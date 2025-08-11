"Ruhe in Frieden, Liebe meines Lebens" Präsidentschaftskandidat stirbt nach Attentat in Kolumbien

Miguel Uribe Turbay: Er trat als Präsidentschaftskandidat in Kolumbien an. (Quelle: Luisa Gonzalez)

Zwei Monate lang kämpfte Miguel Uribe Turbay im Krankenhaus um sein Leben – jetzt starb er an seinen Verletzungen. Der 39-Jährige wollte bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr antreten.

Zwei Monate nach dem Attentat auf den kolumbianischen Senator und Präsidentschaftsbewerber Miguel Uribe Turbay ist der 39-Jährige gestorben. Das teilte das Krankenhaus Santa Fe in Bogotá mit. "Ruhe in Frieden, Liebe meines Lebens. Ich kümmere mich um unsere Kinder", schrieb seine Frau María Claudia Tarazona auf Instagram. Seine Partei Centro Democrático schrieb auf der Nachrichtenplattform X: "Welch großer Schmerz. Kolumbien trägt Trauer."

Uribe war am 7. Juni bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Bogotá angeschossen worden. Seitdem wurde er in einem Krankenhaus behandelt und mehrfach operiert. Vor wenigen Tagen erlitt er eine neue Blutung im Gehirn, wie die Klinik mitteilte.

Der konservative Politiker bewarb sich um die Nominierung seiner Partei als Präsidentschaftskandidat für die Wahl im kommenden Jahr. Er stammt aus einer einflussreichen Politiker- und Journalistendynastie. Seine Mutter, die Journalistin Diana Turbay, wurde 1991 von Handlangern des Drogenbosses Pablo Escobar entführt und ermordet. Sein Großvater war der ehemalige Präsident Julio César Turbay, der Kolumbien zwischen 1978 und 1982 regierte. Mit Ex-Präsident Álvaro Uribe war er nicht verwandt.

Nach dem Anschlag wurden mehrere Verdächtige festgenommen, darunter ein 15-Jähriger, der die Schüsse auf Uribe abgegeben haben soll. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Der mutmaßliche Drahtzieher des Anschlags führt nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft eine Gruppe von Auftragsmördern und soll Verbindungen zu Splittergruppen der linken Guerillaorganisation Farc unterhalten.

Politische Gewalt in Kolumbien weitverbreitet

Kolumbien leidet seit Jahrzehnten unter politischer Gewalt. In den 1980er- und 1990er-Jahren wurden in dem südamerikanischen Land mehrere Präsidentschaftskandidaten getötet.