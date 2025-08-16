Pressestimmen zum Alaska-Gipfel "Schlechte Nachricht für die Ukraine und alle Europäer"

Von dpa , tos Aktualisiert am 16.08.2025 - 10:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska ist vorbei. Wie blickt die Presse auf den Gipfel der beiden Großmächte?

Nach dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist die Enttäuschung bei vielen Beobachtern groß. Die Staatsmänner sprachen fast drei Stunden zu möglichen Wegen zum Frieden in der Ukraine, ohne jedoch zu wirklichen Ergebnissen zu kommen.

Wie bewerten deutsche und internationale Medien das Treffen zwischen Trump und Putin, vor dem insbesondere der US-Präsident die Erwartungen besonders hochgeschraubt hatte? t-online hat einige Pressestimmen gesammelt.

"Kyiv Independent": Widerwärtig, beschämend und nutzlos

Der ukrainische "Kyiv Independant" bezeichnet das Treffen der beiden Präsidenten als "widerwärtig, beschämend und am Ende nutzlos". Putin habe mit dem Treffen genau das erreicht, was er wollte – ohne dafür irgendetwas anbieten zu müssen. Mit der Einladung zum Gipfeltreffen in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska habe Donald Trump Putin aus der internationalen Isolation herausgeholt, kommentiert die ukrainische Zeitung.

Im Gegensatz zum Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der laut "Kyiv Independant" in Washington "mit Feindseligkeit" empfangen wurde, habe Trump für Putin den roten Teppich ausgerollt. Das Treffen zwischen Trump und Putin werde den Ukrainern lange im Gedächtnis bleiben, urteilt die Zeitung - und das nicht, weil dort die Grundlage für ein Ende des Krieges gelegt wurde, sondern weil Trump einen Diktator als Freund begrüßt habe.

"Standard": Trump steht im Bann des Aggressors

Der österreichische "Standard" wertet das Ergebnis des Gipfels als "schlechte Nachricht für die Ukraine und alle Europäer": "Da ließ der einstige Anführer der freien Welt einem mit internationalem Haftbefehl gesuchten Kriegsverbrecher buchstäblich den roten Teppich ausrollen und klatschte freudig erregt zu seiner Begrüßung."

Trump sei "auf beunruhigende Weise" von Putins "scheinbar grenzenloser Macht, seiner Ruchlosigkeit und seinen Bodenschätzen fasziniert", kommentiert die Zeitung. Putin habe es "meisterhaft" geschafft, den "instabilen Narzissten" Donald Trump zu manipulieren. Das sei besonders im anschließenden Interview bei Trumps Haussender Fox News deutlich geworden, in dem sich Trump damit brüstete, dass ihn Putin als Wahlsieger von 2020 anerkenne und ihm erklärt habe, mit ihm im Amt hätte er die Ukraine nie überfallen.

"Neue Zürcher Zeitung": Putin will keinen Waffenstillstand

Für die "Neue Zürcher Zeitung" aus der Schweiz ist das Ergebnis des Gipfels "enttäuschend, aber wenig überraschend". Es sei kein Geheimnis, dass Wladimir Putin davon träume, die Sowjetunion wieder auferstehen zu lassen. "Diesen Traum wird der Kremlchef nur unter großem Druck aufgeben", kommentiert die Zeitung.