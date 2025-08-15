Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Experte zum Trump-Putin-Treffen "Putin kann es sich nicht mehr leisten"
Wladimir Putin reist zu einem Gespräch mit Donald Trump in die USA. Was dahintersteckt und unter welchem Druck Putin dabei steht, erklärt ein Experte im Interview.
Am Freitag kommt es zum lange erwarteten Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska. Es ist das erste Treffen eines US-Präsidenten mit dem russischen Machthaber seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022.
Was sich Putin von dem Treffen verspricht, welche Ziele Russland verfolgt und wie lange mögliche Friedensverhandlungen dauern könnten, erklärt der Russlandexperte Andreas Heinemann-Grüder im Interview mit t-online.
t-online: Herr Heinemann-Grüder, glauben Sie, dass wir nach dem heutigen Gespräch eine Waffenruhe oder gar Frieden in der Ukraine sehen werden?
Andreas Heinemann-Grüder: Nein, man darf die Erwartungen an dieses Gespräch nicht zu hoch hängen. Aber es könnte der Anfang von Gesprächen werden. Gespräche, an denen dann auch die Ukrainer und vielleicht auch die Europäer beteiligt werden.
Also denken Sie wirklich, dass Putin grundsätzlich Interesse an Frieden hat?
Ja, Putin kann den hohen Preis fortgesetzter Kampfhandlungen nicht ignorieren. Er will ein Ende der US-Unterstützung für die Ukraine erreichen. Frieden möchte er nur zu seinen strengen Bedingungen. Insofern muss man seinen Friedenswillen stark einschränken. Beim heutigen Treffen geht es für Putin vor allem darum, Trump diese Bedingungen zu unterbreiten, damit Trump diese dann Selenskyj und den Europäern kommunizieren kann.
Zur Person
Prof. Dr. Andreas Heinemann-Grüder, Jahrgang 1957, ist ein deutscher Politikwissenschaftler. Seit 2006 lehrt er an der Universität Bonn, derzeit unter anderem als außerplanmäßiger Professor am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) und als Fellow am Global Public Policy Institute (GPPi). Seine Forschungsschwerpunkte sind der Post-Sowjetraum, Föderalismus, Autoritarismus und irregulär bewaffnete Gruppen.
Welche Bedingungen sind das?
Ich denke, dass es drei große Bedingungen gibt, die für Putin erfüllt werden müssen, damit er innenpolitisch das Gesicht wahren kann. Erstens müssen die besetzten Gebiete, also Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja sowie die Halbinsel Krim, nach Russland integriert werden, womöglich auch mit leicht veränderten Grenzen.
Die zweite Bedingung für Russland: Die Ukraine darf kein Nato-Mitglied werden.
Und die dritte Bedingung?
Es muss geklärt werden, wie ein möglicher Frieden gesichert wird. Denn Putin wird nicht zulassen, dass diese Aufgabe von europäischen Truppen unter europäischem Kommando übernommen werden wird.
Warum nicht?
Weil Russland das als Bedrohung wahrnehmen würde. Die einzig gangbare Lösung für Russland wäre eine durch eine UN-Resolution gedeckte Mission mit gering bewaffneten Soldaten und unter dem Kommando einer Nation, die mit der Nato nichts zu tun hat, Indien zum Beispiel.
Glauben Sie, dass die Ukraine Gebietsverluste hinnehmen wird?
Die Ukraine wird die Gebietsverluste nie offiziell anerkennen. So wie die Bundesrepublik die DDR nie als eigenständigen Staat anerkannt hat.
Den Vergleich müssen Sie genauer erklären.
Die BRD hat die Grenze zur DDR nie anerkannt, sie aber auch nicht als eine Frontlinie betrachtet. Man hat sich unausgesprochen darauf geeinigt, den Status quo nicht gewaltsam zu verändern. In der Ukraine wird es auf einen ähnlichen Kompromiss hinauslaufen. Denn auch die Ukraine weiß, dass es nicht in ihrer Macht steht, die annektierten Gebiete zurückzuerobern. Sie kann sich aber auch nicht die Blöße geben, die Gebietsverluste durch eine Verfassungsänderung zu legitimieren.
Und was ist mit einem möglichen Beitritt zur Nato? Das war ja bereits 2022 einer der vorgeschobenen Gründe für den russischen Angriff.
Die Bereitschaft zur Aufnahme der Ukraine in die Nato war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Das Risiko eines bewaffneten Konflikts zwischen der Nato und Russland war und ist zu hoch.
Die Vermeidung einer direkten Militärkonfrontation mit Russland ist das absolut oberste Gebot aller Nato-Staaten. Alles andere ist dem nachgeordnet.
Also besteht für die Ukraine keine Aussicht auf eine Nato-Mitgliedschaft?
Die Ukraine wird Nato-Mitglied, wenn die Ukraine es eigentlich nicht mehr braucht. Das heißt, wenn der Frieden mit Russland 100 Jahre gehalten hat. Vorher nicht. Trotzdem wird die Ukraine Sicherheitsgarantien verlangen für den Fall, dass sie Gebietsverlusten zustimmt.
Was meinen Sie damit?
Die Ukraine wird verlangen, dass der Westen Garantien dafür abgibt, dass Russland nicht noch mehr Gebiete annektiert. Und zwar indem man einen Mechanismus etabliert, der Russland empfindlich dafür bestraft, wenn es dies doch versuchen sollte. Diese Sicherheitsgarantien werden der Knackpunkt – denn ohne diese wird die Ukraine keinem Friedensvertrag zustimmen.
Warum aber lässt sich der russische Präsident gerade jetzt auf ein Gespräch mit Trump ein?
Weil Putin es sich nicht mehr leisten kann, als Verhinderer von Friedensgesprächen wahrgenommen zu werden.
Erklären Sie das bitte.
Russland hat seinen Handel stark auf die BRICS-Staaten ausgerichtet, also unter anderem auf Brasilien, Indien, China, Südafrika. Doch insbesondere China und Indien haben kein Interesse an einem dauerhaften Konflikt. Wenn Putin ihnen signalisieren kann, 'Ich bin zu Frieden bereit, aber Selenskyj nicht', kann ihm das politischen Kredit verschaffen.
Haben auch die von den USA angedrohten Sekundärsanktionen etwas damit zu tun, die sich gegen Staaten richten, mit denen Russland Handel treibt.
Ja, Putin fürchtet durchaus die Wirkung dieser Sanktionen. Er will sie möglichst schnell vom Tisch bekommen.
Können Sie das weiter ausführen?
Putin befürchtet, dass durch die Sanktionen die Kosten für russisches Öl so ansteigen könnten, dass die wichtigsten Abnahmeländer wie Indien und China ihr Öl anderswoher beziehen könnten. Wir sehen jetzt schon, dass China seit Jahresbeginn seine Ölimporte diversifiziert und die Abhängigkeit von russischem Öl deutlich verringert. Auch Indien bereitet sich angesichts möglicher Sanktionen darauf vor, ähnlich vorzugehen. Wenngleich beide Länder die Importe wahrscheinlich nicht vollständig einstellen werden.
Also geht es Putin doch ausschließlich um PR für die Brics-Staaten?
Nein, der anhaltende Krieg zeigt auch in Russland Wirkung. Vor allem die Stimmung innerhalb des Militärs ist aufgrund der hohen Verluste miserabel. Es gibt zwar noch keine Gefahr eines Aufstands, aber die Stimmung ist angespannt.
Wie äußert sich das?
Man sieht es zum Beispiel bei der Rekrutierung. Obwohl der Sold für neue Rekruten sehr hoch ist und die Hinterbliebenen im Todesfall rund 80.000 Euro bekommen, drücken sich immer mehr Russen vor der Einziehung. Mit Geld lassen sich etwa Atteste fälschen. So ist ein enormer Korruptionsapparat in den Wehrämtern gewachsen. Das drückt jedoch stark auf die Moral der Truppe. Aber auch im zivilen Leben spürt man die Folgen des Kriegs.
Inwiefern?
Vor allem merken die Unternehmen, dass ihre Gewinne einbrachen. Zum anderen liegt der Leitzins aufgrund der hohen Inflation bei 18 Prozent, somit rechnen sich kreditfinanzierte Investitionen kaum noch.
Und wie wirkt sich der Krieg auf die normale Bevölkerung aus?
Die spürt natürlich auch die Inflation von rund zehn Prozent. Dazu kommt, dass die Benzinpreise aufgrund der ukrainischen Angriffe auf die Ölraffinerien enorm angestiegen sind. In den Großstädten wie Moskau und Sankt Petersburg geht das Leben zwar unverändert weiter. Man geht in Cafés, fährt in den Urlaub und so weiter. Der Krieg ist weit weg. Was man aber im ganzen Land spürt, ist ein Anstieg der Gewalt.
Wegen der Schwerverbrecher, die statt ins Gefängnis an die Front geschickt wurden und nun wieder zurückkommen?
Nicht nur, sondern die ganze Gewaltkultur des Kriegs kehrt in die russische Gesellschaft zurück. Dadurch steigt die Kriminalitätsrate. Gleichzeitig wird der Krieg zu einem Großteil aus den Budgets der Regionalverwaltungen bezahlt. Darunter leidet die öffentliche Daseinsvorsorge. Schulen, Medizin, Sozialversicherung, alles wird dem Krieg hintangestellt. Währenddessen steckt die Regierung viel Geld in die besetzten Regionen. Das weckt Neid. Viele denken sich: 'Die bekommen alles und wir zahlen dafür.' Der Unmut wächst.
Gehen wir einmal davon aus, dass beide Parteien, also Russland und die Ukraine, tatsächlich bereit sind für Friedensverhandlungen: Wie lange könnte es dauern, bis wir wirklich ein Friedensabkommen haben könnten?
Das ist schwer vorherzusagen. Aber selbst, wenn es gut läuft, sprechen wir wahrscheinlich über Jahre. Nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973 haben Israel und Ägypten sechs Jahre verhandelt, bis tatsächlich ein Abkommen in Kraft getreten ist.
Warum hat das so lange gedauert?
Weil erst einmal das Vertrauen auf beiden Seiten wiederhergestellt werden musste. Zuerst mit zeitlich begrenzten Waffenstillständen, dann mit dem langsamen Rückzug von Truppen. Erst wenn es wirkliches Vertrauen zwischen beiden Seiten gibt, kann ernsthaft über die Grundzüge eines Abkommens diskutiert werden. So gesehen rechne ich mit mindestens fünf Jahren Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine.
Wirklich?
Wenn man den historischen Vergleich ziehen möchte, dann ja. Aber es gibt auch einen großen Unterschied zwischen heute und damals, nämlich die Rolle der Amerikaner.
Wie meinen Sie das?
Bei den Verhandlungen zwischen Ägypten und Israel, oder bei den Verhandlungen zwischen Bosnien und Serbien in den 90er Jahren, haben sich die USA sehr stark für den Friedensprozess engagiert. Sowohl Präsident Jimmy Carter in den 70ern als auch Bill Clinton in den 90ern war klar, dass dieser Prozess langwierig wird. Immer wenn die Verhandlungen zu scheitern drohten, sind die USA auf beide Seiten zugegangen und haben sich um Vermittlung bemüht.
Und dieses Engagement sehen Sie bei den USA heute nicht?
Nein, Trump sieht sich nicht in der Rolle eines Carters oder Clintons. Trump will schnelle Erfolge. Das ist angesichts der Festgefahrenheit dieses Kriegs vollkommen illusorisch.
Vielen Dank für das Gespräch.
- Gespräch mit Andreas Heinemann-Grüder