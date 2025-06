Newsblog zur Lage in Nahost Auswärtiges Amt organisiert Charterflug für Deutsche

16.06.2025

Ein Flugzeug spiegelt sich in der Fassade des Flughafens Amman: Von dort aus will das Auswärtige Amt Deutsche aus dem Nahen Osten ausfliegen. (Quelle: Arek)

Am Mittwoch sollen die ersten Deutschen aus dem Nahen Osten ausgeflogen werden. Israel greift Irans Staatsfernsehen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 16. Juni

Auswärtiges Amt organisiert Charterflug für Deutsche

Das Auswärtige Amt organisiert einen Charterflug von der jordanischen Hauptstadt Amman aus, damit Deutsche in Israel ausfliegen können. Eine Ministeriumssprecherin sagte, dieser erste Sonderflug solle am Mittwoch starten. "Auf der Krisenvorsorgeliste Elefand registrierte Deutsche in Israel wurden über diese Möglichkeit und die Modalitäten informiert", sagte die Sprecherin weiter.

Zuvor hatte das Ministerium alle Deutschen in Israel, dem Iran und angrenzenden Staaten aufgefordert, sich in die Elefand-Liste einzutragen, die Sie hinter diesem Link finden. Damit können die deutschen Auslandsvertretungen im Notfall schnell Kontakt zu den Menschen aufzunehmen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte in Berlin, derzeit hätten sich knapp 4.000 Deutsche in Israel bei Elefand registriert, die Zahl steige. Im Iran seien knapp 1.000 Deutsche eingetragen. Konkrete Pläne für Evakuierungen gebe es derzeit nicht, man halte sich aber alle Optionen offen, sagte der Sprecher.

Seit Beginn der israelischen Militäroperationen berate der Krisenstab der Bundesregierung gemeinsamen mit den deutschen Auslandsvertretungen vor Ort ständig die aktuelle Lage, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts weiter. Aufgrund der Sperrung des Luftraums sei eine Ausreise aus Israel per Flugzeug derzeit nicht möglich. Der Flughafen Amman und die Grenzübergänge nach Jordanien seien aber geöffnet. Allerdings erschwere die volatile Sicherheitslage derzeit eine Planung von Überlandfahrten. "Deshalb sind deutsche Staatsangehörige vor Ort aufgerufen, abhängig von ihrer individuellen Lage, verfügbaren Schutzräumen und den Anweisungen der lokalen Sicherheitsbehörden, in eigener Verantwortung diese Ausreisemöglichkeit auf dem Landweg für sich abzuwägen."

Bericht: Rakete schlug in größter Raffinerie Israels ein

Bei einem massiven iranischen Raketenangriff auf Israel ist einem Medienbericht zufolge auch eine wichtige Raffinerie in Haifa getroffen worden. Bei dem Angriff am Sonntag wurden nach Berichten vom selben Tag drei Menschen getötet. Nachdem die Zensur eine entsprechende Erlaubnis erteilt hat, durfte am Montag auch über den Einschlag in der größten Raffinerie des Landes informiert werden, wie das Nachrichtenportal ynet berichtete.

Wie groß der Schaden an der Bazan-Raffinerie ist, die einen Großteil der zivilen und militärischen Ölprodukte Israels produziert, war zunächst nicht genau bekannt. Auch Kerosin für Kampfflugzeuge wird dort hergestellt. Medienberichten zufolge verarbeitet die Raffinerie rund 200.000 Barrel Rohöl pro Tag, was in etwa 80 Prozent der gesamten israelischen Produktion entspricht.

Israel greift offenbar iranisches Staatsfernsehen an

Israel hat nach iranischen Angaben den Staatssender IRIB angegriffen. Das berichteten der Sender und weitere Staatsmedien. Diese in sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen sollen zeigen, wie eine Sprecherin während einer Livesendung plötzlich das Studio verlässt. Dann sind laute Geräusche zu hören und es stürzen Trümmer von der Decke:

Zuvor hatte Israel die Einwohner von Teheran aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte zudem angekündigt, den Staatssender anzugreifen. Die "Jerusalem Post" zitierte Katz mit den Worten: "Dieses Sprachrohr für Propaganda und Hetze wird verschwinden".