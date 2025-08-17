Nach Alaska-Gipfel Die Kreml-Propaganda schlägt wilde Kapriolen
Vom Erzfeind zum besten Freund: Nach dem Alaska-Gipfel inszeniert die Kreml-Propaganda eine neue "Bromance" zwischen Wladimir Putin und Donald Trump – und blendet jede Substanz aus.
"Was war das eigentlich?", fragte der russische TV-Moderator Sergej Mardan am Tag nach dem Alaska-Gipfel. Wladimir Putin habe sich zwar bereits mit den wichtigsten Abgeordneten getroffen und ihnen von den Ergebnissen des Gipfels berichtet. "Nach der Sichtung der offiziellen Übertragung bin ich, ehrlich gesagt, aber nicht schlauer geworden", gab der Propagandist zu. "Aber wer hat gesagt, dass Fragen solcher Art unbedingt für alle verständlich sein müssen? Natürlich müssen sie es nicht", gab er selbst die Antwort.
Auch die zentralen Nachrichtensendungen Russlands stiegen am Samstag in die Berichterstattung mit dem Gipfel-Fazit ein, das Putin einem ausgewählten Kreis von russischen Politikern wie Sergej Lawrow und Dmitri Medwedew zuteilwerden ließ. "Recht nützlich", sei das Treffen gewesen. Man habe über so ziemlich alles gesprochen, erzählte Putin. Vor allem aber über "Lösungen der ukrainischen Krise". So pflegt der Kremlchef neuerdings den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu nennen.
Wladimir Putin überall – Russland schaltet Alaska-Gipfel aus
Substanzielle Ergebnisse des Gipfels bekamen weder der enge Politikerkreis noch der russische Fernsehzuschauer zu hören. Aber wie Mardan es bereits vorweggenommen hat: Die Angelegenheit ist nicht für alle Geister zu begreifen, so der vorläufige Tenor der Kreml-Propaganda, während man auf die offiziellen Vorgaben aus dem Kreml wartetet, die meistens am Sonntagabend ausgerollt werden.
Unterdessen zeigt das Staatsfernsehen immerzu die Szenen aus Alaska: Putin kommt auf dem Rollfeld an, Trump spendet Applaus für Putin, Putin schüttelt die Hand des wartenden Trump, Putin steckt die Köpfe mit Trump zusammen. Gerne werden US-amerikanische Medien zitiert, die Putin einen Sieg attestieren. Der Vergleich zwischen dem wenig ruhmreichen Empfang von Wolodymyr Selenskyj in Washington und dem triumphalen Auftritt Putins in Alaska ist ebenfalls ein beliebtes Motiv. "Selenkyj wurde wie ein Schüler erniedrigt, Putin hingegen bekam dreimal einen Applaus", wird etwa eine Sequenz aus dem deutschen "Morgenmagazin" in den russischen Abendnachrichten gezeigt.
Donald Trump macht der Kreml-Propaganda ein Geschenk
Als Geschenk für die Kreml-Propaganda erwies sich auch das Interview von Trump, das er direkt im Anschluss an den Gipfel gegeben hatte. Ukraine sei ein schwacher Staat, Russland hingegen mächtig, Selenskyj bleibe nichts anderes übrig, als einem Deal zuzustimmen, so Trump.
Schadenfroh blickt die Kreml-Propaganda nach Europa. Für Trump spiele "die alte Welt" keine Rolle mehr. Die europäischen Staaten könnten nur noch neidisch nach Alaska blicken.
Amerika wird von Erzfeind Nummer 1 zum besten Freund
Mit den Vorlagen von Trump ist es für die Propagandisten keine schwere Aufgabe, eine neue "Bromance" heraufzubeschwören (eine sehr gute Freundschaft zwischen zwei Männern). Bereits im Vorfeld des Gipfels zwischen Putin und Trump hat die Kreml-Propaganda einige Kapriolen geschlagen. Aus dem Erzfeind Nummer 1 wurde plötzlich ein Partner, mit dem man eine Freundschaft auf Ewigkeit schließen will.
Ein Werbevideo, das von einem Moderator des Senders des berüchtigten Propagandisten Wladimir Solowjow verbreitet wurde, versinnbildlicht den radikalen Kurswechsel. "Russland und die USA haben ein enormes Potenzial für die Entwicklung konstruktiver Beziehungen und für Annäherung", schrieb der Moderator in der Beschreibung zu dem Video.
"Gemeinsam schaffen wir die Zukunft"
In der Aufnahme ist ein Mädchen zu sehen, das Kleidung in den Farben der russischen Trikolore trägt: auf dem Kopf einen traditionellen russischen Kopfschmuck. Das Mädchen tanzt mit einem jungen Mann, der ein Hemd in den Farben der amerikanischen Flagge trägt. Im Hintergrund ihres Tanzes erscheinen Fragmente aus der Vergangenheit der Zusammenarbeit der beiden Länder. Erwähnt werden unter anderem das Treffen an der Elbe im Jahr 1945, als die Armee der UdSSR auf die amerikanischen Streitkräfte traf; das "Handschlag"-Projekt von Sojus und Apollo im All im Jahr 1975; die Weltfestspiele der Jugend 1957; der Besuch von Nikita Chruschtschow in den USA 1959 und anderes. Das Video endet mit dem Satz: "Gemeinsam schaffen wir die Zukunft."
Noch vor Kurzem drohte man mit "radioaktiven Tsunamis"
Dabei schallten vor wenigen Wochen noch ganz andere Töne aus den Studios der Propagandisten. Nachdem der US-Sender CNN Audioaufzeichnungen aus dem Jahr 2024 veröffentlicht hatte, auf denen Trump erzählt, wie er Putin damit gedroht habe, Moskau im Falle eines Angriffs auf die Ukraine zu bombardieren, kannte Solowjow, eins der führenden Gesichter der Kreml-Propaganda, kein Halten mehr und drohte den USA mit einem atomaren Angriff. Trump habe wohl vergessen, dass "zwei Poseidons an den beiden Küsten Nordamerikas einen radioaktiven Tsunami auslösen werden", schrie das Urgestein der Kreml-Propaganda in sein Mikrofon.
Bereits zuvor beendete Solowjow de facto offiziell das Ende der politischen Liaison zwischen Putin und Trump. In seiner allabendlichen TV-Show erklärte er: "Vor unseren Augen vollzieht sich eine Bidenisierung von Trump." Einst sei Trump der Einzige gewesen, der in der Lage wäre, mit Putin zu sprechen. Jetzt verwandele er sich aber in eine weitere Version von Biden, erzählte Solowjow seinen Studiogästen mit bedauerlichem Schulterzucken. (Zu dem vergangenen Kurswechsel der Kreml-Propaganda lesen Sie hier mehr.)
Liebe, Hass, Liebe – Donald Trump ist der Held der Propaganda
In der Sprache der Kreml-Propaganda gibt es dabei fast keine schlimmere Bezeichnung als den Namen des ehemaligen US-Präsidenten. Biden wurde über Jahre hinweg von der Propaganda zum Sinnbild der "schwachen und verwesenden" westlichen Gesellschaft stilisiert. Trump war einer der wenigen Lichtblicke. Doch damit war es noch vor wenigen Wochen vorbei.
Nun ist Trump wieder der Liebling des Kremls. Und die Propaganda muss den neuen Kurs erklären. Denn eins ist klar: Weniger die realen politischen Ergebnisse als vielmehr die propagandistische Ausschlachtung und der inszenierte Kurswechsel bestimmen die Wahrnehmung des Gipfels und damit Putins in Russland.
