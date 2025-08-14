Spritpreise explodieren Ukrainer zerstören Russlands Ölindustrie
Fast täglich krachen ukrainische Drohnen in russische Ölraffinerien, die Spritpreise schießen in die Höhe. Und für Putin zeichnet sich schon das nächste Problem ab.
Die ukrainische Kampagne gegen russische Ölraffinerien gewinnt offenbar an Fahrt. Innerhalb von zwei Wochen haben ukrainische Drohnen drei der größten russischen Anlagen außer Gefecht gesetzt – und das sind nur die bekannten Schäden. Zuletzt kracht es beinahe täglich in russischen Industriekomplexen, nicht selten bis zu 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt.
Der jüngste erfolgreiche Angriff der Ukrainer erfolgte auf eine Raffinerie im russischen Saratow, etwa 470 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. 140.000 Fass Öl am Tag kann die Anlage normalerweise verarbeiten. Doch nach der Attacke am Sonntag hat Saratow die Aufnahme neuen Rohöls komplett eingestellt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.
- Newsblog zum Ukraine-Krieg: Alle Entwicklungen im Überblick
- Destabilisierung der Stadt: In Pokrowsk wendet Russland eine neue Taktik an
- Kiew schickt die "Frontfeuerwehr": Putins Angriffskrieg in der Ukraine
Neuer Angriff am Donnerstag
In der Nacht zum Donnerstag haben ukrainische Drohnen dann erneut zugeschlagen. Dieses Mal traf es eine Raffinerie in Wolgograd im Südwesten Russlands, etwa 330 Kilometer von der Ukraine entfernt. Die Anlage steht für rund fünf Prozent des in Russland zu Treibstoff verarbeiteten Rohöls. Zu den Schäden gibt es bislang keine Angaben, doch diese in sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen zeigen ein gewaltiges Feuer an der Anlage:
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Darum greift die Ukraine Russlands Ölraffinerien an
In den Tagen zuvor musste bereits die Raffinerie in Nowokuibyschewsk (780 Kilometer entfernt) nach einem ukrainischen Angriff den Betrieb einstellen. Eine ebenfalls am 2. August getroffene Anlage in Rjasan (235 Kilometer von der Grenze entfernt) läuft nach der Zerstörung eines zentralen Bauteils nur mit 40 Prozent ihrer Kapazität. Zusammen stehen die drei getroffenen Anlagen für gut elf Prozent der russischen Raffineriekapazitäten.
Die Ukrainer verfolgen mit ihren Angriffen auf die Raffinerien drei Ziele:
- Die Versorgung der russischen Truppen in der Ukraine mit Benzin und Diesel stören
- Russlands Einnahmen aus Energieexporten schmälern
- Die Russen mit hohen Spritpreisen gegen Kremlchef Putin aufbringen
Letzteres gelingt den Ukrainern bereits, denn die Autofahrer in Russland bekommen die Auswirkungen als Erstes zu spüren. Die Preise für Benzin an russischen Tankstellen sind seit Anfang des Jahres um 50 Prozent gestiegen, seit Anfang August erreichen die Preise immer neue Höchststände. So kostete eine Gallone Sprit (etwa 3,8 Liter) im Großhandel zuletzt umgerechnet mehr als 2,50 Euro. Das ist viel für ein Land, das deutlich mehr produziert, als es selbst verbraucht. Zumal günstiger Treibstoff eines der wenigen verlässlichen Versprechen des russischen Staates an seine Bürger ist.
Russland stoppt Exporte von Diesel und Benzin
Um den Unmut in der Bevölkerung kleinzuhalten, verhängte Russland deshalb Ende Juli einen Ausfuhrstopp für Benzin und Diesel. Dieser gilt vorerst bis Ende August, nur eine Handvoll Anrainerstaaten sind davon ausgenommen. Mit dieser Maßnahme reagierte der Staat schon 2024 auf die ukrainischen Angriffe auf Raffinerien. Als Nächstes könnte der Kreml den Konzernen auferlegen, nur noch 15 statt 17 Prozent ihres Diesels und Benzins ins Ausland zu verkaufen. Das würde die Erlöse aus dem Spritexport weiter drosseln.
Denn Russland führt nicht nur Rohöl, Gas und Kohle aus, sondern gehört auch zu den größten Exporteuren raffinierter Ölprodukte. Der größte Käufer russischen Treibstoffs wie Diesel und Benzin ist die Türkei, die derzeit 84 Prozent ihres Bedarfs aus Russland einführt. Doch laut jüngsten Daten ist der Export russischer Ölprodukte schon im April um 14 Prozent gesunken im Vergleich zum Vormonat. Dennoch verdient Russland nach Angaben des Centers for Research on Energy and Clean Air immer noch etwa 155 Millionen Euro pro Tag durch Spritexporte.
Russlands Reserven schwinden
Die Angriffe auf russische Raffinerien allein dürften nicht kriegsentscheidend sein. Doch die russische Wirtschaft steht derzeit insgesamt stark unter Druck. Die Inflation ist hoch, das Wirtschaftswachstum der vergangenen zwei Jahre schwächt sich ab, der Immobilien- und der Automarkt ist praktisch zum Erliegen gekommen. Der russische Staat muss immer mehr Unternehmen mit günstigen Krediten stützen, während seine eigenen Reserven dahinschmelzen.
- Trump-Ultimatum: Angriff auf Putins letzten Goldesel
- Kommentar zum Ukraine-Gipfel mit Trump: Sie stehen schwach da
Verfügte der russische Staatsfonds im Januar 2022 noch über Reserven von umgerechnet mehr als 116 Milliarden Euro, waren es im Mai nur noch etwas mehr als 30 Milliarden Euro. Noch in diesem Jahr könnten die Reserven aufgebraucht sein, glaubt der Wirtschaftsexperte Anders Åslund. Am internationalen Geldmarkt kann Russland wegen der westlichen Sanktionen keine Kredite aufnehmen. Selbst chinesische Banken schrecken vor einer direkten Finanzierung Russlands zurück. Und jetzt gerät auch der letzte große Devisenbringer des Landes unter Druck: der Ölverkauf.
USA machen Druck auf Russlands Handelspartner
So droht die US-Regierung Indien ab Ende August mit Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent, sollte das Land weiterhin russisches Öl beziehen. Indien ist nach China der größte Importeur russischen Rohöls, etwa 35 Prozent seines Bedarfs stammen derzeit aus Russland. Am Mittwoch erhöhte US-Finanzminister Scott Bessent den Druck auf Neu-Delhi und drohte mit einem weiteren Dreh an der Zinsschraube, "falls die Dinge nicht so gut laufen".
Und der Druck zeigt indes Wirkung: Die indische Regierung hat zwar angekündigt, weiter Öl aus Russland zu beziehen – die großen Ölkonzerne des Landes schwenken aber bereits auf Öl aus der Golfregion um. Ursprünglich hatte US-Präsident Donald Trump Indien und anderen Käufern russischen Öls Zölle in Höhe von 100 Prozent angedroht. Ein Gesetzentwurf im US-Senat sieht gar Zölle in Höhe von 500 Prozent für Russlands wichtigsten Handelspartner vor.
Die US-Strategie ist nicht ungefährlich
Ein solch drastischer Eingriff in den Welthandel wäre aber kontraproduktiv, warnt der Energiemarktexperte Clayton Seigle vom Center for Strategic and International Studies (CSIS). Wenn Russlands wichtigste Käuferländer sich kurzfristig abwenden würden und russisches Öl nicht mehr auf den Weltmarkt käme, wäre die Folge nämlich ein globaler Ölpreisschock. Russland deckt etwa zehn Prozent des weltweiten Bedarfs. Ebendarum billigten die USA auch, dass Indien seine Ölkäufe aus Russland nach dem Überfall auf die Ukraine 2022 erst hochfuhr.
Das Land hat dabei enorm von Preisnachlässen auf Öl aus Russland profitiert: Umgerechnet mehr als 21 Milliarden Euro sollen indische Ölkonzerne dadurch eingespart haben, schreibt Clayton Seigle in einem aktuellen Beitrag für das CSIS. Und bei den Preisnachlässen setzt auch sein Alternativvorschlag zu Strafzöllen an. Seigle empfiehlt der US-Regierung stattdessen, den Preisnachlass abzuschöpfen, den Russland den Käufern seines Öls gewährt. Seigle schwebt vor, dass der US-Kongress von Käufern russischen Öls eine Gebühr erhebt, die sich jeweils am aktuellen Ölpreis orientiert.
Gebühr von Ölkäufern statt Strafzölle?
Ziel von Seigles Strategie ist es, dass Russland nur noch maximal 45 Dollar für ein Fass Öl erhält. Bei diesem Preis könne sich der russische Staat nicht mehr durch Ölverkäufe refinanzieren. Seigle rechnet seinen Vorschlag an einem Beispiel durch: Wenn der internationale Ölpreis bei 58 Dollar steht, sollte die Gebühr auf russisches Öl 13 Dollar betragen. Dann wäre Moskau gezwungen, sein Öl entsprechend billiger anzubieten, um überhaupt noch Abnehmer zu finden, würde aber nicht mehr genug daran verdienen, so Seigle.
Die Drohung mit US-Zöllen könnte demnach der Hebel sein, um die Käufer russischen Öls in das neue Gebührensystem zu zwingen – auch wenn Länder wie die Türkei oder China sich dem Druck aus Washington entziehen dürften. Dennoch glaubt Seigle, dass der Kreml durch die Gebühr jährlich fast 19 Milliarden Euro an Einnahmen verlieren würde. Das Geld würde stattdessen bei den USA landen und könnte für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden, so das Kalkül des Forschers.
Wirtschaftliche Probleme allein werden Kremlchef Putin aber kaum von seinem Kurs abbringen. Bislang hat Russland die Folgen des Krieges und der westlichen Sanktionen im Innern stets abfedern können. Auch an der Front in der Ukraine gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Schwächung Russlands, im Gegenteil. Klar scheint aber auch, dass die Handlungsspielräume des Kremls enger werden – und Russland den Krieg nicht für immer in dieser Intensität fortführen kann.
- bloomberg.com: Rosneft’s Refinery in Volga Region Halts Oil Intake After Attack (Bezahlangebot)
- themoscowtimes.com: Ukrainian Drone Strike Halts Operations at Rosneft Refinery in Saratov
- energyandcleanair.org: April 2025 – Monthly analysis of Russian fossil fuel exports and sanctions
- globalwitness.org: Revealed: Russian oil refineries attacked by Ukrainian drones supplied military units
- united24media.com: Fuel Panic in Russia as Ukrainian Drones Devastate Oil Refineries
- kyivindependent.com: Russia to hold emergency talks with oil firms as fuel prices surge, media reports
- kyivindependent.com: Russian gasoline prices hit record high amid Ukrainian strikes on oil refineries, Russian media reports
- bbc.com: US warns of additional tariffs on India if Trump-Putin peace talks fail
- economictimes.indiatimes.com: The Gulf calling as India rethinks its oil map beyond Russia
- csis.org: To Hit Russia Hard and Support Ukraine, Capture the Oil Discount
- oxfordenergy.org: Outlook for Russia’s oil and gas production and exports