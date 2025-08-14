Trump-Putin-Gipfel in Alaska Im Vorfeld verrät das Weiße Haus einen "Teil des Plans"
Donald Trump trifft sich am Freitag mit Wladimir Putin in Alaska. Der Gipfel wird mit Spannung erwartet. Was bisher bekannt ist.
Am Freitag richten sich die Augen der Welt auf einen Ort, der sonst nur selten Aufmerksamkeit bekommt: Alaska. Im 49. US-Bundesstaat will sich der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, mit Kremlchef Wladimir Putin zusammensetzen. Es ist das siebte persönliche Treffen der beiden Staatschefs, seit Trump erstmals 2017 ins Weiße Haus eingezogen ist. Und ihre erste offizielle Zusammenkunft auf US-Territorium.
Vor dem Treffen ist vor allem in Europa die Stimmung angespannt, denn der Gipfel in Alaska soll nicht weniger einbringen als einen großen Schritt in Richtung einer Waffenruhe in der Ukraine. Angesichts unterschiedlicher Aussagen aus Russland und den USA zweifelt jedoch nicht nur Europa, sondern allen voran die Ukraine an einem erfolgversprechenden Ergebnis des Treffens.
Doch wo genau treffen sich Putin und Trump? Was wollen die beiden Präsidenten in Alaska besprechen? Und wie sehen die unterschiedlichen Positionen der USA, Russlands, der Ukraine und Europas vor dem Treffen aus? t-online gibt einen Überblick.
Wann und wo findet das Treffen zwischen Trump und Putin statt?
Donald Trump will nach Angaben des Weißen Hauses am Freitagmorgen (Ortszeit) in Washington in Richtung Anchorage aufbrechen. Die reguläre Flugzeit von der US-Hauptstadt bis zur größten Stadt Alaskas beträgt zwischen sieben und acht Stunden. Die Zeit in Anchorage liegt vier Stunden hinter der Zeit in Washington und zehn Stunden hinter der mitteleuropäischen Sommerzeit. Voraussichtlich wird Trump also am frühen Nachmittag (Ortszeit) in Alaska landen. Dann ist in Deutschland bereits später Freitagabend. Das Treffen soll dann noch am Freitag stattfinden. Wann Putin anreist, ist bisher nicht bekannt.
Der genaue Ort des Gipfels ist bislang nicht bestätigt. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge sollen sich Trump und Putin jedoch auf dem Stützpunkt Elmendorf-Richardson am nördlichen Rand von Anchorage zusammensetzen. Einen genauen Zeitplan für das Treffen nannte das Weiße Haus nicht und verwies darauf, dass Details noch ausgearbeitet würden.
Wer nimmt sonst an dem Treffen teil?
Neben Donald Trump und Wladimir Putin selbst werden auch Delegationen der beiden Staatschefs in Anchorage anwesend sein. Wie genau diese aussehen, ist bisher nicht öffentlich geworden. Russische, staatliche Nachrichtenagenturen berichteten jedoch, dass mit Putin auch sein Außenminister Sergej Lawrow in die USA reisen wird.
Ob Trump seinerseits den US-Außenminister Marco Rubio oder gar Vizepräsident JD Vance mitbringen wird, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit hatte Trump manche Treffen mit Putin für vertrauliche Gespräche genutzt, zu denen teils nicht einmal Übersetzer hinzugezogen wurden.
So soll es wohl auch in Alaska ablaufen, wie Trump-Sprecherin Karoline Leavitt am Dienstag sagte. Gespräche unter vier Augen seien "Teil des Plans", erklärte sie Reportern im Weißen Haus. Weitere Details wollte sie nicht verraten.
Obwohl das Hauptthema der Gespräche der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein dürfte, sind bisher weder der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch europäische Staats- und Regierungschefs nach Alaska eingeladen worden.
Wie kam es zur Ansetzung des Gipfels in Alaska?
Das Treffen wurde kurzfristig anberaumt, nachdem Trumps Sondergesandter Steve Witkoff vergangenen Mittwoch erneut nach Moskau gereist war und sich dort im Kreml mit Putin getroffen hatte. Was genau dort besprochen wurde, ist nicht völlig klar. Verschiedene Medien berichteten, dass Putin Witkoff in Moskau einen Deal für eine Waffenruhe in der Ukraine angeboten habe. Nachdem der Sondergesandte Trump die Mitteilung überbracht hatte, soll der US-Präsident ein persönliches Treffen vorgeschlagen haben.
Im Gespräch sollen wohl auch neutrale Orte gewesen sein. Laut CNN schlug die russische Seite zunächst Saudi-Arabien vor. Das Weiße Haus wollte eine lange Reise jedoch vermeiden, weil Trump bereits im Mai dort war. Auch Ungarn war demzufolge eine Option: Der dortige Regierungschef Viktor Orbán unterhält sowohl zu Putin als auch zu Trump gute Beziehungen. Letztlich fiel die Wahl auf Alaska, weil Russland diesem Vorschlag zustimmte. Der heutige US-Bundesstaat gehörte einst zu Russland und ist schon deshalb ein Ort mit hohem Symbolwert.
Dass die Wahl ausgerechnet auf Alaska fiel, stößt gerade wegen dieses Symbolwerts auf Kritik. So sagte Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton dem US-Sender CNN, dass aus Sicht von Putin wohl nur Moskau eine bessere Wahl gewesen wäre. "Ich denke also, dass die Ausgangssituation ein großer Sieg für Putin ist."
Internationaler Haftbefehl: Könnte Putin in den USA verhaftet werden?
Nein. Zwar erließ der Internationale Strafgerichtshof im März 2023 einen internationalen Haftbefehl gegen Putin – aber wohl auch deswegen findet das Treffen auf US-Boden statt. Denn die USA sind kein Vertragsstaat des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Demnach sind sie auch nicht dazu verpflichtet, den Haftbefehl zu vollstrecken.
Worüber wollen Trump und Putin sprechen?
Darüber gibt es in Washington, D.C. und Moskau offensichtlich leicht unterschiedliche Ansichten. Trump stellt das Treffen mit Putin als Versuch dar, einem Ende oder zumindest einer Unterbrechung des seit rund dreieinhalb Jahre andauernden russischen Angriffskriegs näherzukommen. Am Montag versicherte Trump in Washington aber auch: "Ich werde keinen Deal machen" – dies sei nicht seine Aufgabe. Eine Waffenruhe würde er dennoch gern sehen, fügte er hinzu.
Russland will nach Angaben des Außenministeriums in Moskau jedoch weiter auf eine Normalisierung der bilateralen Beziehungen hinarbeiten. Der stellvertretende Ministeriumssprecher Alexej Fadejew sagte in Moskau, es gehe bei dem Gipfel um alle Fragen, die sich "angestaut" hätten – angefangen beim Ukraine-Krieg bis hin zu den Hindernissen für einen normal funktionierenden Dialog zwischen beiden Ländern. Der Gipfel habe höchste Bedeutung für den internationalen Frieden und die Stabilität in der Welt.
In Medien wird seit Tagen auch über ein Gespräch zu einer Art Gebietstausch spekuliert. Also ob die Ukraine für einen Verzicht auf Gebiete an der einen Stelle im Gegenzug wiederum anderes von Russland kontrolliertes Territorium zurückerhalten könnte. Selenskyj lehnt das indes ab. Der ukrainische Präsident verwies mit Blick auf die Verfassung seines Landes bislang mehrfach, dass Gebietsverzichte nicht möglich seien.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Das bleibt abzuwarten. Die Erwartungen sind derweil recht hoch. Am Mittwoch setzte sich Selenskyj mit europäischen Staats- und Regierungschefs – darunter Kanzler Friedrich Merz – sowie Donald Trump in einer Videokonferenz zusammen. Ziel der Beratungen war es, eine gemeinsame Linie mit Trump für dessen Treffen mit Putin zu finden.
Merz erklärte im Anschluss die europäische Position: Ein Waffenstillstand müsse am Anfang stehen, so der Bundeskanzler. Außerdem müsse die Ukraine bei Folgetreffen mit am Tisch sitzen. Ferner müsse bei Verhandlungen über territoriale Fragen die derzeitige Kontaktlinie der Ausgangspunkt sein. Eine rechtliche Anerkennung russischer Besetzungen stehe nicht zur Debatte. "Wir Europäer tun alles in unserer Kraft Stehende, um die Weichen für dieses Treffen in die richtige Richtung zu stellen", sagte er. "Wir wollen, dass Präsident Donald Trump am Freitag in Anchorage Erfolg hat."
Merz sieht offenbar eine Chance auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine. "Es gibt Hoffnung auf Bewegung, es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine", sagte der CDU-Chef. Sollte es bei dem Treffen von Trump und Putin jedoch keine Bewegung auf russischer Seite geben, müssten die USA und Europa den Druck erhöhen. Trump kenne diese Position und teile sie "sehr weitgehend", ergänzte Merz.
Der ukrainische Präsident erwartet laut eigenen Aussagen einen sofortigen Waffenstillstand sowie robuste Sicherheitsgarantien für sein Land. Das sagte er laut Übersetzung des Kanzleramts in Berlin. Bei allen Verhandlungen, bei denen es um die Zukunft seines Landes gehe, müsse die Ukraine mit am Tisch sitzen, betonte Selenskyj. Zudem dürfe Russland kein Veto-Recht bei einem Nato-Beitritt der Ukraine eingeräumt werden.
