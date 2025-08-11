Vorbereitung auf Russlands "Sapad" Litauen startet Militärübung an belarussischer Grenze

Von t-online 11.08.2025 - 12:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Hubschrauber der litauischen Armee: Das Land übt an der Grenze zu Belarus. (Quelle: IMAGO/Jiri Vatka/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das litauische Militär trainiert in den kommenden Wochen an der Grenze zu Belarus. Mit der russischen "Sapad"-Übung kann das Manöver aber nicht mithalten.

Das litauische Militär hat an der Grenze zu Belarus eine Militärübung gestartet. Wie das Militär mitteilte, soll die Übung bis zum 20. August andauern. Insgesamt sollen etwa 350 Soldaten an dem Manöver teilnehmen. Weiter hieß es, dass der erste Teil der Übung in der süd-litauischen Region Varena stattfinden, der zweite Teil dann auf einem Trainingsgelände im Landesinneren.

Loading...

Mit der Übung reagiert Litauen auf das russisch-belarussische Militärmanöver "Sapad", das die beiden Staaten für den September geplant haben. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj im Februar warnte, könnte Russland für das Manöver bis zu 15.000 Soldaten entsenden.

Erste Truppen und Geräte sollen laut dem ukrainischen Grenzschutzdienst bereits in Belarus angekommen sein. Andrii Demchenko, ein Sprecher der Behörde, erklärte der Nachrichtenagentur "RBC-Ukraine" gleichzeitig, dass die jetzige Menge an Soldaten keine Gefahr für die litauischen Grenzen darstellen würde.

Ukraine warnt vor Überfall

Auch vor der Inversion der Ukraine führten Russland und Belarus gemeinsam eine Militärübung durch – in der russischen Geschichte wurden Angriffe auf andere Staaten wiederholt so getarnt. Die beiden Länder haben enge Beziehungen, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko gilt als von Wladimir Putin abhängig.

Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrskyj, warnte, dass wieder Ähnliches passieren könnte. Er erklärte "RBC-Ukraine": "Mit anderen Worten: Die Öffentlichkeit der Manöver ist der optimale Weg, um Truppen zu verlegen, zu transferieren, in einer bestimmten Richtung zu konzentrieren und Truppenformationen zu bilden."