Von afp 15.08.2025 - 16:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kremlchef Putin (l.) und Kim Jong-un: "Das russische Volk wird für immer ihren Mut und ihre Selbstaufopferung in Erinnerung behalten." (Quelle: Gavriil Grigorov/imago-images-bilder)

Tausende Nordkoreaner kämpfen für Russland gegen die Ukraine. Jetzt lobt Kremlchef Putin die Soldaten Kims – der Zeitpunkt dürfte kein Versehen sein.

In einem Brief an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat Kremlchef Wladimir Putin am Freitag die gegen die Ukraine entsandten nordkoreanischen Soldaten als "heldenhaft" gelobt. Wie nordkoreanische Staatsmedien weiter berichteten, erinnerte Putin in dem Brief daran, wie Einheiten der sowjetischen Roten Armee und die nordkoreanischen Streitkräfte gemeinsam für die Befreiung von der japanischen Herrschaft gekämpft hätten. Japan hatte am 15. August 1945 im Zweiten Weltkrieg kapituliert.

Putin verwies nun auf die jahrzehntelangen militärischen Bande zwischen Russland und Nordkorea. "Das wurde voll bestätigt durch die heldenhafte Beteiligung der Soldaten Nordkoreas an der Befreiung des Gebietes der Region Kursk von den ukrainischen Besatzern", hob Putin laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA hervor. "Das russische Volk wird für immer ihren Mut und ihre Selbstaufopferung in Erinnerung behalten." Er fügte demnach hinzu, dass beide Länder weiterhin zusammen ihre "Souveränität verteidigen" und "einen bedeutenden Beitrag zur Errichtung einer gerechten und multipolaren Weltordnung leisten" würden.

Russland und Nordkorea kämpfen gemeinsam gegen die Ukraine

Die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte später auch Kims Antwort an Putin, in der der nordkoreanische Machthaber die Beziehungen zwischen den beiden Ländern als "die stabilste Kameradschaft und eine umfassende strategische Partnerschaft" lobte.

Russland und Nordkorea haben ihre Verbindungen in den vergangenen Jahren infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verstärkt. Beide unterzeichneten im vergangenen Jahr einen gegenseitigen Verteidigungspakt. Im April bestätigte Pjöngjang erstmals, dass nordkoreanische Soldaten nach Russland zum Kampf gegen die ukrainische Armee geschickt worden seien.

Am Freitag treffen sich Trump und Putin in Alaska

Nach westlichen Angaben wurden mehr als 10.000 Nordkoreaner nach Kursk geschickt, wo die Ukraine im vergangenen Jahr überraschend bei einem Vorstoß ein großes russisches Territorium besetzt hatte. Inzwischen wurden die Ukraine wieder zurückgeschlagen. Etwa 600 Nordkoreaner wurden nach südkoreanischen Angaben getötet und Tausende verletzt.

Putins Brief an Kim fiel mit einem Besuch einer russischen Delegation in Pjöngjang zusammen. Der Präsident der russischen Duma, Wjatscheslaw Wolodin, dankte Kim dabei für die Entsendung der "exzellenten Soldaten" nach Russland, wie KCNA weiter berichtete. Die russische Delegation war am Donnerstag mit militärischen Ehren empfangen worden, sie besuchte Nordkorea anlässlich "des 80. Jahrestags der Befreiung Koreas".