Unterschiedliche Aussagen beider Seiten Das ist der Zeitplan für das Trump-Putin-Treffen

Von t-online , jcz Aktualisiert am 15.08.2025 - 14:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wladimir Putin und Donald Trump beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 (Archivbild): Das Zusammentreffen am Freitag findet auf einer Militärbasis in Alaska statt. (Quelle: Mikhail Metzel/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach langen Spekulationen steht der Zeitplan für das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska fest. Beide Seiten machen jedoch widersprüchliche Angaben zum genauen Ablauf.

Lange war darüber spekuliert worden, ob – und wenn ja, wann – es zu einem direkten Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin kommen würde. Nun ist es so weit. Am Freitag treffen der russische und der US-amerikanische Präsident in Alaska aufeinander.

Loading...

Dem Weißen Haus zufolge findet das Treffen auf der Militärbasis Elmendorf-Richardson nördlich von Anchorage, der größten Stadt des Bundesstaats Alaskas, statt. Beginnen soll es um 11 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ). Doch hier gibt es Widersprüche, denn laut russischen Angaben soll das Treffen erst eine halbe Stunde später beginnen, also um 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ).

Loading... Embed

Wie das US-Präsidialamt weiter mitteilte, wird Trump das Weiße Haus am Freitag um 6.45 Uhr EDT (12.45 Uhr MESZ) verlassen, um ins mehr als 5.400 Kilometer entfernte Anchorage zu fliegen. Noch für denselben Tag gegen 17.45 Uhr Alaska-Zeit (3.45 Uhr MESZ) ist der Rückflug nach Washington, D.C., geplant. Seine Rückkehr ins Weiße Haus ist für den frühen Samstagmorgen (Ortszeit) geplant.

Unklarheit über gemeinsame Pressekonferenz

Trump hatte zuvor erklärt, er sei nicht sicher, ob es nach dem Treffen eine gemeinsame Pressekonferenz mit Putin geben werde. Er selbst werde auf jeden Fall anschließend vor Journalisten sprechen, sagte er dem Sender Fox News. Von russischer Seite hieß es, dass es am Ende des Gipfels eine gemeinsame Pressekonferenz geben solle.