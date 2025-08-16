Trumps Ukraine-Gespräche mit Putin Der Albtraum wird wahr

Eine Analyse von Patrick Diekmann Aktualisiert am 16.08.2025 - 14:27 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Donald Trump und Wladimir Putin: Trotz Ukraine-Krieg demonstrieren beide Präsidenten in Alaska ihr gutes Verhältnis. (Quelle: Andrew Harnik/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kein Frieden, keine Waffenruhe für die Ukraine. Trotzdem schwärmen Donald Trump und Wladimir Putin öffentlich voneinander. Gemeinsam mit Russland setzen die USA nun die Europäer unter Druck. Wie passt das zusammen?

Für die Ukraine gibt es am Samstagmorgen eine gute Nachricht. Und nein, sie hat nichts mit dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska zu tun. Sondern militärisch ist es der ukrainischen Armee offenbar gelungen, nach dem russischen Durchbruch nordöstlich von Pokrowsk, mit einer erfolgreichen Gegenoffensive russische Einheiten von der Versorgung abzuschneiden.

Loading...

Politisch dagegen ist die internationale Großwetterlage in den vergangenen Stunden für die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer nur schwer erträglich.

Video | Eine Show auf Kosten der Toten Player wird geladen Quelle: t-online

Sie mussten zusehen, wie sich Trump und Putin gegenseitig umgarnten. Der US-Präsident applaudierte dem Kremlchef bei dessen Ankunft in Anchorage. Eines wurde schnell klar: Während für die Ukraine, Deutschland und viele andere europäische Verbündete ein Kriegsverbrecher in den USA empfangen wurde, betonte Trump seine Freundschaft mit Putin, nannte ihn bei der gemeinsamen Pressekonferenz fast schon liebevoll "Wladimir".

Trump schockiert Europa. Denn der US-Präsident hat Putin zu einem diplomatischen Erfolg verholfen. Und gleichzeitig erneut unter Beweis gestellt, dass der russische Präsident ihn in direkten Gesprächen beeinflussen kann. Nach dem Treffen in Alaska gibt es keinen Friedensdeal im Ukraine-Krieg, es gibt auch nicht mehr Druck auf Russland. Jetzt setzen Trum und Putin die Ukraine verbal unter Druck. Für die Europäer wird ein Albtraum wahr.

Kein Frieden, keine Waffenruhe, keine Folgen für Putin

Das Treffen in Alaska zwischen Trump und Putin lässt bei europäischen Beobachtern am Samstagmorgen viele Fragen offen. Konkrete Ergebnisse wurden zwar ohnehin nicht erwartet, weil der russische Präsident seinen Krieg aktuell nicht beenden möchte. Doch als die beiden Präsidenten gegen 15 Uhr (Ortszeit) vor die Presse traten, überraschten sie dennoch.

Es war eine Propaganda-Show. Putin bekam zuerst das Wort, was im diplomatischen Protokoll ungewöhnlich ist, wenn man als Gast anreist. Er zog erneut historische Vergleiche, schilderte seine bekannten Positionen zum Krieg und bestärkte Trump in dessen Position, dass mit dem Republikaner als US-Präsidenten der Konflikt nicht eskaliert wäre.