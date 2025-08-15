Das ist der Zeitplan für das Alaska-Treffen

Hotels, Privatjet, Social Media Wie Trump sich als Präsident um Milliarden Dollar bereichert

Von t-online , tos 15.08.2025 - 14:01 Uhr Lesedauer: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump: Seine Familie profitiert auch finanziell von seiner Präsidentschaft. (Quelle: IMAGO/Will Oliver - Pool via CNP)

Donald Trump schlägt aus seiner Rolle als US-Präsident Kapital – und das wortwörtlich. Sein Vermögen ist während seiner Präsidentschaften deutlich gewachsen.

Schon nach der ersten Präsidentschaft von Donald Trump regte sich bei seinen Gegnern Kritik an dem Republikaner. Trump habe sein Amt genutzt, um sich zu bereichern, hieß es. Kurz nach seiner erneuten Wahl zum US-amerikanischen Staatsoberhaupt erklärte ein demokratischer Senator sogar im Hinblick auf eine mögliche Bereicherung Trumps: "Das ist die Ausplünderung Amerikas."

Eine Recherche des Magazins "New Yorker" zeigt nun, dass Trump und seine Familie an den Präsidentschaften des Rechtspopulisten bislang mehr als drei Milliarden US-Dollar verdient haben. Grundlage dafür sind unter anderem Immobiliendeals, Social-Media-Geschäfte und Kryptowährungen. t-online gibt die Übersicht.

Golf-Resort in Florida: Mar-a-Lago

Seit seiner Wahl zum US-Präsidenten entwickelte sich Trumps privater Club in Palm Beach zu einem Hotspot für politische Verbündete, Großspender und Lobbyisten. Die Mitgliedsbeiträge stiegen rasant, zeitweise kostete der Eintritt bis zu einer Million Dollar.

Auch zahlreiche politische Veranstaltungen fanden im luxuriösen Golfklub statt. Der geschätzte Gewinn für Trump beträgt seit seiner ersten Wahl zum US-Präsidenten rund 125 Millionen Dollar.

Kampagnen- und Prozessfinanzierung

Trump nutzte Spenden aus Wahlkampagnen und von Großspendern im Wahlkampf, um eigene Hotels zu buchen und juristische Kosten zu decken. Mehr als 20 Millionen Dollar flossen direkt in seine Immobilien, über 100 Millionen Dollar sollen für Rechtsverteidigung verwendet worden sein. Diese kreative Zweckentfremdung ist juristisch umstritten, aber bisher nicht verboten.

Immobiliengeschäfte im Nahen Osten

Insbesondere nach seiner ersten Amtszeit unterzeichnete die Trump Organization zahlreiche Verträge mit Partnern aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Oman. Die Projekte reichen von Golfplätzen über Luxusvillen bis hin zu Hotelmanagementverträgen. Der Ertrag: mehr als 100 Millionen Dollar – mit weiterem Potenzial.

Jared Kushners Investmentfonds