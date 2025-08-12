Bericht von mehreren Ländern Russland soll GPS über Ostsee stören – Probleme für Flugverkehr

Von t-online , tos 12.08.2025 - 11:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nato-Schiffe in der Ostsee: Immer wieder gibt es Berichte über Sabotage-Akte. (Quelle: IMAGO/U.S. Marines)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Gezielte Störungen der Satellitennavigation führen in Nordeuropa zunehmend zu Sicherheitsbedenken. Mehrere Länder haben nun gemeinsam Beweise gesammelt. Die Spur führt nach Russland.

Im Baltikum und Teilen Nordeuropas häufen sich gezielte Störungen des globalen Satellitennavigationssystems GNSS. Diese beeinträchtigen insbesondere den Luftverkehr. Nun haben mehrere europäische Länder auf Initiative des lettischen Staatsunternehmens "Elektroniskie sakari" einen gemeinsamen Bericht bei internationalen Organisationen eingereicht. Die Analyse stützt sich auf umfangreiche Messdaten und weist klar auf Russland als Verursacher der Störungen hin.

Loading...

Laut Angaben des Unternehmens wurden die Störsignale sowohl am Boden als auch im Luftraum präzise dokumentiert. In Zusammenarbeit mit der lettischen Grenzschutzbehörde konnte die Quelle auf russisches Gebiet zurückverfolgt werden. Dort gebe es militärische Einrichtungen, die auf elektronische Kriegsführung spezialisiert seien. Auch sogenannte Spoofing-Vorfälle, bei denen Navigationsgeräte absichtlich mit falschen Koordinaten versorgt werden, konnte das Unternehmen nachweisen.

Da bilaterale Beschwerden bislang ohne Wirkung blieben, haben die beteiligten Länder ihre Erkenntnisse nun gebündelt und an mehrere internationale Gremien übermittelt: Die Internationale Fernmeldeunion (ITU), die für die globale Regulierung des Funkspektrums zuständig ist, sowie die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), die Sicherheitsstandards im zivilen Luftverkehr überwacht. Auch die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und weitere UN-Gremien befassen sich mit dem Fall.

Russland: Wollen nur Infrastruktur schützen

Russland hat laut dem Bericht auf eine Anfrage der ITU reagiert und erklärt, man unternehme Maßnahmen zum Schutz eigener ziviler und militärischer Infrastruktur. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den konkreten Vorwürfen blieb jedoch aus. Die ICAO wartet bislang auf eine offizielle Stellungnahme. Sollte diese ausbleiben, könnte das Thema auf die Agenda der ICAO-Vollversammlung gesetzt und als potenzieller Verstoß gegen internationales Luftfahrtrecht behandelt werden.