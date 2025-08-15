t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Putin trifft Trump in Alaska: Er könnte ein anderes Ziel verfolgen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBakterium: Rückruf von Duschgel
TextLkw durchbricht Leitplanke: A14 gesperrt
TextBayern-Trainer landete fast bei Konkurrenz
TextVerband will radikale Lösung bei Beamten
TextFlugzeuge kollidieren auf Rollfeld

Videoanalyse vor dem Alaska-Gipfel
Putin könnte ein ganz anderes Ziel verfolgen

  • Bastian Brauns
Von Bastian Brauns
Aktualisiert am 15.08.2025 - 10:19 UhrLesedauer: 1 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Korrespondent Bastian Brauns vor dem Alaska-Gipfel: "Vor dieser Entwicklung haben die Europäer Sorge" (Quelle: t-online)
News folgen

Trump und Putin verhandeln persönlich über den Ukraine-Krieg. Kommt es zum Durchbruch? t-online-Korrespondent Bastian Brauns ist skeptisch. Er erklärt, warum die Ukraine und Europa am Ende als die Verlierer dastehen könnten.

Seit dreieinhalb Jahren tobt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. In seinem Wahlkampf betonte Trump wiederholt, er werde den Konflikt beenden. Sein Treffen mit Putin soll nun den Weg in Richtung Frieden ebnen.

Loading...

Auf einem Militärstützpunkt in Alaska kommen der US-Präsident und der Kremlchef persönlich zusammen, um über ein mögliches Ende des Krieges zu sprechen. Wird das historische Treffen zum Wendepunkt?

Auf welchen unverhofften Wegen sich Trump und Putin einander annähern könnten und warum Europa und die Ukraine den Gipfel mit Sorge verfolgen, erklärt Korrespondent Bastian Brauns hier und oben im Video.

Für Putin ist das Treffen schon jetzt ein Erfolg. Trump holt ihn auf die Weltbühne zurück - und aus der Isolation durch den Westen.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWladimir Putin
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom