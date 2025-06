So schaltete Israel die iranische Flugabwehr aus

Aktualisiert am 13.06.2025 - 14:35 Uhr

Aktualisiert am 13.06.2025 - 14:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad hat laut Medienberichten in den Monaten vor dem Angriff auf den Iran mehrere verdeckte Operationen im Landesinneren vorbereitet und durchgeführt. Das geht aus einem Bericht des israelischen Senders N12 hervor, der sich auf eine israelische Sicherheitsquelle beruft.

Monatelange Vorbereitung

Die Operation, die zeitlich auf die nächtlichen Luftangriffe von Donnerstag auf Freitag fiel und den Namen "Rising Lion" trug, war laut Quelle das Ergebnis monatelanger, verdeckter Vorbereitungen. Dabei sei es dem Mossad gelungen, Waffen unentdeckt in das Land zu schmuggeln und einsatzbereit zu platzieren. Mit Beginn des israelischen Angriffs seien diese aktiviert und gegen militärische Infrastruktur der Islamischen Republik eingesetzt worden.

| Israel greift das Atomprogramm des Iran an.

Video | Israel greift das Atomprogramm des Iran an.

Insgesamt beschreibt N12 drei operative Schwerpunkte des israelischen Spezialeinsatzes: In einem ersten Schritt installierten Mossad-Kräfte Präzisionswaffen in offenen Gebieten nahe iranischer Flugabwehrstellungen. Diese wurden bei Beginn der Angriffe sofort abgefeuert. In einem weiteren Vorgehen brachte der Mossad moderne Angriffssysteme auf Fahrzeugen unter, um iranische Verteidigungssysteme zu umgehen und gezielt auszuschalten.