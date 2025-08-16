Einsatz ab Herbst möglich Neue Hyperschallrakete der USA wohl einsatzbereit

Von t-online , tos 16.08.2025 - 13:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Abschuss einer Hyperschall-Rakete (Symbolbild): Die USA wollen im Herbst eine neue Waffe in ihr Arsenal einführen. (Quelle: IMAGO/Wang Shang)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bis Ende September wollen die Vereinigten Staaten erstmals eine Batterie mit Hyperschallraketen bereitstellen. So planen sie den Konkurrenzkampf mit China.

Die Vereinigten Staaten wollen ihre erste Hyperschallwaffen-Einheit noch im laufenden Haushaltsjahr in Dienst stellen. Wie die Armee dem US-Magazin "Newsweek" mitteilte, soll bis Ende September eine Batterie des Waffensystems "Dark Eagle" einsatzbereit sein.

Loading...

Das System besteht aus vier mobilen Startern mit insgesamt acht Raketen sowie einem Gefechtsstand und einem Unterstützungsfahrzeug. Nach Angaben des Kongressdienstes CRS haben die Geschosse eine Reichweite von rund 2.800 Kilometern.

Hyperschallwaffen gelten als besonders schwer abzufangen, da sie mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen und manövrieren können. Russland, China sowie auch Nordkorea und Iran behaupten, bereits über einsatzfähige Systeme zu verfügen – Russland soll seine Hyperschallrakete "Kinschal" bereits mehrfach gegen die Ukraine eingesetzt haben.

US-Armee setzte System bereits ein

Die USA hinkten bisher hinterher. Ursprünglich war geplant, die erste Batterie bereits 2023 bereitzustellen. Doch Verzögerungen bei Tests führten zu mehrfachen Verschiebungen.

Im Juli setzte die US-Armee das System erstmals außerhalb des US-Festlands ein. Zwei Starter nahmen an der Großübung "Talisman Sabre" in Australien teil. Dabei sei die Kommunikation über große Distanzen erprobt und die Einsatzfähigkeit bestätigt worden, teilte die Armee mit.

US-Armee: "Bedeutender Erfolg"

"Der Dark Eagle ist wirklich einsatzbereit", sagte Hauptmann Jennifer Lee, Kommandantin der beteiligten Einheit. Auch Admiral Samuel Paparo, Befehlshaber des Indopazifik-Kommandos, sprach von einem "bedeutenden Erfolg" für die US-Streitkräfte.

Nach Angaben der Armee laufen die Tests weiter. Der Masterplan sieht Erprobungen bis in das Haushaltsjahr 2026 vor, das am 1. Oktober 2025 beginnt.