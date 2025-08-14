Und der Druck zeigt indes Wirkung: Die indische Regierung hat zwar angekündigt, weiter Öl aus Russland zu beziehen – die großen Ölkonzerne des Landes schwenken aber bereits auf Öl aus der Golfregion um. Ursprünglich hatte US-Präsident Donald Trump Indien und anderen Käufern russischen Öls Zölle in Höhe von 100 Prozent angedroht. Ein Gesetzentwurf im US-Senat sieht gar Zölle in Höhe von 500 Prozent für Russlands wichtigsten Handelspartner vor.

Die US-Strategie ist nicht ungefährlich

Ein solch drastischer Eingriff in den Welthandel wäre aber kontraproduktiv, warnt der Energiemarktexperte Clayton Seigle vom Center for Strategic and International Studies (CSIS). Wenn Russlands wichtigste Käuferländer sich kurzfristig abwenden würden und russisches Öl nicht mehr auf den Weltmarkt käme, wäre die Folge nämlich ein globaler Ölpreisschock. Russland deckt etwa zehn Prozent des weltweiten Bedarfs. Ebendarum billigten die USA auch, dass Indien seine Ölkäufe aus Russland nach dem Überfall auf die Ukraine 2022 erst hochfuhr.

Das Land hat dabei enorm von Preisnachlässen auf Öl aus Russland profitiert: Umgerechnet mehr als 21 Milliarden Euro sollen indische Ölkonzerne dadurch eingespart haben, schreibt Clayton Seigle in einem aktuellen Beitrag für das CSIS. Und bei den Preisnachlässen setzt auch sein Alternativvorschlag zu Strafzöllen an. Seigle empfiehlt der US-Regierung stattdessen, den Preisnachlass abzuschöpfen, den Russland den Käufern seines Öls gewährt. Seigle schwebt vor, dass der US-Kongress von Käufern russischen Öls eine Gebühr erhebt, die sich jeweils am aktuellen Ölpreis orientiert.

Gebühr von Ölkäufern statt Strafzölle?

Ziel von Seigles Strategie ist es, dass Russland nur noch maximal 45 Dollar für ein Fass Öl erhält. Bei diesem Preis könne sich der russische Staat nicht mehr durch Ölverkäufe refinanzieren. Seigle rechnet seinen Vorschlag an einem Beispiel durch: Wenn der internationale Ölpreis bei 58 Dollar steht, sollte die Gebühr auf russisches Öl 13 Dollar betragen. Dann wäre Moskau gezwungen, sein Öl entsprechend billiger anzubieten, um überhaupt noch Abnehmer zu finden, würde aber nicht mehr genug daran verdienen, so Seigle.

Die Drohung mit US-Zöllen könnte demnach der Hebel sein, um die Käufer russischen Öls in das neue Gebührensystem zu zwingen – auch wenn Länder wie die Türkei oder China sich dem Druck aus Washington entziehen dürften. Dennoch glaubt Seigle, dass der Kreml durch die Gebühr jährlich fast 19 Milliarden Euro an Einnahmen verlieren würde. Das Geld würde stattdessen bei den USA landen und könnte für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden, so das Kalkül des Forschers.