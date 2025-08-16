Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Videokommentar zum Alaska-Gipfel Das hätte Donald Trump wissen müssen
Ohne Einigung verlassen Donald Trump und Wladimir Putin Alaska. Welcher Wunsch von Trump nicht in Erfüllung ging und wovon Putin profitiert, erklärt US-Korrespondent Bastian Brauns.
Donald Trump sprach nach dem Treffen mit Wladimir Putin von einem "extrem produktiven Treffen". Ein wichtiger Streitpunkt bleibe aber offen. Welcher das ist, verriet der US-Präsident nicht.
Doch wie erfolgreich war die große Show in Alaska wirklich? Mit Spannung blickte die Welt auf das Aufeinandertreffen der beiden Staatsoberhäupter. US-Korrespondent Bastian Brauns war für t-online in Anchorage dabei.
Welcher Wunsch des US-Präsidenten dabei nicht in Erfüllung ging und von welcher Sache Wladimir Putin besonders profitiert, erfahren Sie hier oder im Video oben.
Wie Trump nach dem Treffen dem Sender Fox News sagte, könnte es bald ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben.
- Eigene Gedanken
- Nachrichtenagentur Reuters