseirat sei ein Haus getroffen worden, mindestens elf Menschen verloren demnach ihr Leben. Auch an anderen Orten seien Menschen durch israelische Luftangriffe gestorben. Von der israelischen Armee gab es zunächst keine Stellungnahme.

Israel greift Ölministerium und Polizei des Iran an

In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Medienberichten zufolge zentrale Einrichtungen und Behörden zum Ziel israelischer Luftangriffe geworden – darunter das Ölministerium und die Polizeidirektion. Augenzeugen berichteten zudem am Sonntag von viel Verkehr und Staus in den Straßen, weil viele Menschen die Stadt zu verlassen versuchen.

Die Nachrichtenagentur Tasnim verbreitete zudem Bilder von Häusern in Trümmern und Einsätzen von Rettungskräften und berichtete von einem Angriff auf Wohngebiete und ein Studentenwohnheim mit Verletzten.

Auch aus der Stadt Maschhad weit im Osten wurden erneut Angriffe gemeldet, auch in der Nähe eines Flughafens. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in Maschhad auf einem Flughafen ein iranisches Tankflugzeug angegriffen.

Zuvor war bereits von israelischen Angriffen gegen das Hauptquartier des iranischen Verteidigungsministeriums sowie einer staatlichen Atom-Forschungsorganisation, einem Kommando des Verteidigungsministeriums und auf ein Öllager in Teheran berichtet worden. In einigen Stadtteilen fiel das Wasser aus. In Videos auf dem Webportal der Tageszeitung Hafte-Sobh war zu sehen, wie eine zerstörte Straße unter Wasser stand, drumherum Autos auf ihren Dächern.

"Hoffentlich bald vorbei": Iraner wollen Ende des Regimes

Die islamische Republik steht unter Beschuss. Doch was bedeutet das für die Menschen im Land? Die Angst vor dem Krieg mischt sich mit Hoffnung auf Veränderung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Iran startet Raketenangriff auf Israel

Der Iran hat eine weitere Welle von Raketen auf Ziele in Israel gefeuert. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars. Derweil heulen in ganz Israel Sirenen, um Menschen vor den Raketen zu warnen, teilte das israelische Militär in einem Beitrag auf X mit.