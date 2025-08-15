Treffen zwischen Trump und Putin Diese Männer wollen das Schicksal der Ukraine bestimmen
Nicht nur Donald Trump und Wladimir Putin treffen beim Gipfel in Alaska aufeinander, sondern auch ihr diplomatisches Personal. Das sind ihre Begleiter.
Inhaltsverzeichnis
- Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation
- Andrei Beloussow, russischer Verteidigungsminister
- Sergej Lawrow, russischer Außenminister
- Anton Siluanow, russischer Finanzminister
- Kirill Dmitrijew, Leiter des russischen Investmentfonds RDIF
- Juri Uschakow, außenpolitischer Berater Wladimir Putins
- Donald Trump, US-Präsident
- Marco Rubio, US-Außenminister
- Scott Bessent, US-Finanzminister
- Howard Lutnick, US-Handelsminister
- Steve Witkoff, Sondergesandter der US-Regierung
- John Ratcliffe, CIA-Direktor
Vor den Augen der Weltöffentlichkeit treffen sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Von dem Einzelgespräch weit oben im Norden der USA, zu dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht eingeladen wurde, könnten entscheidende Impulse für ein mögliches Kriegsende ausgehen.
Zugleich ist offen, was die Begegnung für den seit dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg tatsächlich bringen wird und ob es zu einer von der Ukraine, den Europäern und Trump geforderten Waffenruhe kommt. Eine Gipfelerklärung ist laut Kreml nicht geplant, lediglich eine Pressekonferenz mit den Präsidenten Trump und Putin soll es geben.
- Gipfeltreffen in Alaska: Könnte Trump Putin verhaften lassen?
- Sicherheit bei Gipfeltreffen: "Putin wird mit eigener Wagenkolonne einfliegen"
Die beiden Staatschefs sind allerdings nicht die einzigen Teilnehmer am Treffen auf der Elmendorf Air Force Base nahe Anchorage, der größten Stadt des nördlichsten US-Bundesstaats. Während Russland die Zusammenstellung seiner Delegation am Donnerstag bekannt gab, steht eine Bestätigung des US-Personals noch aus. Lediglich eine von russischen Medien veröffentlichte Liste über den US-amerikanischen Teil der Verhandlungen liegt vor, deren Authentizität bislang allerdings nicht vom Weißen Haus bestätigt wurde. t-online stellt die Mitglieder der russischen Delegation in Alaska vor.
Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation
Putin signalisiert vor dem Alaska-Gipfel grundsätzliche Gesprächsbereitschaft und lobte die "aufrichtigen" Bemühungen der US-amerikanischen Seite. Zeitgleich dämpfte er aber Erwartungen an schnelle, konkrete Ergebnisse.
Laut Kreml wird das Treffen mit einem Vier-Augen-Gespräch zur Ukraine beginnen. Daneben ist aus Moskau zu hören, man wolle auch über das "große wirtschaftliche Potenzial" im bilateralen Verhältnis sprechen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf mit den Verhandlungen vertraute Quellen.
Andrei Beloussow, russischer Verteidigungsminister
Russlands Verteidigungsminister Beloussow äußerte sich in der Vergangenheit nur selten zu einem möglichen Frieden mit der Ukraine. Viel mehr betont der Politiker zu jeder Gelegenheit die militärische Stärke Russlands.
Beloussow treibt derzeit intensiv die Produktion unbemannter Kampfsysteme in Russland voran und bezeichnet Drohnen als den Schlüssel für Russlands Kriegsführung. Damit beabsichtigt er, die militärischen Fähigkeiten Russlands langfristig auszubauen, was die Verhandlungsposition des Kreml stärken könnte. Ob seine ambitionierten Pläne angesichts der wirtschaftlichen Lage in Russland umgesetzt werden können, ist allerdings nicht bekannt.
Sergej Lawrow, russischer Außenminister
Lawrow knüpft die russische Zustimmung zu einem Waffenstillstand an Bedingungen: umfassende Lockerungen der Sanktionen und die Rückgabe eingefrorener Vermögenswerte. Außerdem müssten die von Russland eroberten ukrainischen Gebiete von anderen Staaten als offizielles Staatsgebiet anerkannt werden. Bei seiner Ankunft in Alaska trug der russische Außenminister demonstrativ einen Pullover mit der Aufschrift "CCCP" – der kyrillischen Abkürzung für die Sowjetunion.
- Anchorage in Alaska: Hier treffen sich Putin und Trump
Lawrow ist maßgeblich an der Gestaltung und Verteidigung der Moskauer Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten beteiligt – vom Irak-Krieg über die Annexion der Krim bis hin zur Invasion in der Ukraine. Der Karrierediplomat, der 1972 in den sowjetischen Außendienst eintrat, war ein Jahrzehnt lang russischer Botschafter bei den Vereinten Nationen, bevor er sein derzeitiges Amt antrat.
Seine Erfahrung zeigt er auch in einer Antwort auf die Frage eines Reporters, ob er vor dem Gipfel in Alaska nervös sei: "Nervös? Was bedeutet dieses Wort?"
Anton Siluanow, russischer Finanzminister
Der 62-jährige Siluanow ist seit 2011 im Amt und einer der wichtigsten Architekten der Bemühungen des Kreml, die Wirtschaft angesichts der Invasion in der Ukraine und der westlichen Sanktionen über Wasser zu halten.
Siluanow wurde damit beauftragt, die russische Wirtschaft gegen Sanktionen so widerstandsfähig wie möglich zu machen. In Kremlkreisen hat er den Begriff "Festungswirtschaft" geprägt, um diese Bemühungen um Sanktionsresistenz zu beschreiben. Doch obwohl die Sanktionen die russische Wirtschaft nicht in die Knie gezwungen haben, hat sich das Wachstum stark verlangsamt. Die Aufnahme Siluanows in die Alaska-Delegation signalisiert, dass Moskau der Aufhebung der westlichen Beschränkungen als Teil eines Friedensabkommens Priorität einräumt.
- Ukraine-Gipfel in Alaska: Trump steckt in Putins Zwickmühle
Kirill Dmitrijew, Leiter des russischen Investmentfonds RDIF
Der 50-jährige Dmitrijew ist noch nicht lange im engsten Kreis Wladimir Putins unterwegs, hat sich allerdings zu einem wichtigen Vermittler zwischen Moskau und Washington entwickelt. Er studierte an den US-Eliteuniversitäten Stanford und Harvard und leitet den Staatsfonds des Kreml.
Persönlich unterhält er enge Verbindungen zur Familie des russischen Präsidenten: Dmitrijews Frau, Natalja Popowa, ist gut mit einer der Töchter Wladimir Putins befreundet. Laut einem Bericht des britischen "Guardian" erwarten Beobachter, dass Dmitrijew in Alaska ehrgeizige Pläne für eine wirtschaftliche und infrastrukturelle Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland präsentieren wird, die Trump mit der Aussicht auf ein lukratives Bündnis zwischen den beiden Großmächten locken soll.
Juri Uschakow, außenpolitischer Berater Wladimir Putins
Der 78-jährige Uschakow ist ein altgedienter Berater des Präsidenten und genießt das Vertrauen Putins. Der Berufsdiplomat, der fließend Englisch spricht und sich schon lange auf Washington konzentriert, war von 1998 bis 2008 russischer Botschafter in den USA.
Uschakow gilt als ruhiger Diplomat und dient Putin vor allem als Stratege hinter den Kulissen. Er koordiniert Putins internationale Auftritte und erklärt in den kremlnahen russischen Medien häufig die Aussagen seines Präsidenten.
Donald Trump, US-Präsident
Trump reist mit dem erklärten Ziel nach Alaska, zunächst eine Feuerpause in der Ukraine zu erreichen. In Vorgesprächen signalisierte er Bereitschaft zu von den USA mitgetragenen Sicherheitsgarantien für Kiew – Details ließ er offen; europäische Partner reagierten verhalten positiv.
Zugleich drohte Trump Moskau für den Fall ausbleibender Fortschritte mit "sehr harten" Zöllen und stellte weitere Waffenlieferungen für die Ukraine in Aussicht. Die Entscheidung über mögliche Gebietsabtretungen an Russland will Trump der Ukraine überlassen, sagte er am Freitag an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Alaska. Zuletzt hatte auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, Trump habe ihm versichert, dass darüber letzten Endes nur die Ukraine entscheiden könne.
Marco Rubio, US-Außenminister
US-Außenminister Marco Rubio betonte am Donnerstag, er wisse nicht, ob die Gespräche in Alaska zu konkreten Ergebnissen führen würden. Allerdings äußerte er im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters die Hoffnung auf die Anerkennung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine durch Russland. "Es muss Garantien für die Ukraine geben, erst danach können alle Seiten über mögliche Gebietsabtretungen sprechen", so der US-Außenminister.
Trump hoffe demnach, die Bedingungen für einen Waffenstillstand aushandeln zu können. Ein Waffenstillstand sei die Voraussetzung dafür, dass es direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben könne. Zwar sei das Treffen in Alaska nur ein erstes Abtasten, doch eine Lösung müsse schnell gefunden werden: "Je länger der Krieg dauert, desto schwerer ist es, ihn zu beenden".
Scott Bessent, US-Finanzminister
Trumps Finanzminister Scott Bessent reist wohl mit nach Alaska, um wirtschaftspolitisch Druck auf Moskau auszuüben. Am Mittwoch erklärte der Republikaner, im Fall des Scheiterns der Gespräche in Anchorage würde Washington die Zölle gegen Russlands Handelspartner Indien erhöhen.
Von den europäischen Partnern der Ukraine forderte Bessent, sich dem US-Kurs hinsichtlich der Sanktionen gegen die russischen Verbündeten anzuschließen. "Präsident Trump trifft sich mit Präsident Putin, und die Europäer schimpfen darüber. Sie müssen sich bei diesen Sanktionen anschließen", erklärte er am Mittwoch.
Howard Lutnick, US-Handelsminister
Howard Lutnick setzt in der Ukraine‑Frage auf ökonomischen Druck. Nach der Drohung des Präsidenten vom 14. Juli, bei ausbleibenden Fortschritten "sehr harte" Maßnahmen zu verhängen, stellte er in begleitenden Aussagen Handelshürden gegen Russland und gegen Staaten, die weiterhin umfangreich mit Moskau handeln, in Aussicht. Ziel ist es, die Kosten des Kremls für seine Geschäfte hochzutreiben und damit Spielraum für eine Feuerpause in der Ukraine zu schaffen.
Steve Witkoff, Sondergesandter der US-Regierung
Trumps Sondergesandter Steve Witkoff traf in der vergangenen Woche in Moskau Wladimir Putin. Nach US‑Darstellung war das Gespräch "sehr produktiv" und bereitete das Alaska‑Treffen vor. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.
Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet, Witkoff habe als inoffizieller Kanal maßgeblich dabei geholfen, Termin und Format des Treffens in Anchorage zu fixieren. Damit wolle er Russland auf den Zahn fühlen, wie groß die Bereitschaft in Moskau hinsichtlich möglicher Folgetreffen mit europäischer und ukrainischer Beteiligung sei, so Witkoff.
John Ratcliffe, CIA-Direktor
CIA-Direktor John Ratcliffe hält seit Ende Juni einen direkten Draht zu seinem russischen Gegenüber Sergej Naryschkin. Beide Geheimdienstchefs vereinbarten laut russischer Darstellung, sich "jederzeit" anrufen zu können. In Washington wird dies als Instrument zur Risiko‑ und Eskalationskontrolle rund um die Ukraine bewertet.
Für die Gespräche in Anchorage gehört Ratcliffe zur US‑Delegation. Seine Rolle liegt dabei vor allem in der laufenden Lagebewertung und der Absicherung von Gesprächskanälen im Hintergrund, während die politische Linie öffentlich vom Weißen Haus und dem State Department gesetzt wird.
- politico.eu: "Trump agreed only Ukraine can negotiate territorial concessions, Macron says" (Englisch)
- reuters.com: "Trump hoping to achieve halt to Ukraine fighting in Putin talks, Rubio says" (Englisch, kostenpflichtig)
- bbc.com: "US warns of additional tariffs on India if Trump-Putin peace talks fail" (Englisch)
- axios.com: "What to know about the Trump-Putin summit and their previous encounters" (Englisch)
- themoscowtimes.com: "Top Kremlin Aides and Ministers to Join Putin in Alaska" (Englisch)
- theguardian.com: "US-Russia talks on Ukraine: who’s who in the delegations to Alaska?" (Englisch)
- tass.com: "Lavrov responds to question about pre-summit jitters" (Englisch)