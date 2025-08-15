Ziel für Sabotage Polen verhindert offenbar Anschlag auf Wasserversorgung

Von t-online , tos 15.08.2025 - 10:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Wasserkraftwerk Solina an der polnischen Grenze zur Ukraine: Polens Geheimdienste haben einen Anschlag auf die Wasserversorgung einer Großstadt verhindert. (Quelle: imageBROKER/Pawel Brud via www.imago-images.de)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Geheimdienste in Polen haben wohl einen Angriff auf die Wasserversorgung einer Großstadt gestoppt. Wer dahintersteckt, ist noch unklar.

Polen hat nach Regierungsangaben einen Cyberangriff auf die Wasserversorgung einer größeren Stadt abgewehrt. Das sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Digitalminister Krzysztof Gawkowski in einem Interview mit dem polnischen Nachrichtenportal "Onet". Der Angriff sei am Mittwoch entdeckt und "im letzten Moment" gestoppt worden.

Loading...

Das Ziel des verhinderten Angriffs nannte Gawkowski nicht. Er wolle "keine Emotionen in der Bevölkerung schüren". Der Angriff sei durch das Gemeinsame Zentrum für Cyberoperationen erkannt worden, eine koordinierende Einrichtung, an der laut Ministerium unter anderem Geheimdienste und nationale CERT-Teams (CSIRT) beteiligt sind. Allerdings werfe der Angriff ein Schlaglicht auf die Verwundbarkeit kritischer Infrastruktur – auch in anderen EU- und Nato-Staaten.

Ministerium: Angriff ist Teil einer größeren Strategie

Laut Monika Gembicka vom Kommunikationsbüro des Digitalministeriums sei das Vorgehen Teil einer breiter angelegten Strategie. Die Angriffe seien Ausdruck feindlicher Aktivitäten gegen Polen und seine Partner. Man wolle mit der öffentlichen Kommunikation Verantwortliche in Industrie und Kommunen sensibilisieren: Betreiber kritischer Infrastruktur müssten ihre Systeme besser absichern.

Polen sieht sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verstärkt im Visier hybrider Operationen, darunter Cyberattacken und Sabotage. Als wichtiger logistischer Knotenpunkt für westliche Militär- und Hilfslieferungen an die Ukraine nimmt das Land eine zentrale Rolle ein. Gawkowski bezeichnete Polen bereits in der Vergangenheit als das "Hauptziel" russischer Cyberaktivitäten unter den NATO-Staaten.

Polen: 99 Prozent aller Angriffe abgewehrt

Nach Angaben des Ministers werden 99 Prozent der digitalen Angriffe abgewehrt. Zur Stärkung der nationalen IT-Sicherheit plant die Regierung Investitionen in Höhe von über drei Milliarden Zloty (umgerechnet rund 800 Millionen Euro). Bereits im vergangenen Jahr war die staatliche Nachrichtenagentur PAP Ziel eines mutmaßlich russischen Cyberangriffs geworden.