Kriegsplan für Gazastreifen Netanjahu: Militär nimmt auch Flüchtlingslager ins Visier

Von dpa 11.08.2025 - 10:20 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Benjamin Netanjahu: Er bezeichnete die Flüchtlingslager im Gazastreifen als "Hamas-Hochburg". (Quelle: Julia Demaree Nikhinson)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Israel will nicht nur Gaza-Stadt einnehmen – auch Flüchtlingslager in dem Palästinensergebiet stehen im Fokus. Netanjahu teilt gegen internationale Kritiker aus.

Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. Das Sicherheitskabinett habe vergangene Woche das Militär angewiesen, "die beiden verbliebenen Hamas-Hochburgen in der Stadt Gaza und in den zentralen Lagern zu zerschlagen", sagte Netanjahu vor ausländischen Journalisten. In einer Mitteilung seines Büros war zuvor nur davon die Rede gewesen, dass das Militär die Einnahme der Stadt Gaza vorbereiten werde.

Loading...

"Unser Ziel ist es nicht, Gaza zu besetzen. Unser Ziel ist es, Gaza zu befreien – von den Hamas-Terroristen", sagte Netanjahu. "Angesichts der Weigerung der Hamas, ihre Waffen niederzulegen, bleibt Israel keine andere Wahl, als den Job zu Ende zu bringen und die Niederlage der Hamas abzuschließen." Rund 70 bis 75 Prozent des Gazastreifens stünden unter Israels Militärkontrolle. "Doch zwei Hochburgen bleiben bestehen" – die Stadt Gaza und die Flüchtlingslager im Zentrum des Küstengebiets. Dies sei "der beste Weg, den Krieg zu beenden – und der beste Weg, ihn rasch zu beenden", fügte der Ministerpräsident hinzu.

Dank für Donald Trump

In diesen Gebieten werden auch die letzten 50 Geiseln in den Händen der Hamas vermutet. Nach israelischer Einschätzung sollen 20 von ihnen am Leben sein. Netanjahu sprach mit US-Präsident Donald Trump über "Israels Pläne zur Kontrolle der verbliebenen Hamas-Hochburgen im Gazastreifen, um den Krieg zu beenden, die Geiseln freizulassen und die Hamas zu besiegen", wie das Büro des Ministerpräsidenten im Anschluss mitteilte. Netanjahu habe Trump für seine "standhafte Unterstützung Israels seit Beginn des Krieges" gedankt.

Der Zivilbevölkerung werde es zunächst ermöglicht, die Kampfgebiete zu verlassen und sich in "sichere Zonen" zu begeben, sagte Netanjahu zuvor ausländischen Journalisten. Dort würden sie ausreichend Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung erhalten. Angaben dazu, wie nach der Einnahme der Stadt Gaza bei den zentralen Lagern vorgegangen werden soll, machte er nicht. Heimischen Medien sagte Netanjahu, er wolle den Krieg "so schnell wie möglich" beenden. "Deshalb habe ich die israelischen Streitkräfte angewiesen, den Zeitplan für die Einnahme der Stadt Gaza abzukürzen." Konkreter wurde er nicht.