Donald Trump: US-Präsident bereicherte sich um Milliarden Dollar

Hotels, Privatjet, Social Media
Wie Trump sich als Präsident um Milliarden Dollar bereichert

Von t-online, tos
15.08.2025 - 14:01 UhrLesedauer: 3 Min.
US-Präsident Donald Trump: Seine Familie profitiert auch finanziell von seiner Präsidentschaft.Vergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump: Seine Familie profitiert auch finanziell von seiner Präsidentschaft. (Quelle: IMAGO/Will Oliver - Pool via CNP)
Donald Trump schlägt aus seiner Rolle als US-Präsident Kapital – und das wortwörtlich. Sein Vermögen ist während seiner Präsidentschaften deutlich gewachsen.

Inhaltsverzeichnis

Schon nach der ersten Präsidentschaft von Donald Trump regte sich bei seinen Gegnern Kritik an dem Republikaner. Trump habe sein Amt genutzt, um sich zu bereichern, hieß es. Kurz nach seiner erneuten Wahl zum US-amerikanischen Staatsoberhaupt erklärte ein demokratischer Senator sogar im Hinblick auf eine mögliche Bereicherung Trumps: "Das ist die Ausplünderung Amerikas."

Eine Recherche des Magazins "New Yorker" zeigt nun, dass Trump und seine Familie an den Präsidentschaften des Rechtspopulisten bislang mehr als drei Milliarden US-Dollar verdient haben. Grundlage dafür sind unter anderem Immobiliendeals, Social-Media-Geschäfte und Kryptowährungen. t-online gibt die Übersicht.

Golf-Resort in Florida: Mar-a-Lago

Seit seiner Wahl zum US-Präsidenten entwickelte sich Trumps privater Club in Palm Beach zu einem Hotspot für politische Verbündete, Großspender und Lobbyisten. Die Mitgliedsbeiträge stiegen rasant, zeitweise kostete der Eintritt bis zu einer Million Dollar.

Auch zahlreiche politische Veranstaltungen fanden im luxuriösen Golfklub statt. Der geschätzte Gewinn für Trump beträgt seit seiner ersten Wahl zum US-Präsidenten rund 125 Millionen Dollar.

Wahlkampf in den USA - Trump trifft angeblich OrbanVergrößern des Bildes
Trumps exklusiver Club Mar-a-Lago. (Quelle: Rebecca Blackwell/AP/dpa/dpa-bilder)

Kampagnen- und Prozessfinanzierung

Trump nutzte Spenden aus Wahlkampagnen und von Großspendern im Wahlkampf, um eigene Hotels zu buchen und juristische Kosten zu decken. Mehr als 20 Millionen Dollar flossen direkt in seine Immobilien, über 100 Millionen Dollar sollen für Rechtsverteidigung verwendet worden sein. Diese kreative Zweckentfremdung ist juristisch umstritten, aber bisher nicht verboten.

Immobiliengeschäfte im Nahen Osten

Insbesondere nach seiner ersten Amtszeit unterzeichnete die Trump Organization zahlreiche Verträge mit Partnern aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Oman. Die Projekte reichen von Golfplätzen über Luxusvillen bis hin zu Hotelmanagementverträgen. Der Ertrag: mehr als 100 Millionen Dollar – mit weiterem Potenzial.

Jared Kushners Investmentfonds

Der Schwiegersohn des Präsidenten gründete nach dessen erster Amtszeit einen Private-Equity-Fonds, der 2 Milliarden Dollar vom saudischen Staatsfonds erhielt. Branchenüblich würde Kushner daraus jährlich Millionen ziehen – über zehn Jahre ergibt das geschätzt rund 320 Millionen Dollar Gewinnanteil.

imago images 0806209066Vergrößern des Bildes
Ivanka Trump und Jared Kushner hören einer Rede von US-Präsident Trump im US-Kongress zu (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Annabelle Gordon/imago)
Truth Social

Mit seiner eigenen Plattform Truth Social wurde Trump Teil des Social-Media-Markts. derzeit hält er rund 60 Prozent der Aktien des Sozialen Netzwerks – ein Anteil, der je nach Börsenkurs zwischen 25 und 175 Millionen Dollar schwankt. Klar ist: Ohne seine politische Prominenz wäre ein solches Geschäftsmodell kaum denkbar.

Außergerichtliche Zahlungen von Medienkonzernen

Mehrere große US-Medienunternehmen zahlten Trump Millionenbeträge, um Verleumdungsklagen beizulegen. Die Zahlungen – rund 90 Millionen Dollar – flossen an eine Stiftung, die Trumps Präsidentenbibliothek betreiben soll. Kritiker sehen darin ein Modell zur Umgehung von Transparenzpflichten.

Kryptowährungen und NFTs

Trump und seine Familie engagieren sich intensiv im Kryptomarkt – mit eigenen Tokens, NFT-Kollektionen und Beteiligungen an Krypto-Firmen. Allein die Kryptowährung $TRUMP brachte rund 350 Millionen Dollar ein. Insgesamt schätzen Experten die Krypto-Einnahmen der Familie auf mehr als 1,1 Milliarden Dollar.

Trump Hotel Hanoi

In Vietnam entsteht ein riesiger Hotel- und Golfkomplex mit Trumps Namen. Erste Lizenzeinnahmen liegen bei fünf Millionen Dollar, das Projektvolumen bei 1,5 Milliarden. Aus diesem Deal dürfte Trump nicht nur finanziell, sondern auch politisch Kapital schlagen: Die Einfuhrzölle auf Waren aus Vietnam senkte der US-Präsident kürzlich ab. Mehr dazu lesen Sie hier.

Privatjet aus Katar

Der Emir von Katar schenkte Trump eine Boeing 747-8 – laut Listenpreis rund 150 Millionen Dollar wert. Offiziell handelt es sich um eine Spende für Trumps Präsidentenbibliothek. Doch Kritiker werten das Geschenk als politisch motivierten Gefallen eines ausländischen Staatsoberhaupts.

Der Emir von Katar schenkte Donald Trump dieses Flugzeug.Vergrößern des Bildes
Der Emir von Katar schenkte Donald Trump dieses Flugzeug. (Quelle: Imago)

Familienunternehmen und Clubs

Trumps Söhne Donald Jr. und Eric führen mehrere Projekte fort: exklusive Social Clubs, Investments in Waffen- und Bitcoinfirmen sowie ein Venture-Capital-Fonds mit Milliardenkapital. Der direkte Gewinn aus diesen Aktivitäten wird auf über 30 Millionen Dollar geschätzt.

Gespaltene Meinung in den USA

Damit beläuft sich das direkte finanzielle Plus der Familie Trump auf über 3,4 Milliarden US-Dollar. Kritiker sprechen von einer bisher beispiellosen Kommerzialisierung eines politischen Amtes.

Und doch sind die Reaktionen auf die Bereicherung nicht eindeutig, sondern gespalten. Während Kritiker dem US-Präsidenten vorwerfen, er würde sich an seinem Amt bereichern, feiern ihn dessen Fans als gewieften Geschäftsmann.

Verwendete Quellen
Themen
Donald TrumpFloridaJared KushnerKryptowährungRepublikanerTrump und Putin treffen sich in AlaskaTruth SocialUkraine
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
