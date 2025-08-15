Videoanalyse vor dem Alaska-Gipfel Putin könnte ein ganz anderes Ziel verfolgen

Trump und Putin verhandeln persönlich über den Ukraine-Krieg. Kommt es zum Durchbruch? t-online-Korrespondent Bastian Brauns ist skeptisch. Er erklärt, warum die Ukraine und Europa am Ende als die Verlierer dastehen könnten.

Seit dreieinhalb Jahren tobt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. In seinem Wahlkampf betonte Trump wiederholt, er werde den Konflikt beenden. Sein Treffen mit Putin soll nun den Weg in Richtung Frieden ebnen.

Auf einem Militärstützpunkt in Alaska kommen der US-Präsident und der Kremlchef persönlich zusammen, um über ein mögliches Ende des Krieges zu sprechen. Wird das historische Treffen zum Wendepunkt?

Auf welchen unverhofften Wegen sich Trump und Putin einander annähern könnten und warum Europa und die Ukraine den Gipfel mit Sorge verfolgen, erklärt Korrespondent Bastian Brauns hier und oben im Video.