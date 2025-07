Nach monatelangen Verhandlungen sind abgeschobene Venezolaner aus einem Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador in ihre Heimat zurückgekehrt. Es ist ein historischer Deal.

Zwei Flugzeuge mit aus den USA abgeschobenen Venezolanern sind am Freitagabend (Ortszeit) in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gelandet. Die Rückkehr erfolgte im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Venezuela, den USA und El Salvador. An Bord der Maschinen befanden sich Dutzende Männer, die zuvor in einem Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador inhaftiert waren. Die genaue Zahl der Rückkehrer blieb zunächst unklar.