Zerstörung verschiedener Ziele Das könnte Russland das Genick brechen

Ukrainische Artillerie im Kampfeinsatz (Symbolbild): Eine neue Analyse zeigt acht Orte, an denen Russland besonders vulnerabel ist.

Die Front verschiebt sich nur langsam, die Ukraine muss Wirkungstreffer gegen die russischen Besatzer erzielen. Die könnten auch im Hinterland erfolgen.

Seit dreieinhalb Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den Überfall ihrer russischen Nachbarn. Die militärische Lage ist heikel, im Osten des Landes hat sich ein verlustreicher Stellungskrieg entwickelt. Zuletzt gelang es den Russen, einen Nadelstich in Richtung der "Neuen Donbass-Linie" zu setzen, einem wichtigen Verteidigungsbollwerk der Ukrainer.

Die Ukrainer haben ihrerseits eine neue Taktik gefunden, um Russland größtmöglichen Schaden zuzufügen. In den vergangenen Monaten nahmen sie immer wieder die russische Infrastruktur ins Visier. Mit Drohnenangriffen attackieren sie russische Fabriken und Ölraffinerien, um Wladimir Putins wirtschaftliche Position zu schwächen.

Auf lange Sicht wird dieses Vorgehen aber nicht ausreichen, damit die Ukrainer das Ruder im Krieg herumreißen. Dafür braucht die Ukraine echte Wirkungstreffer, mit denen sie das russische Militär entscheidend schwächen. Doch welche Ziele bieten sich dafür an? Die Verteidigungsexperten Luke Coffey und Can Kasapoğlu von der US-amerikanischen Denkfabrik Hudson Institute haben acht Ziele identifiziert, mit deren Zerstörung die Ukraine Russland das Genick brechen könnte. t-online gibt eine Übersicht.

Der Wolga-Don-Kanal

Der Wolga-Don-Kanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen Russlands und verbindet das Kaspische Meer über den Don und die Wolga mit dem Schwarzen Meer. Er ist knapp 100 Kilometer lang und wird nicht nur für den zivilen Handel genutzt, sondern auch, um Kriegsschiffe und militärisches Material zu verlegen. Da die Türkei die Durchfahrt russischer Kriegsschiffe durch die Meerengen blockiert hat, ist der Kanal zu einer entscheidenden Versorgungsader für die Schwarzmeerflotte geworden.

Besonders anfällig sind die insgesamt 13 Schleusen, die den Höhenunterschied zwischen den Flusssystemen ausgleichen. Experten sehen vor allem in den Schleusen 8 und 9 einen Schwachpunkt, da sie aufwendig mit Pump- und Reservoirsystemen betrieben werden. Ein Ausfall dieser Abschnitte könnte den gesamten Verkehr lahmlegen.

Russland investiert derzeit Milliarden in die Modernisierung der Anlage, um sie robuster zu machen. Ein gezielter Schlag gegen den Kanal würde nicht nur Moskaus Nachschub unterbrechen, sondern auch die Handelsbeziehungen mit dem Iran beeinträchtigen.

Russisch-iranische Drohnenfabrik in Tatarstan