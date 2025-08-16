Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ohne Einigung verlassen Donald Trump und Wladimir Putin Alaska. Welcher Wunsch von Trump nicht in Erfüllung ging und wovon Putin profitiert, erklärt US-Korrespondent Bastian Brauns.

Donald Trump sprach nach dem Treffen mit Wladimir Putin von einem "extrem produktiven Treffen". Ein wichtiger Streitpunkt bleibe aber offen. Welcher das ist, verriet der US-Präsident nicht.

Doch wie erfolgreich war die große Show in Alaska wirklich? Mit Spannung blickte die Welt auf das Aufeinandertreffen der beiden Staatsoberhäupter. US-Korrespondent Bastian Brauns war für t-online in Anchorage dabei.

Welcher Wunsch des US-Präsidenten dabei nicht in Erfüllung ging und von welcher Sache Wladimir Putin besonders profitiert, erfahren Sie hier oder im Video oben.