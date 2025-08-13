Reaktionen auf Video-Gipfel Rutte: Ball liegt nun bei Russland

13.08.2025 - 17:14 Uhr

Mark Rutte: Der Nato-Generalsekretär nimmt bei den Friedensverhandlungen Russland in die Pflicht. (Quelle: Soeren Stache/dpa)

Nach den Vorbesprechungen der Europäer mit Donald Trump herrscht Optimismus unter den Entscheidern Europas. Ein Überblick über Reaktionen.

Nach der Videokonferenz europäischer Regierungschefs mit Donald Trump und dessen Vize JD Vance hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte den Druck auf Russland erhöht. "Der Ball liegt nun im Feld Russlands", sagte Rutte nach dem Video-Gipfel mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump. Er würdigte die "Führung und enge Abstimmung mit den Verbündeten" durch Trump vor dessen Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin am Freitag in Alaska.

Laut dem US-Vizepräsidenten JD Vance ist es die Aufgabe der USA, Frieden nach Europa zu bringen. Vance hob dabei hervor, dass die militärische Stärke der USA für solche Verhandlungen entscheidend sei, sagte Vance nach Ende der Beratungen bei einem Besuch von US-Soldaten in Großbritannien.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte die Videokonferenz mit europäischen Regierungschefs und US-Präsident Donald Trump ein "sehr gutes Gespräch". "Heute haben Europa, die USA und die Nato die gemeinsame Haltung für die Ukraine gestärkt", schrieb von der Leyen auf der Online-Plattform X. "Wir werden in enger Abstimmung bleiben." Das Gespräch diente der Vorbereitung eines Treffens von Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag.

Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich Trump für einen Dreiergipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einsetzen. Ein solches Treffen könnte in Europa stattfinden.