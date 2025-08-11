"So gut wie nichts Neues" Epstein-Skandal: Gericht verhindert Freigabe von Maxwell-Akten

Von t-online 11.08.2025 - 18:58 Uhr

Diese undatierte, vom US-Justizministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt die Sexualstraftäter Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell (r) sowie eines ihrer Opfer Virginia Giuffre. (Quelle: Us Department Of Justice/PA Media/dpa)

Ein Gericht in New York verweigert die Veröffentlichung von Protokollen im Epstein-Skandal. Das Argument: Sie würden keine bedeutenden neuen Einblicke bieten.

Ein Bundesrichter in New York hat die Freigabe von Protokollen einer Grand Jury abgelehnt, die zur Anklage gegen Ghislaine Maxwell wegen Sexualstraftaten geführt hatten. Die Mitschnitte enthielten keine wesentlichen neuen Informationen über die Verbrechen Maxwells oder ihres früheren Partners Jeffrey Epstein, erklärte Richter Paul A. Engelmayer am Montag in einer schriftlichen Erklärung.

Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, die Aufzeichnungen offenzulegen – auch vor dem Hintergrund öffentlichen Interesses am Fall. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Justizministerin Pam Bondi angewiesen, "alle relevanten Aussagen" im Zusammenhang mit dem Epstein-Komplex zu veröffentlichen.

Engelmayer wies den Antrag zurück und betonte die Bedeutung der Vertraulichkeit in Grand-Jury-Verfahren. Das Material bestehe überwiegend aus "Routineaussagen" zweier Ermittler. Es gebe keine Hinweise auf weitere Beteiligte an Sexualverbrechen, keine neuen Tatorte oder bislang unbekannte Methoden.

Richter: Vertrauen von Zeugen in Gefahr

Der Richter hob hervor, dass der Großteil der Inhalte bereits während Maxwells Prozess öffentlich geworden oder durch Opfer und Zeugen bekannt gemacht worden sei. Eine Veröffentlichung würde "so gut wie nichts Neues" für die Öffentlichkeit bringen und könne das Vertrauen künftiger Zeugen in die Geheimhaltung der Verfahren beeinträchtigen.