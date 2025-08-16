t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump-Putin-Gipfel in Alaska: Ein Wunsch ging nicht in Erfüllung

Videokommentar zum Alaska-Gipfel
Das hätte Donald Trump wissen müssen

  • Bastian Brauns
MeinungEin Kommentar von Bastian Brauns
16.08.2025 - 09:18 UhrLesedauer: 1 Min.
Im Video: Dieser Wunsch von Trump ging nicht in Erfüllung. (Quelle: t-online)
Ohne Einigung verlassen Donald Trump und Wladimir Putin Alaska. Welcher Wunsch von Trump nicht in Erfüllung ging und wovon Putin profitiert, erklärt US-Korrespondent Bastian Brauns.

Donald Trump sprach nach dem Treffen mit Wladimir Putin von einem "extrem produktiven Treffen". Ein wichtiger Streitpunkt bleibe aber offen. Welcher das ist, verriet der US-Präsident nicht.

Doch wie erfolgreich war die große Show in Alaska wirklich? Mit Spannung blickte die Welt auf das Aufeinandertreffen der beiden Staatsoberhäupter. US-Korrespondent Bastian Brauns war für t-online in Anchorage dabei.

Welcher Wunsch des US-Präsidenten dabei nicht in Erfüllung ging und von welcher Sache Wladimir Putin besonders profitiert, erfahren Sie hier oder im Video oben.

Wie Trump nach dem Treffen dem Sender Fox News sagte, könnte es bald ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben.

Verwendete Quellen
  • Eigene Gedanken
  • Nachrichtenagentur Reuters
