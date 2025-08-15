Unterlassene Hilfeleistung? Strafanzeige gegen Dobrindt und Wadephul

Außenminister Johann Wadephul (l., CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) im Bundestag. (Quelle: IMAGO/Andreas Gora)

In Pakistan sind viele Afghanen mit einer Aufnahmezusage aus Deutschland. Nun werden sie reihenweise abgeschoben. Hilfsorganisationen sehen Berlin in der Schuld.

Hilfsorganisationen haben den Druck auf die Bundesregierung erhöht, um Menschen aus Afghanistan mit Aufnahmezusage von Pakistan nach Deutschland zu holen. Pro Asyl und das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte stellten am Freitag bei der Staatsanwaltschaft Berlin Strafanzeige gegen Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU).

Ihnen wird vor dem Hintergrund von Abschiebungen Geflüchteter aus Afghanistan durch die pakistanischen Behörden unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. "Von den pakistanischen Behörden abgeschobenen Afghanen und Afghaninnen drohen willkürliche Inhaftierung, Misshandlungen oder gar Hinrichtungen", erklärte die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Wiebke Judith.

Deutschland versprach, verfolgte Afghanen aufzunehmen

"Diese Abschiebungen und die Gefährdung der Menschen sind Resultat deutschen Regierungshandelns", so Judith weiter. "Statt den Menschen endlich die durch die Aufnahmezusagen versprochenen Visa zu erteilen, haben die deutschen Verantwortlichen sie immer weiter hingehalten, obwohl das Risiko der Abschiebungen bekannt war."

Die Bundesregierung hatte nach der Eroberung Afghanistans durch die radikalislamischen Taliban im August 2021 Aufnahmeprogramme gestartet. Damit sollten besonders stark gefährdeten Afghaninnen und Afghanen dauerhaft eine Aufnahme in Deutschland aus humanitären Gründen ermöglicht werden. Union und SPD vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag allerdings, die Aufnahmeprogramme "soweit wie möglich" zu beenden.

Afghanin berichtet von Zuständen in Pakistan

Der Initiative Kabul Luftbrücke zufolge, die sich für die Evakuierung bedrohter Afghaninnen und Afghanen einsetzt, befinden sich etwa 2.300 Menschen mit rechtlich bindenden Aufnahmezusagen in Pakistan. Darunter sind demnach rund 1.700 Frauen und Kinder. "Die pakistanische Polizei sucht überall nach uns", sagte eine 27-jährige Frauenrechtsaktivistin aus Afghanistan am Freitag in Pakistans Hauptstadt Islamabad.

Sie war vor einem Jahr nach einem Aufnahmeversprechen Deutschlands mit ihren beiden Söhnen und Ehemann nach Pakistan gekommen. Nachdem Freunde in einer anderen Unterkunft festgenommen worden seien, habe sie nun nächtelang nicht schlafen können. "Meine Kinder und ich sind krank geworden, wegen der Polizei können wir aber nicht zum Krankenhaus."

Pakistan schiebt viele Afghanen ab

Ein 33-Jähriger, der drei Jahre für deutsche Hilfsorganisationen in Afghanistan gearbeitet hatte, ist seit 13 Monaten mit Frau und drei Kindern in Islamabad. Seit seinem Interview für die deutsche Sicherheitsüberprüfung vor sechs Monaten checke er mehrfach täglich seine E-Mails in der Hoffnung auf einen Ausreisebescheid.