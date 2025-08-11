Empörung in den Niederlanden Muslimverbände zeigen Rechtspopulisten Geert Wilders an

Von t-online , jse 11.08.2025 - 15:41 Uhr

Geert Wilders: Ein X-Post brachte ihm viel Kritik ein. (Quelle: IMAGO/Lina Selg/imago)

Eine Bildmontage des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders löst eine Welle von über 2.500 Beschwerden aus. Muslimverbände haben nun Strafanzeige erstattet.

Mehrere muslimische Organisationen in den Niederlanden haben Strafanzeige gegen den Rechtspopulisten Geert Wilders erstattet. Sie werfen dem PVV-Vorsitzenden vor, mit einer Bildmontage auf der Plattform X gezielt gegen Musliminnen zu hetzen und "nazistische Bildsprache" zu verwenden. Die Anzeige erfolgt nach einer massiven Beschwerdewelle bei einer Antidiskriminierungs-Hotline, berichtet die Zeitung "NRC Handelsblad".

Nach Angaben des Anwalts Adem Catbas richten sich die Vorwürfe gegen ein Bild, das Wilders Anfang August online gestellt hatte. Es zeigt nebeneinander zwei Frauengesichter: links eine lächelnde blonde Frau mit der Beschriftung "PVV", rechts eine streng blickende Frau mit Kopftuch und der Beschriftung "PvdA", dem Kürzel für die niederländische Sozialdemokratie. Darunter steht der Satz: "Die Wahl liegt bei Ihnen." Die Organisationen werfen Wilders damit vor der Parlamentswahl im Herbst Aufstachelung, Gruppenbeleidigung sowie Anstiftung zu Hass, Diskriminierung oder Gewalt vor.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung hatte die Anti-Diskriminierungs-Hotline Discriminatie.nl mehr als 2.500 Beschwerden zu dem Beitrag registriert – eine der höchsten Zahlen für einen einzelnen Vorfall. Dort war von "geschmacklos", "hasserfüllt" und "rassistisch" die Rede.

Die Anwälte der muslimischen Organisationen sehen in der Bildsprache Parallelen zu NS-Propaganda, in der "zuverlässige, blonde" Figuren als Ideal dargestellt und vermeintlich "fremde" Gruppen abgewertet wurden. Das Motiv sei "bewusst gestaltet, um ein Wir-gegen-sie-Denken zu verstärken und Feindbilder zu fördern".

Neuwahl im Herbst

Wilders ist für seine islamfeindlichen Positionen bekannt. Er fordert unter anderem schärfere Grenzkontrollen und ein Einreiseverbot für Asylsuchende. Seine Partei PVV gewann im November 2023 die Parlamentswahl deutlich, scheiterte jedoch lange an der Bildung einer Koalition.

Im Juni führte ein Streit über die Asylpolitik zum Bruch der damaligen Regierungskoalition. Im Herbst finden vorgezogene Neuwahlen statt, doch hat die rechtsliberale Partei VVD eine weitere Koalition abgelehnt.