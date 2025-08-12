Der rechtsnationale Orbán, der seit 2010 an der Macht ist, wurde von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs für die Beziehungen seiner Regierung zu Russland und seine Ablehnung der Militärhilfe für die Ukraine kritisiert. Er hat auch nach der russischen Invasion enge Beziehungen zu Putin aufrechterhalten.

Orbán war am Montag der einzige unter den 27 EU-Staats- und Regierungschefs, der eine gemeinsame Erklärung nicht unterstützte, in der es hieß, die Ukraine solle die Freiheit haben, über ihre Zukunft zu entscheiden. "Wir reden jetzt, als wäre dies eine Kriegssituation mit offenem Ausgang, aber das ist nicht der Fall. Die Ukrainer haben den Krieg verloren. Russland hat diesen Krieg gewonnen", sagt Orbán in einem Interview des YouTube-Kanals "Patriot". "Die einzige Frage ist, wann und unter welchen Umständen der Westen, der hinter den Ukrainern steht, zugeben wird, dass dies geschehen ist und was daraus folgen wird."