Raffinerien im Visier Jetzt tobt der Krieg an den Zapfsäulen

Von Martin Küper 14.08.2025 - 15:56 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Feuer in der Raffinerie im russischen Saratow: Innerhalb von zwei Wochen haben die Ukrainer mit Drohnenangriffen mindestens drei Erdölraffinerien in Russland lahm gelegt. (Quelle: Telegram/@Exilenova+)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Fast täglich krachen ukrainische Drohnen in russische Ölraffinerien, die Spritpreise schießen in die Höhe. Und für Putin zeichnet sich schon das nächste Problem ab.

Die ukrainische Kampagne gegen russische Ölraffinerien gewinnt offenbar an Fahrt. Innerhalb von zwei Wochen haben ukrainische Drohnen drei der größten russischen Anlagen außer Gefecht gesetzt – und das sind nur die bekannten Schäden. Zuletzt kracht es beinahe täglich in russischen Industriekomplexen, nicht selten bis zu 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt.

Loading...

Der jüngste erfolgreiche Angriff der Ukrainer erfolgte auf eine Raffinerie im russischen Saratow, etwa 470 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. 140.000 Fass Öl am Tag kann die Anlage normalerweise verarbeiten. Doch nach der Attacke am Sonntag hat Saratow die Aufnahme neuen Rohöls komplett eingestellt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.

Neuer Angriff am Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag haben ukrainische Drohnen dann erneut zugeschlagen. Dieses Mal traf es eine Raffinerie in Wolgograd im Südwesten Russlands, etwa 330 Kilometer von der Ukraine entfernt. Die Anlage steht für rund fünf Prozent des in Russland zu Treibstoff verarbeiteten Rohöls. Zu den Schäden gibt es bislang keine Angaben, doch diese in sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen zeigen ein gewaltiges Feuer an der Anlage:

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Darum greift die Ukraine Russlands Ölraffinerien an

In den Tagen zuvor musste bereits die Raffinerie in Nowokuibyschewsk (780 Kilometer entfernt) nach einem ukrainischen Angriff den Betrieb einstellen. Eine ebenfalls am 2. August getroffene Anlage in Rjasan (235 Kilometer von der Grenze entfernt) läuft nach der Zerstörung eines zentralen Bauteils nur mit 40 Prozent ihrer Kapazität. Zusammen stehen die drei getroffenen Anlagen für gut elf Prozent der russischen Raffineriekapazitäten.

Die Ukrainer verfolgen mit ihren Angriffen auf die Raffinerien drei Ziele:

Die Versorgung der russischen Truppen in der Ukraine mit Benzin und Diesel stören

Russlands Einnahmen aus Energieexporten schmälern

Die Russen mit hohen Spritpreisen gegen Kremlchef Putin aufbringen

Letzteres gelingt den Ukrainern bereits, denn die Autofahrer in Russland bekommen die Auswirkungen als Erstes zu spüren. Die Preise für Benzin an russischen Tankstellen sind seit Anfang des Jahres um 50 Prozent gestiegen, seit Anfang August erreichen die Preise immer neue Höchststände. So kostete eine Gallone Sprit (etwa 3,8 Liter) im Großhandel zuletzt umgerechnet mehr als 2,50 Euro. Das ist viel für ein Land, das deutlich mehr produziert, als es selbst verbraucht. Zumal günstiger Treibstoff eines der wenigen verlässlichen Versprechen des russischen Staates an seine Bürger ist.

Russland stoppt Exporte von Diesel und Benzin