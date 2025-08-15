Treffen zwischen Trump und Putin Diese Männer wollen das Schicksal der Ukraine bestimmen

US-Präsident Donald Trump (l.) und Russlands Präsident Wladimir Putin (Montage): In Alaska wollen beide auch über die Ukraine verhandeln. (Quelle: IMAGO/Artem Priakhin)

Nicht nur Donald Trump und Wladimir Putin treffen beim Gipfel in Alaska aufeinander, sondern auch ihr diplomatisches Personal. Das sind ihre Begleiter.

Vor den Augen der Weltöffentlichkeit treffen sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Von dem Einzelgespräch weit oben im Norden der USA, zu dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht eingeladen wurde, könnten entscheidende Impulse für ein mögliches Kriegsende ausgehen.

Zugleich ist offen, was die Begegnung für den seit dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg tatsächlich bringen wird und ob es zu einer von der Ukraine, den Europäern und Trump geforderten Waffenruhe kommt. Eine Gipfelerklärung ist laut Kreml nicht geplant, lediglich eine Pressekonferenz mit den Präsidenten Trump und Putin soll es geben.

Die beiden Staatschefs sind allerdings nicht die einzigen Teilnehmer am Treffen auf der Elmendorf Air Force Base nahe Anchorage, der größten Stadt des nördlichsten US-Bundesstaats. Während Russland die Zusammenstellung seiner Delegation am Donnerstag bekannt gab, steht eine Bestätigung des US-Personals noch aus. Lediglich eine von russischen Medien veröffentlichte Liste über den US-amerikanischen Teil der Verhandlungen liegt vor, deren Authentizität bislang allerdings nicht vom Weißen Haus bestätigt wurde. t-online stellt die Mitglieder der russischen Delegation in Alaska vor.

Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation

Putin signalisiert vor dem Alaska-Gipfel grundsätzliche Gesprächsbereitschaft und lobte die "aufrichtigen" Bemühungen der US-amerikanischen Seite. Zeitgleich dämpfte er aber Erwartungen an schnelle, konkrete Ergebnisse.

Laut Kreml wird das Treffen mit einem Vier-Augen-Gespräch zur Ukraine beginnen. Daneben ist aus Moskau zu hören, man wolle auch über das "große wirtschaftliche Potenzial" im bilateralen Verhältnis sprechen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf mit den Verhandlungen vertraute Quellen.

Andrei Beloussow, russischer Verteidigungsminister

Russlands Verteidigungsminister Beloussow äußerte sich in der Vergangenheit nur selten zu einem möglichen Frieden mit der Ukraine. Viel mehr betont der Politiker zu jeder Gelegenheit die militärische Stärke Russlands.