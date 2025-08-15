USA-Russland-Gipfel An diesem Ort treffen sich Putin und Trump

Sicherheitsbeamte stehen vor dem Alaska Airlines Center in Anchorage: Die größte Stadt Alaskas ist Schauplatz eines Treffens zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin. (Quelle: IMAGO/Sergey Bobylev/imago)

Eine Stadt in Alaska wird etwas überraschend zum Schauplatz eines politischen Spitzentreffens. Trump empfängt hier Putin. Wie ist es gerade, in Anchorage zu sein?

Eigentlich zieht Anchorage im US-Bundesstaat Alaska vor allem Naturbegeisterte an: Im Winter sind es Skifahrer. Im Sommer – so wie jetzt – Wanderer, Fliegenfischer und Kanuten. Am Flughafen steht ein riesiger Bär in einer Vitrine. Touristenprospekte werben mit Nordlichtern und Rentierrennen. Das Tempo ist hier meist vergleichsweise gemäßigt.

Nun ist aber vieles anders in der Stadt, deren rund 290.000 Einwohner jeden Tag auf eine beeindruckende Bergkette schauen können. Der Anlass: US-Präsident Donald Trump will Kremlchef Wladimir Putin empfangen, auf einem Militärstützpunkt der US-Luftwaffe wenige Minuten Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. Von Washington, Berlin, Warschau und anderen Hauptstädten aus sind deshalb Journalistinnen und Journalisten angereist. Es gab einen Ansturm auf Flüge. Die Hotelpreise sind nach oben geschossen. Mietwagen? Kaum noch zu bekommen.

Zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Deutschland und Anchorage

Zwischen Alaska und dem Rest der USA liegt kanadisches Gebiet. Zehn Stunden Zeitunterschied gibt es zwischen Deutschland und Anchorage im Süden des Bundesstaats.

Bei ihrer Zusammenkunft wollen Trump und Putin hier über den Ukraine-Krieg sprechen. Die Ukrainer sitzen nicht mit am Tisch. Es besteht die Sorge, dass die beiden Präsidenten sich auf etwas verständigen könnten, womit Kiew und die europäischen Verbündeten nicht einverstanden sind. Zugleich besteht Hoffnung, dass das Treffen vielleicht einen entscheidenden Impuls für einen Ausweg aus dem Krieg geben kann.

Der Ort des geplanten Treffens ist der US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson. Eine Straße etwas außerhalb der größten Stadt Alaskas führt zum Eingang des umzäunten Geländes. Eine abgetragene blaue Linie auf dem Asphalt zeigt an, bis wohin die Pressevertreter sich positionieren dürfen. Bis ganz zur großen Einfahrt dürfen sie nicht vor.

