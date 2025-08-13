t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Putin: Deshalb setzt er auf das alte Sowjet-Flugzeug Iljuschin Il-96

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMicaela Schäfer hat Millionen-Schulden
TextVirus-Alarm in Südtirol
TextGardasee: Touristiker klagen über Flaute
TextEdeka stellt Treueprogramm ein
TextE-SUV stellt Reichweitenrekord auf

"Das Denken eines Zaren"
Vor Trump-Treffen: Deshalb nutzt Putin eine veraltete Sowjet-Maschine

Von t-online, das
13.08.2025 - 15:41 UhrLesedauer: 2 Min.
Wladimir Putin (Archivbild): Er wird am Freitag Donald Trump treffen.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin (Archivbild): Er wird am Freitag Donald Trump treffen. (Quelle: Kremlin Pool)
News folgen

Wie reist eigentlich ein russischer Präsident? Wladimir Putin setzt schon lange auf einen bestimmten Flugzeugtypen.

Bei Staatsbesuchen fliegt Russlands Präsident Wladimir Putin in Maschinen, die im Westen längst ausgemustert wurden: Konkret setzt Putin auf Flugzeuge des Typs IL-96 des russischen Herstellers Iljuschin. Das belegen zahlreiche Fotos von vergangenen Staatsbesuchen des russischen Präsidenten. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Putin auch am Freitag mit einer solchen Maschine zum Gipfeltreffen mit Donald Trump in Alaska reisen wird.

Loading...

Während kommerzielle russische Fluggesellschaften wie Aeroflot und Rossiya moderne Boeing- und Airbus-Modelle einsetzen, meidet der Kreml westliche Technik – zumindest wenn es um die Fortbewegung des Staatsoberhaupts geht. Die Iljuschin Il-96, ein vierstrahliges Langstreckenflugzeug, wurde in den 1980er-Jahren entwickelt und gilt heute als veraltet. Für den Präsidenten spielt das offenbar keine Rolle.

Putins Ilyushin Il-96-Maschine: Putin vertraut immer wieder auf dieses Flugzeug.Vergrößern des Bildes
Putins Iljuschin Il-96-Maschine: Putin vertraut immer wieder auf dieses Flugzeug. (Quelle: Sergei Bobylev via www.imago-images.de)

Die Flotte der russischen Regierung wird vom sogenannten Rossija-Sonderfluggeschwader betrieben. Diese Einheit, offiziell 235. selbstständiges Luftfahrtregiment genannt, betreibt neben mehreren Il-96 auch Maschinen des Typs Tu-214 und Hubschrauber wie die Mi-38. Rund 2.500 Personen sollen in der streng abgeschirmten Organisation tätig sein, berichtete die "New York Times".

Ein Akt russischer Souveränität

Doch warum hält der russische Präsident überhaupt an sowjetischer Technik fest? Experten sehen darin mehr als reine Symbolik. "Es ist das Denken eines Zaren", sagt Adam Taichi Kraft, ein früherer Analyst des US-Verteidigungsministeriums. Der Einsatz der alten Flugzeuge sei ein bewusster Akt russischer Souveränität – und ein Signal: Auch ohne den Westen ist Russland handlungsfähig.

Zudem soll Putin auch weitere Sicherheitsvorkehrungen bei Flugreisen treffen. In der Vergangenheit wurden etwa anhand von Flugdaten nachgewiesen, dass mitunter mehrere Maschinen gleichzeitig aus Russland abgehoben sind, um die exakte Reiseroute des russischen Präsidenten zu verschleiern. Ob das auch bei seinem Besuch in Alaska der Fall sein wird, ist aktuell nicht bekannt.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BoeingDonald TrumpRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaWladimir Putin
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom