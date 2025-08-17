Nach Alaska-Gipfel Die Kreml-Propaganda schlägt wilde Kapriolen

Vom Erzfeind zum besten Freund: Nach dem Alaska-Gipfel inszeniert die Kreml-Propaganda eine neue "Bromance" zwischen Wladimir Putin und Donald Trump – und blendet jede Substanz aus.

"Was war das eigentlich?", fragte der russische TV-Moderator Sergej Mardan am Tag nach dem Alaska-Gipfel. Wladimir Putin habe sich zwar bereits mit den wichtigsten Abgeordneten getroffen und ihnen von den Ergebnissen des Gipfels berichtet. "Nach der Sichtung der offiziellen Übertragung bin ich, ehrlich gesagt, aber nicht schlauer geworden", gab der Propagandist zu. "Aber wer hat gesagt, dass Fragen solcher Art unbedingt für alle verständlich sein müssen? Natürlich müssen sie es nicht", gab er selbst die Antwort.

Auch die zentralen Nachrichtensendungen Russlands stiegen am Samstag in die Berichterstattung mit dem Gipfel-Fazit ein, das Putin einem ausgewählten Kreis von russischen Politikern wie Sergej Lawrow und Dmitri Medwedew zuteilwerden ließ. "Recht nützlich", sei das Treffen gewesen. Man habe über so ziemlich alles gesprochen, erzählte Putin. Vor allem aber über "Lösungen der ukrainischen Krise". So pflegt der Kremlchef neuerdings den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu nennen.

Wladimir Putin überall – Russland schaltet Alaska-Gipfel aus

Substanzielle Ergebnisse des Gipfels bekamen weder der enge Politikerkreis noch der russische Fernsehzuschauer zu hören. Aber wie Mardan es bereits vorweggenommen hat: Die Angelegenheit ist nicht für alle Geister zu begreifen, so der vorläufige Tenor der Kreml-Propaganda, während man auf die offiziellen Vorgaben aus dem Kreml wartetet, die meistens am Sonntagabend ausgerollt werden.

Unterdessen zeigt das Staatsfernsehen immerzu die Szenen aus Alaska: Putin kommt auf dem Rollfeld an, Trump spendet Applaus für Putin, Putin schüttelt die Hand des wartenden Trump, Putin steckt die Köpfe mit Trump zusammen. Gerne werden US-amerikanische Medien zitiert, die Putin einen Sieg attestieren. Der Vergleich zwischen dem wenig ruhmreichen Empfang von Wolodymyr Selenskyj in Washington und dem triumphalen Auftritt Putins in Alaska ist ebenfalls ein beliebtes Motiv. "Selenkyj wurde wie ein Schüler erniedrigt, Putin hingegen bekam dreimal einen Applaus", wird etwa eine Sequenz aus dem deutschen "Morgenmagazin" in den russischen Abendnachrichten gezeigt.

Donald Trump macht der Kreml-Propaganda ein Geschenk

Als Geschenk für die Kreml-Propaganda erwies sich auch das Interview von Trump, das er direkt im Anschluss an den Gipfel gegeben hatte. Ukraine sei ein schwacher Staat, Russland hingegen mächtig, Selenskyj bleibe nichts anderes übrig, als einem Deal zuzustimmen, so Trump.

Schadenfroh blickt die Kreml-Propaganda nach Europa. Für Trump spiele "die alte Welt" keine Rolle mehr. Die europäischen Staaten könnten nur noch neidisch nach Alaska blicken.

Amerika wird von Erzfeind Nummer 1 zum besten Freund