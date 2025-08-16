Reaktionen auf Alaska-Gipfel Ischinger: "1:0 für Putin"

Von dpa , tos 16.08.2025 - 08:57 Uhr

Der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger: Er ist vom Treffen zwischen Trump und Putin enttäuscht. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und seinem russischen Kollegen Putin verlief weitestgehend ereignislos. Erste Bewertungen aus Deutschland.

Die Erwartungen an das Gipfeltreffen von Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump waren riesig. Doch nach dem fast dreistündigen Gespräch in Alaska blieb bei der Frage nach Ergebnissen zunächst vor allem eins übrig: das Fragezeichen – und außerdem Bilder, die für Putin womöglich wertvoller sind als jedes schriftliche Abkommen. Der US-Präsident bot dem Kremlchef, der seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, auf amerikanischem Boden die große Bühne.

Inhaltlich blieb kurz nach dem Treffen der beiden auf einem Militärstützpunkt in der Stadt Anchorage vieles im Ungefähren. "Es gibt keinen Deal, bis es einen Deal gibt", sagte Trump – der selbsterklärte Deal-Macher und Friedensstifter – lediglich beim anschließenden Pressestatement. Man habe ein "äußerst produktives Treffen" gehabt, "viele Punkte" seien vereinbart worden, nur wenige seien noch offen – davon einer besonders bedeutend. Zunächst wolle er jedoch mit den Nato-Verbündeten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren.

Ischinger nach Alaska-Gipfel enttäuscht

Viele Beobachter zeigten sich von den ersten Ergebnissen des Treffens enttäuscht, so auch der frühere Top-Diplomat und ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger.

Auf der Plattform X schrieb er, das Treffen sei "kein wirklicher Fortschritt – ganz klar 1:0 für Putin – keine neuen Sanktionen. Für die Ukrainer: nichts. Für Europa: tiefst enttäuschend." Putin habe seinen roten Teppich mit Trump bekommen, Trump dagegen nichts. Wie zu befürchten gewesen sei, gebe es keinen Waffenstillstand und keinen Frieden.

Kiesewetter: Treffen war ein "schwarzer Freitag"

Der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter hat das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als "schwarzen Freitag" bezeichnet. "Es gibt keinen Waffenstillstand und es gibt auch keine ernsthaften Konsequenzen", sagt der CDU-Politiker in der ARD. Stattdessen gebe es eine Einladung an Trump nach Moskau. Dies stehe in "eklatantem Widerspruch" zu dem sehr unfreundlichen Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus.

Putin habe kein Interesse an Verhandlungen, Trump kein Interesse an einem stärkeren Engagement der USA in der Ukraine. Stattdessen habe der US-Präsident Putin einen Auftritt auf der internationalen Bühne "auf Augenhöhe" ermöglicht. "Er wirkt rehabilitiert, während der Krieg fortgesetzt wird." Die Europäer müssten nun die militärische Hilfe für die Ukraine erhöhen und die eingefrorenen russischen Vermögen im Westen an die Ukraine geben, fordert Kiesewetter.

Grünen-Sprecherin: Hoffnungen in Trump enttäuscht