Das Steele-Dossier Hat Putin ein Druckmittel gegen Trump?

Von dpa Aktualisiert am 15.08.2025 - 11:11 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russische Matroschka-Puppen mit den Gesichtern von Donald Trump und Wladimir Putin (Symbolbild): In einem Dossier eines britischen Ex-Spions wurden schwere Vorwürfe gegen Trump erhoben. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Das Steele-Dossier belastet Trump weiter, trotz fehlender Beweise für illegale Handlungen. Eine Klage Trumps scheiterte.

Männerfreundschaft, Zweckbündnis oder Abhängigkeit? Nicht erst seit der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump wird über die Art des Verhältnisses zwischen dem Republikaner und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin spekuliert. Unerklärlich freundlich, so finden viele, ist der Anführer der westlichen Welt dem russischen Staatschef zugewandt.

Findet Trump Putin einfach nur sympathisch – und möglicherweise Gefallen an dessen Führungsstil? Schuldet er ihm etwas? Oder hat er womöglich Angst vor dem Russen? Wilde Spekulationen, der russische Geheimdienst könne kompromittierendes Material ("Kompromat") über Trump besitzen, mit dem er ihn unter Druck setzt, wurden vor allem durch das sogenannte Steele-Dossier befördert.

Keine Hinweise auf strafbare Handlungen

Das eigentlich vertrauliche Dokument aus dem Jahr 2016 vom britischen Ex-Geheimdienstmitarbeiter Christopher Steele machte unter Journalisten die Runde, bevor es 2017 von dem Online-Medium "Buzzfeed" veröffentlicht wurde.

Tenor des 35 Seiten starken Dokuments ist die unbewiesene Annahme, dass Putin Trump gefördert hat, um die transatlantische Allianz zu spalten und zu einer Großmachtpolitik wie im 19. Jahrhundert zurückkehren zu können. Eine davon unabhängige, ausführliche Untersuchung von US-Sonderermittler Robert Mueller brachte jedoch keine Hinweise auf strafbare Handlungen des Trump-Teams.

Trump sprach von "Hexenjagd"

Das Steele-Dossier hatten Organisationen im Umfeld der demokratischen Wahlkampfkampagne von Hillary Clinton in Auftrag gegeben. Darin sind auch sehr konkrete Behauptungen über angebliche Sex-Eskapaden Trumps in Russland aus der Zeit vor seiner Wahl zum US-Präsidenten enthalten.

Laut einer Untersuchung des US-Justizministeriums zweifelte die Bundespolizei FBI, die von Steele auf die angeblichen Erkenntnisse hingewiesen wurde, an deren Zuverlässigkeit. Demnach könnte es sich sogar um eine absichtliche Desinformationskampagne aus Moskau handeln. In US-Medien wird das Dossier daher oft als "diskreditiert" bezeichnet. Trump bezeichnete die Behauptungen als "Fake News" und sprach von einer "Hexenjagd".

Trotzdem machte das Dossier bis ins vergangene Jahr hinein weiter Schlagzeilen. Hintergrund war eine Zivilklage Trumps in Großbritannien gegen Steeles Unternehmen Orbis Business Intelligence. In einer schriftlichen Einlassung äußerte sich Trump dabei auch zu konkreten Behauptungen aus dem Dossier.

Trump bestreitet Sexpraktik

"Ich kann bestätigen, dass ich zu keinem Zeitpunkt an perversem sexuellem Verhalten teilgenommen habe, einschließlich der Bezahlung von Prostituierten, um in der Präsidentensuite eines Hotels in Moskau 'goldene Duschen' zu veranstalten", zitierte die BBC Trump aus einem Gerichtsdokument. Nichts von den in dem Dossier beschriebenen Dingen habe stattgefunden, so Trump demnach.