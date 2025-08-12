Experte zum deutschen Waffenembargo "Die israelische Armee ist nicht auf Kante genäht"
Deutschlands Waffenembargo gegen Israel entfacht politische Kontroversen. Militärisch dürfte es jedoch kaum Auswirkungen haben, so ein Rüstungsexperte.
Vergangenen Freitag hat Deutschland überraschend angekündigt, keine Waffen mehr an Israel zu liefern, welche im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Dieser Schritt wurde sowohl in Deutschland als auch international kontrovers diskutiert.
Doch welche Auswirkungen hat das deutsche Waffenembargo auf die Fähigkeit der Israelis, den Krieg im Gazastreifen fortzuführen, und könnte es negative Konsequenzen für Deutschland haben? t-online gibt einen Überblick:
Wie viele Rüstungsgüter exportiert Deutschland nach Israel?
2024 exportierte Deutschland Rüstungsgüter im Wert von rund 161 Milliarden Euro an Israel. Im ersten Quartal 2025 waren es dagegen Waffen für rund 28 Millionen Euro. Zum Vergleich: Israel gab im vergangenen Jahr umgerechnet mehr als 41 Milliarden Euro für sein Militär aus. Die deutschen Importe machen also nur einen Bruchteil der Gesamtausgaben aus.
Laut dem Rüstungsexperten Guido Schmidtke ist Israel vielmehr ein Waffenexporteur als ein Importeur. "Da sich Israel ständig bedroht fühlt, entwickeln sie das meiste, was sie brauchen, selbst und stimmen es genau auf die für sie relevanten Einsatzsituationen ab", so Schmidtke. Zu diesem Zweck habe Israel in den vergangenen Jahren ehemalige Soldaten ermutigt, Start-ups in diesem Bereich zu gründen.
Zur Person
Der Militärexperte Guido Schmidtke, Jahrgang 1966, liefert seit Jahren Einschätzungen zu Entwicklungen in Kriegs- und Krisengebieten und produziert Militärdokumentationen für viele Fernsehsender. Er war als TV-Reporter für ProSieben, Sat.1 und N24 (heute der Fernsehsender Welt) in fast allen Konfliktregionen der Welt unterwegs, unter anderem als "Embedded Journalist" mit der US-Armee im Irakkrieg.
Welche deutschen Waffensysteme nutzt Israel in Gaza?
Laut Medienberichten nutzt die israelische Armee vor allem die in Deutschland hergestellte Panzerabwehrwaffe RGW 90, auch Matador genannt. Dabei verwenden die Soldaten sie hauptsächlich für die Bekämpfung von in Gebäuden verschanzten Hamas-Terroristen. Zusätzlich werden bestimmte Teile, wie das Getriebe und der Motor des israelischen Panzers Merkava in Deutschland gefertigt.
Welche Auswirkungen hat das Embargo auf den Krieg in Gaza?
Schmidtke glaubt nicht, dass das deutsche Embargo Israels militärische Fähigkeiten einschränkt. "Ich halte diesen Schritt zwar für symbolisch relevant, doch nicht so sehr militärisch relevant", so seine Einschätzung.
Zwar könnte das Ausbleiben von Ersatzteilen für den Merkava Israel langfristig vor Probleme stellen, doch es sei davon auszugehen, dass Israel genug Lagerbestände habe, um seine Panzer noch eine ganze Zeit lang einsatzbereit zu halten. "Die israelische Armee ist nicht auf Kante genäht", so Schmidtke.
Auch dass Israel keine weiteren Panzerabwehrwaffen mehr von Deutschland beziehen kann, hält der Experte aus israelischer Sicht für verschmerzbar. Israel habe Alternativen aus dem eigenen Land oder den USA, "auch wenn diese nicht ganz so mobil einsetzbar sind wie die RGW 90".
Er geht außerdem davon aus, dass sich Israel intern auf ein solches Embargo vorbereitet habe. Dafür spräche, dass die Rüstungsimporte aus Deutschland bereits zuvor stetig abgenommen hätten.
Kann Israel deutsche Waffen beziehen, die in anderen Ländern hergestellt werden?
Rechtlich sei das nicht möglich, erklärt der Experte: Entscheidend nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz ist nicht der Produktionsort, sondern der Sitz der Lizenzinhaberin. Liegt dieser in Deutschland, gelten das Gesetz und alle Ausfuhrbestimmungen – und alle Exporte deutscher Rüstungsgüter müssen von der Bundesregierung genehmigt werden.
Als Beispiel führt Schmidtke den Export von Eurofightern an die Türkei an. Obwohl diese vollständig in der Türkei montiert wurden, musste Deutschland seine Zustimmung zu dem Geschäft geben.
Welche Waffen importiert Deutschland aus Israel?
Nicht nur bezieht Israel Rüstungsgüter aus Deutschland, sondern auch die Bundesrepublik kauft Waffensysteme aus Israel. Dabei handelt es sich vor allem um Drohnen und Systeme zur Flugabwehr, besonders das in Israel entwickelte Arrow-3-System.
Könnte Israel diese Exporte stoppen?
Der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft, Volker Beck, schrieb in einer Pressemitteilung zur Aussetzung der deutschen Exporte: "Vor deutscher Hochnäsigkeit sei gewarnt. Wenn Israel sich bei Rüstungslieferungen nach Deutschland revanchieren sollte, sieht es um die Zukunft deutscher Luftsicherheit schlecht bestellt aus."
Rüstungsexperte Guido Schmidtke glaubt nicht, dass Israel als Reaktion auf das deutsche Embargo die Rüstungsexporte nach Deutschland einstellen könnte. Zum einen, weil es sich besonders beim Arrow-3-System um einen Milliardendeal für israelische Unternehmen handelt. "Zum anderen könnte das gravierende Folgen für Israel als Rüstungsexporteur haben. Andere Staaten könnten denken: Wenn ich Israel öffentlich kritisiere, riskiere ich, dass bestellte Waffenlieferungen ausbleiben", so Schmidtkes Einschätzung.
Doch auch er gibt zu bedenken: "Deutschland hat eindeutig großen Nachholbedarf bei der Luftverteidigung. Zwei Patriot-Systeme gingen zuletzt an die Ukraine und aktuell steht Deutschland in diesem Bereich ziemlich blank da."
