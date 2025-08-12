t-online - Nachrichten für Deutschland
Viktor Orbán: Russland hat Krieg gegen die Ukraine längst gewonnen

Viktor Orbán: "Russland hat diesen Krieg gewonnen"

Von reuters
12.08.2025 - 20:48 UhrLesedauer: 1 Min.
Viktor Orbán (l) mit Wladimir Putin: Die beiden verstehen sich. (Quelle: Valeriy Sharifulin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/dpa-bilder)
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán behauptet, Russland habe den Krieg gegen die Ukraine bereits gewonnen. Der Westen müsse das nur noch zugeben.

Russland hat nach Darstellung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán den Krieg gegen die Ukraine gewonnen. Orbán äußert sich wenige Tage vor dem für Freitag in Alaska geplanten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin.

Der rechtsnationale Orbán, der seit 2010 an der Macht ist, wurde von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs für die Beziehungen seiner Regierung zu Russland und seine Ablehnung der Militärhilfe für die Ukraine kritisiert. Er hat auch nach der russischen Invasion enge Beziehungen zu Putin aufrechterhalten.

Orbán war am Montag der einzige unter den 27 EU-Staats- und Regierungschefs, der eine gemeinsame Erklärung nicht unterstützte, in der es hieß, die Ukraine solle die Freiheit haben, über ihre Zukunft zu entscheiden. "Wir reden jetzt, als wäre dies eine Kriegssituation mit offenem Ausgang, aber das ist nicht der Fall. Die Ukrainer haben den Krieg verloren. Russland hat diesen Krieg gewonnen", sagt Orbán in einem Interview des YouTube-Kanals "Patriot". "Die einzige Frage ist, wann und unter welchen Umständen der Westen, der hinter den Ukrainern steht, zugeben wird, dass dies geschehen ist und was daraus folgen wird."

  • Nachrichtenagentur Reuters
Themen
Donald TrumpRusslandUkraineUngarnWladimir Putin
