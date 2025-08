Armenien und Aserbaidschan wollen laut übereinstimmenden Medienberichten am Freitag eine Absichtserklärung in Washington unterzeichnen. Das Papier soll den Willen beider Seiten bekräftigen, einen dauerhaften Friedensschluss anzustreben. Als Gastgeber des Treffens wird demnach US-Präsident Donald Trump fungieren.

Verhandlungen unter schwierigen Bedingungen

Bereits im März hatten sich beide Staaten auf einen Entwurf für ein Friedensabkommen verständigt. Doch Baku fordert seither zusätzliche Zugeständnisse – insbesondere die Streichung von Passagen in der armenischen Verfassung, die sich auf Territorien beziehen, die Baku für sich beansprucht. Um diese Änderungen durchzusetzen, übt Aserbaidschan militärischen Druck auf Armenien aus – etwa, indem seine Soldaten zivile Häuser in Grenznähe beschießen lässt. Zuletzt beschossen Aserbaidschaner armenische Bauarbeiter am Montag in der Provinz Sjunik. Verletzt wurde dabei niemand.