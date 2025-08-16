Trumps Ukraine-Gespräche mit Putin Der Albtraum wird wahr
Kein Frieden, keine Waffenruhe für die Ukraine. Trotzdem schwärmen Donald Trump und Wladimir Putin öffentlich voneinander. Gemeinsam mit Russland setzen die USA nun die Europäer unter Druck. Wie passt das zusammen?
Für die Ukraine gibt es am Samstagmorgen eine gute Nachricht. Und nein, sie hat nichts mit dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska zu tun. Sondern militärisch ist es der ukrainischen Armee offenbar gelungen, nach dem russischen Durchbruch nordöstlich von Pokrowsk, mit einer erfolgreichen Gegenoffensive russische Einheiten von der Versorgung abzuschneiden.
Politisch dagegen ist die internationale Großwetterlage in den vergangenen Stunden für die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer nur schwer erträglich.
Sie mussten zusehen, wie sich Trump und Putin gegenseitig umgarnten. Der US-Präsident applaudierte dem Kremlchef bei dessen Ankunft in Anchorage. Eines wurde schnell klar: Während für die Ukraine, Deutschland und viele andere europäische Verbündete ein Kriegsverbrecher in den USA empfangen wurde, betonte Trump seine Freundschaft mit Putin, nannte ihn bei der gemeinsamen Pressekonferenz fast schon liebevoll "Wladimir".
Trump schockiert Europa. Denn der US-Präsident hat Putin zu einem diplomatischen Erfolg verholfen. Und gleichzeitig erneut unter Beweis gestellt, dass der russische Präsident ihn in direkten Gesprächen beeinflussen kann. Nach dem Treffen in Alaska gibt es keinen Friedensdeal im Ukraine-Krieg, es gibt auch nicht mehr Druck auf Russland. Jetzt setzen Trum und Putin die Ukraine verbal unter Druck. Für die Europäer wird ein Albtraum wahr.
Kein Frieden, keine Waffenruhe, keine Folgen für Putin
Das Treffen in Alaska zwischen Trump und Putin lässt bei europäischen Beobachtern am Samstagmorgen viele Fragen offen. Konkrete Ergebnisse wurden zwar ohnehin nicht erwartet, weil der russische Präsident seinen Krieg aktuell nicht beenden möchte. Doch als die beiden Präsidenten gegen 15 Uhr (Ortszeit) vor die Presse traten, überraschten sie dennoch.
Es war eine Propaganda-Show. Putin bekam zuerst das Wort, was im diplomatischen Protokoll ungewöhnlich ist, wenn man als Gast anreist. Er zog erneut historische Vergleiche, schilderte seine bekannten Positionen zum Krieg und bestärkte Trump in dessen Position, dass mit dem Republikaner als US-Präsidenten der Konflikt nicht eskaliert wäre.
Das stimmt wahrscheinlich nicht – immerhin hat Putin den Krieg begonnen. Aber es kostet den Kremlchef nichts, und er kann damit seinem US-Amtskollegen schmeicheln. Trump dagegen lobt seine Beziehung zu Putin und verbreitete Verschwörungstheorien über einen Komplott der US-Geheimdienste. Diese hatten 2018 erklärt, dass Russland die US-Wahl 2016 zu Trumps Gunsten beeinflusst hatte.
Nach den weitestgehend vagen und inhaltslosen Statements beider Präsidenten verließen Trump und Putin den Raum, keine Fragen von Journalisten waren erlaubt – auch das ist ungewöhnlich für Trump. Aber was war passiert?
Zu diesem Zeitpunkt stand für viele Beobachter fest: Der Gipfel in Alaska war gescheitert. Kein Frieden. Keine Waffenruhe. Keine weiteren US-Maßnahmen gegen Russland, wie sie der US-Präsident eigentlich angekündigt hatte, falls der Kremlchef sich einer Lösung des Konfliktes weiterhin verschließt.
Die Gespräche endeten früher als geplant, ein Essen mit Putin und Trump wurde abgesagt. Eine Niederlage für Trump, ein Sieg für Putin, der sich durch das Treffen weiter aus der internationalen Isolation befreien kann und sich offenbar mehr Zeit für die Weiterführung seines Krieges verschafft hat.
Alarm in vielen europäischen Hauptstädten
Der US-Präsident steht mit leeren Händen da und lobt trotzdem den Kremlchef und die Gespräche. Auf den ersten Blick erscheint das unlogisch, aber es ist noch immer unklar, was Putin und Trump besprochen haben. Hat der US-Präsident die Ukraine und die europäischen Partner verraten?
Vor allem aus drei Gründen gibt es nun Alarm in vielen europäischen Hauptstädten, inklusive Kiew:
- Trump will nun laut eigenen Aussagen keine Waffenruhe mehr, sondern gleich ein "Friedensabkommen". Damit stellt er sich hinter die Position des russischen Präsidenten. Dieser hatte sich stets für eine langfristige Lösung ausgesprochen, womöglich in dem Bewusstsein, dass die Verhandlungen sehr lange dauern würden.
- Der US-Präsident sieht jetzt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Verantwortung. "Jetzt hängt es wirklich von Präsident Selenskyj ab, ob dies gelingt", sagte er dem Sender Fox News. Das ist besonders deshalb bemerkenswert, weil Russland zumindest offiziell kein Stück weit von seiner Position abgerückt ist.
- Trump schloss vorerst weitere US-Sanktionen gegen Russland und seine Verbündeten aus. Dafür hatten sich die Europäer in den vergangenen Wochen massiv eingesetzt.
Im Gegenzug dafür hat Russland keine Kompromisse angekündigt. Putin werde mit ihm "keine Spielchen spielen", hatte Trump vor dem Gipfel verkündet. Doch auf den ersten Blick scheint es, als wäre genau das passiert.
Sicherheitsexperte Carlo Masala warnte gegenüber der "Bild": "Indem Trump eine sofortige Waffenruhe ausschlägt und stattdessen ein 'Friedensabkommen' verhandeln will, hat er sich auf Putins Seite gestellt. Das ist aus europäischer Sicht eine Katastrophe."
Niederlage für die Ukraine
Trump telefonierte auf dem Rückflug nach Washington mit Selenskyj und seinen Nato-Partnern. Auch hier blieben die Inhalte vage, nur ein Ergebnis steht fest: Selenskyj wird am Montag in der US-Hauptstadt erwartet, um mit dem US-Präsidenten zu verhandeln.
Es wird ein heikler Besuch für den ukrainischen Staatschef: Immerhin wurde er bereits im März von Trump und seinem Vize JD Vance im Weißen Haus vorgeführt. Dennoch könnte dieses persönliche Treffen für die Ukraine wichtig werden, weil der US-Präsident oft die Haltung der Politiker übernimmt, die er zuletzt getroffen hat.
Allerdings werden Zweifel laut, ob dieses Muster auch im Falle Europas gilt. Schließlich hatten Selenskyj, Kanzler Friedrich Merz oder Frankreichs Emmanuel Macron erst am Mittwoch dem US-Präsidenten noch einmal die europäischen Positionen skizziert. Offenbar ohne Erfolg. Denn am Freitag (Ortszeit) hofierte Trump in Alaska Wladimir Putin, ohne öffentlich ein einziges Mal die russische Verantwortung für den fortlaufenden Krieg anzusprechen.
Eine klare Niederlage für die Ukraine und für viele EU-Staaten – und ein Erfolg für Putin.
Wie groß diese politische Niederlage ist, hängt nun von den tatsächlichen Inhalten der Absprachen in Alaska ab. Für die Ukraine ändert sich militärisch für den Moment zwar nicht viel, ihre Lage hat sich aber auch nicht verbessert – weil es Putin gelungen ist, Trump ein Stück weit wieder auf seine Seite zu ziehen. Spätestens am Montag folgt dann das nächste Kapitel des diplomatischen Machtkampfes.
Bereits am Samstag stellte sich der ukrainische Präsident hinter Trumps neue Position. "Es muss ein echter, dauerhafter Frieden erreicht werden, nicht nur eine weitere Pause zwischen den russischen Invasionen", erklärte Selenskyj. Doch die Aussicht darauf ist nach dem Treffen zwischen Putin und Trump nicht greifbarer geworden.
