Experte zum deutschen Waffenembargo "Die israelische Armee ist nicht auf Kante genäht"

Von Julius Zielezinski 12.08.2025 - 10:28 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Israelische Soldaten auf einem Merkava Panzer (Archivbild): Teile dieses Panzers werden in Deutschland gefertigt. (Quelle: IMAGO/Matrix Images / Jim Hollander/imago-images-bilder)

Deutschlands Waffenembargo gegen Israel entfacht politische Kontroversen. Militärisch dürfte es jedoch kaum Auswirkungen haben, so ein Rüstungsexperte.

Vergangenen Freitag hat Deutschland überraschend angekündigt, keine Waffen mehr an Israel zu liefern, welche im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Dieser Schritt wurde sowohl in Deutschland als auch international kontrovers diskutiert.

Doch welche Auswirkungen hat das deutsche Waffenembargo auf die Fähigkeit der Israelis, den Krieg im Gazastreifen fortzuführen, und könnte es negative Konsequenzen für Deutschland haben? t-online gibt einen Überblick:

Wie viele Rüstungsgüter exportiert Deutschland nach Israel?

2024 exportierte Deutschland Rüstungsgüter im Wert von rund 161 Milliarden Euro an Israel. Im ersten Quartal 2025 waren es dagegen Waffen für rund 28 Millionen Euro. Zum Vergleich: Israel gab im vergangenen Jahr umgerechnet mehr als 41 Milliarden Euro für sein Militär aus. Die deutschen Importe machen also nur einen Bruchteil der Gesamtausgaben aus.

Laut dem Rüstungsexperten Guido Schmidtke ist Israel vielmehr ein Waffenexporteur als ein Importeur. "Da sich Israel ständig bedroht fühlt, entwickeln sie das meiste, was sie brauchen, selbst und stimmen es genau auf die für sie relevanten Einsatzsituationen ab", so Schmidtke. Zu diesem Zweck habe Israel in den vergangenen Jahren ehemalige Soldaten ermutigt, Start-ups in diesem Bereich zu gründen.

Guido Schmidtke, Militärexperte (Quelle: privat-bilder) Zur Person Der Militärexperte Guido Schmidtke, Jahrgang 1966, liefert seit Jahren Einschätzungen zu Entwicklungen in Kriegs- und Krisengebieten und produziert Militärdokumentationen für viele Fernsehsender. Er war als TV-Reporter für ProSieben, Sat.1 und N24 (heute der Fernsehsender Welt) in fast allen Konfliktregionen der Welt unterwegs, unter anderem als "Embedded Journalist" mit der US-Armee im Irakkrieg.

Welche deutschen Waffensysteme nutzt Israel in Gaza?

Laut Medienberichten nutzt die israelische Armee vor allem die in Deutschland hergestellte Panzerabwehrwaffe RGW 90, auch Matador genannt. Dabei verwenden die Soldaten sie hauptsächlich für die Bekämpfung von in Gebäuden verschanzten Hamas-Terroristen. Zusätzlich werden bestimmte Teile, wie das Getriebe und der Motor des israelischen Panzers Merkava in Deutschland gefertigt.

Welche Auswirkungen hat das Embargo auf den Krieg in Gaza?

Schmidtke glaubt nicht, dass das deutsche Embargo Israels militärische Fähigkeiten einschränkt. "Ich halte diesen Schritt zwar für symbolisch relevant, doch nicht so sehr militärisch relevant", so seine Einschätzung.

Zwar könnte das Ausbleiben von Ersatzteilen für den Merkava Israel langfristig vor Probleme stellen, doch es sei davon auszugehen, dass Israel genug Lagerbestände habe, um seine Panzer noch eine ganze Zeit lang einsatzbereit zu halten. "Die israelische Armee ist nicht auf Kante genäht", so Schmidtke.

Auch dass Israel keine weiteren Panzerabwehrwaffen mehr von Deutschland beziehen kann, hält der Experte aus israelischer Sicht für verschmerzbar. Israel habe Alternativen aus dem eigenen Land oder den USA, "auch wenn diese nicht ganz so mobil einsetzbar sind wie die RGW 90".

Er geht außerdem davon aus, dass sich Israel intern auf ein solches Embargo vorbereitet habe. Dafür spräche, dass die Rüstungsimporte aus Deutschland bereits zuvor stetig abgenommen hätten.

Kann Israel deutsche Waffen beziehen, die in anderen Ländern hergestellt werden?