"So gut wie nichts Neues" Epstein-Skandal: Gericht verhindert Freigabe von Maxwell-Akten
Ein Gericht in New York verweigert die Veröffentlichung von Protokollen im Epstein-Skandal. Das Argument: Sie würden keine bedeutenden neuen Einblicke bieten.
Ein Bundesrichter in New York hat die Freigabe von Protokollen einer Grand Jury abgelehnt, die zur Anklage gegen Ghislaine Maxwell wegen Sexualstraftaten geführt hatten. Die Mitschnitte enthielten keine wesentlichen neuen Informationen über die Verbrechen Maxwells oder ihres früheren Partners Jeffrey Epstein, erklärte Richter Paul A. Engelmayer am Montag in einer schriftlichen Erklärung.
Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, die Aufzeichnungen offenzulegen – auch vor dem Hintergrund öffentlichen Interesses am Fall. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Justizministerin Pam Bondi angewiesen, "alle relevanten Aussagen" im Zusammenhang mit dem Epstein-Komplex zu veröffentlichen.
Engelmayer wies den Antrag zurück und betonte die Bedeutung der Vertraulichkeit in Grand-Jury-Verfahren. Das Material bestehe überwiegend aus "Routineaussagen" zweier Ermittler. Es gebe keine Hinweise auf weitere Beteiligte an Sexualverbrechen, keine neuen Tatorte oder bislang unbekannte Methoden.
Richter: Vertrauen von Zeugen in Gefahr
Der Richter hob hervor, dass der Großteil der Inhalte bereits während Maxwells Prozess öffentlich geworden oder durch Opfer und Zeugen bekannt gemacht worden sei. Eine Veröffentlichung würde "so gut wie nichts Neues" für die Öffentlichkeit bringen und könne das Vertrauen künftiger Zeugen in die Geheimhaltung der Verfahren beeinträchtigen.
Ghislaine Maxwell war 2021 wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Epstein hatte sich nach offiziellen Angaben 2019 in Untersuchungshaft das Leben genommen.
