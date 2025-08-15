Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wladimir Putin reist zu einem Gespräch mit Donald Trump in die USA. Was dahintersteckt und unter welchem Druck Putin dabei steht, erklärt ein Experte im Interview.

Am Freitag kommt es zum lange erwarteten Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska. Es ist das erste Treffen eines US-Präsidenten mit dem russischen Machthaber seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022.

Was sich Putin von dem Treffen verspricht, welche Ziele Russland verfolgt und wie lange mögliche Friedensverhandlungen dauern könnten, erklärt der Russlandexperte Andreas Heinemann-Grüder im Interview mit t-online.

t-online: Herr Heinemann-Grüder, glauben Sie, dass wir nach dem heutigen Gespräch eine Waffenruhe oder gar Frieden in der Ukraine sehen werden?

Andreas Heinemann-Grüder: Nein, man darf die Erwartungen an dieses Gespräch nicht zu hoch hängen. Aber es könnte der Anfang von Gesprächen werden. Gespräche, an denen dann auch die Ukrainer und vielleicht auch die Europäer beteiligt werden.

Also denken Sie wirklich, dass Putin grundsätzlich Interesse an Frieden hat?

Ja, Putin kann den hohen Preis fortgesetzter Kampfhandlungen nicht ignorieren. Er will ein Ende der US-Unterstützung für die Ukraine erreichen. Frieden möchte er nur zu seinen strengen Bedingungen. Insofern muss man seinen Friedenswillen stark einschränken. Beim heutigen Treffen geht es für Putin vor allem darum, Trump diese Bedingungen zu unterbreiten, damit Trump diese dann Selenskyj und den Europäern kommunizieren kann.

Prof. Dr. Andreas Heinemann-Grüder in der Bundespressekonferenz. (Quelle: M. Popow/imago-images-bilder) Zur Person Prof. Dr. Andreas Heinemann-Grüder, Jahrgang 1957, ist ein deutscher Politikwissenschaftler. Seit 2006 lehrt er an der Universität Bonn, derzeit unter anderem als außerplanmäßiger Professor am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) und als Fellow am Global Public Policy Institute (GPPi). Seine Forschungsschwerpunkte sind der Post-Sowjetraum, Föderalismus, Autoritarismus und irregulär bewaffnete Gruppen.

Welche Bedingungen sind das?

Ich denke, dass es drei große Bedingungen gibt, die für Putin erfüllt werden müssen, damit er innenpolitisch das Gesicht wahren kann. Erstens müssen die besetzten Gebiete, also Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja sowie die Halbinsel Krim, nach Russland integriert werden, womöglich auch mit leicht veränderten Grenzen.

Die zweite Bedingung für Russland: Die Ukraine darf kein Nato-Mitglied werden.

Und die dritte Bedingung?

Es muss geklärt werden, wie ein möglicher Frieden gesichert wird. Denn Putin wird nicht zulassen, dass diese Aufgabe von europäischen Truppen unter europäischem Kommando übernommen werden wird.

Warum nicht?

Weil Russland das als Bedrohung wahrnehmen würde. Die einzig gangbare Lösung für Russland wäre eine durch eine UN-Resolution gedeckte Mission mit gering bewaffneten Soldaten und unter dem Kommando einer Nation, die mit der Nato nichts zu tun hat, Indien zum Beispiel.

Glauben Sie, dass die Ukraine Gebietsverluste hinnehmen wird?

Die Ukraine wird die Gebietsverluste nie offiziell anerkennen. So wie die Bundesrepublik die DDR nie als eigenständigen Staat anerkannt hat.

Den Vergleich müssen Sie genauer erklären.