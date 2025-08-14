Internationaler Haftbefehl: Könnte Putin in den USA verhaftet werden?

Nein. Zwar erließ der Internationale Strafgerichtshof im März 2023 einen internationalen Haftbefehl gegen Putin – aber wohl auch deswegen findet das Treffen auf US-Boden statt. Denn die USA sind kein Vertragsstaat des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Demnach sind sie auch nicht dazu verpflichtet, den Haftbefehl zu vollstrecken.

Worüber wollen Trump und Putin sprechen?

Darüber gibt es in Washington, D.C. und Moskau offensichtlich leicht unterschiedliche Ansichten. Trump stellt das Treffen mit Putin als Versuch dar, einem Ende oder zumindest einer Unterbrechung des seit rund dreieinhalb Jahre andauernden russischen Angriffskriegs näherzukommen. Am Montag versicherte Trump in Washington aber auch: "Ich werde keinen Deal machen" – dies sei nicht seine Aufgabe. Eine Waffenruhe würde er dennoch gern sehen, fügte er hinzu.

Russland will nach Angaben des Außenministeriums in Moskau jedoch weiter auf eine Normalisierung der bilateralen Beziehungen hinarbeiten. Der stellvertretende Ministeriumssprecher Alexej Fadejew sagte in Moskau, es gehe bei dem Gipfel um alle Fragen, die sich "angestaut" hätten – angefangen beim Ukraine-Krieg bis hin zu den Hindernissen für einen normal funktionierenden Dialog zwischen beiden Ländern. Der Gipfel habe höchste Bedeutung für den internationalen Frieden und die Stabilität in der Welt.

In Medien wird seit Tagen auch über ein Gespräch zu einer Art Gebietstausch spekuliert. Also ob die Ukraine für einen Verzicht auf Gebiete an der einen Stelle im Gegenzug wiederum anderes von Russland kontrolliertes Territorium zurückerhalten könnte. Selenskyj lehnt das indes ab. Der ukrainische Präsident verwies mit Blick auf die Verfassung seines Landes bislang mehrfach, dass Gebietsverzichte nicht möglich seien.

Welche Ergebnisse werden erwartet?

Das bleibt abzuwarten. Die Erwartungen sind derweil recht hoch. Am Mittwoch setzte sich Selenskyj mit europäischen Staats- und Regierungschefs – darunter Kanzler Friedrich Merz – sowie Donald Trump in einer Videokonferenz zusammen. Ziel der Beratungen war es, eine gemeinsame Linie mit Trump für dessen Treffen mit Putin zu finden.