Zerstörung verschiedener Ziele Das könnte Russland das Genick brechen
Die Front verschiebt sich nur langsam, die Ukraine muss Wirkungstreffer gegen die russischen Besatzer erzielen. Die könnten auch im Hinterland erfolgen.
Seit dreieinhalb Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den Überfall ihrer russischen Nachbarn. Die militärische Lage ist heikel, im Osten des Landes hat sich ein verlustreicher Stellungskrieg entwickelt. Zuletzt gelang es den Russen, einen Nadelstich in Richtung der "Neuen Donbass-Linie" zu setzen, einem wichtigen Verteidigungsbollwerk der Ukrainer.
Die Ukrainer haben ihrerseits eine neue Taktik gefunden, um Russland größtmöglichen Schaden zuzufügen. In den vergangenen Monaten nahmen sie immer wieder die russische Infrastruktur ins Visier. Mit Drohnenangriffen attackieren sie russische Fabriken und Ölraffinerien, um Wladimir Putins wirtschaftliche Position zu schwächen.
Auf lange Sicht wird dieses Vorgehen aber nicht ausreichen, damit die Ukrainer das Ruder im Krieg herumreißen. Dafür braucht die Ukraine echte Wirkungstreffer, mit denen sie das russische Militär entscheidend schwächen. Doch welche Ziele bieten sich dafür an? Die Verteidigungsexperten Luke Coffey und Can Kasapoğlu von der US-amerikanischen Denkfabrik Hudson Institute haben acht Ziele identifiziert, mit deren Zerstörung die Ukraine Russland das Genick brechen könnte. t-online gibt eine Übersicht.
Der Wolga-Don-Kanal
Der Wolga-Don-Kanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen Russlands und verbindet das Kaspische Meer über den Don und die Wolga mit dem Schwarzen Meer. Er ist knapp 100 Kilometer lang und wird nicht nur für den zivilen Handel genutzt, sondern auch, um Kriegsschiffe und militärisches Material zu verlegen. Da die Türkei die Durchfahrt russischer Kriegsschiffe durch die Meerengen blockiert hat, ist der Kanal zu einer entscheidenden Versorgungsader für die Schwarzmeerflotte geworden.
Besonders anfällig sind die insgesamt 13 Schleusen, die den Höhenunterschied zwischen den Flusssystemen ausgleichen. Experten sehen vor allem in den Schleusen 8 und 9 einen Schwachpunkt, da sie aufwendig mit Pump- und Reservoirsystemen betrieben werden. Ein Ausfall dieser Abschnitte könnte den gesamten Verkehr lahmlegen.
Russland investiert derzeit Milliarden in die Modernisierung der Anlage, um sie robuster zu machen. Ein gezielter Schlag gegen den Kanal würde nicht nur Moskaus Nachschub unterbrechen, sondern auch die Handelsbeziehungen mit dem Iran beeinträchtigen.
Russisch-iranische Drohnenfabrik in Tatarstan
In der Republik Tatarstan betreibt Russland gemeinsam mit dem Iran eine der wichtigsten Produktionsstätten für Shahed-Drohnen, die in russischer Bezeichnung Geran heißen. Diese unbemannten Flugkörper werden regelmäßig gegen ukrainische Städte eingesetzt und belasten die Luftabwehr. Nach Schätzungen können in der Anlage im Sonderwirtschaftsgebiet Alabuga täglich bis zu 190 Drohnen hergestellt werden, die in großen Wellenangriffen eingesetzt werden.
Im Jahr 2025 wurden nach ukrainischen Angaben über 5.000 Drohnen auf zivile Ziele abgeschossen. Zwar griff die Ukraine die Fabrik bereits an, verursachte aber nur begrenzte Schäden. Inzwischen wurde die Anlage erweitert und modernisiert. Ein vollständiger Angriff wäre technisch schwierig und riskant, zumal auf dem Gelände auch Wohnheime für Tausende Arbeitskräfte stehen.
Die Experten des Hudson Institute sehen jedoch mögliche Schwachstellen in der Stromversorgung, die vor allem vom nahegelegenen Kraftwerk Nischnekamsk abhängt. Würde die Energieversorgung unterbrochen, könnte die Produktion zumindest zeitweise ins Stocken geraten – ein spürbarer Rückschlag für Russlands Kriegsführung.
Strategische Grenzübergänge zwischen Russland und China
Während westliche Staaten versuchen, Moskau wirtschaftlich zu isolieren, hat China seine Handelsbeziehungen mit Russland deutlich ausgebaut. 2023 überschritt der bilaterale Handel die Marke von 240 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders kritisch sind Lieferungen von Elektronikbauteilen, Halbleitern und Drohnenkomponenten, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.
Diese Güter gelangen überwiegend über Land nach Russland, vor allem über die Übergänge Manzhouli–Sabaikalsk und Suifenhe–Pogranitschny im Fernen Osten. Rund 90 Prozent der Transporte erfolgen per Bahn. Damit sind die angrenzenden russischen Bahnlinien und Knotenpunkte potenzielle Schwachstellen. Angriffe auf Brücken, Bahnhöfe oder Versorgungseinrichtungen könnten den Nachschub erheblich verzögern.
Politisch wäre ein solcher Schritt jedoch heikel, da die Ukraine ihr Verhältnis zu China nicht weiter belasten will. Denkbar wären daher eher verdeckte Operationen auf russischem Territorium, um die Zufuhr kritischer Güter zu stören, ohne Peking direkt zu provozieren.
Brücken zur Krim
Die von Russland annektierte Halbinsel Krim ist ein zentrales Operationsgebiet für die russische Armee. Von hier aus werden Truppen im Süden der Ukraine versorgt. Entsprechend oft hat die Ukraine bereits die Verbindungen zur Halbinsel ins Visier genommen. Besonders die Kertsch-Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, ist für den Nachschub unverzichtbar. Zwar wurde sie bereits mehrfach beschädigt, blieb jedoch weiterhin nutzbar.
Neben diesem Bauwerk gelten auch die Brücken bei Chonhar, Sywasch und Henitschesk als Schwachstellen. Sie verbinden die Krim mit der besetzten Region Cherson und dienen als direkte Nachschubwege nach Melitopol und Saporischschja. Anders als die Kertsch-Brücke sind sie geografisch leichter erreichbar und militärisch weniger geschützt.
Ein dauerhafter Ausfall dieser Verbindungen würde Russland zwingen, seine Truppen auf der Krim über weite Umwege zu versorgen – ein logistischer Kraftakt mit erheblichen Folgen für die Kämpfe im Süden.
Eisenbahnbrücken im Westen Russlands
Das russische Eisenbahnnetz gilt als Rückgrat der Kriegslogistik. Täglich transportieren Züge Zehntausende Tonnen Munition, Treibstoff und Nachschub an die Front. Besonders verwundbar sind die Brücken, Umspannwerke und Transformatoren, die die gigantischen Transporte ermöglichen. Anders als beschädigte Gleise lassen sie sich nicht schnell reparieren.
Ukrainische Angriffe im Jahr 2024 auf die Bahninfrastruktur in den Regionen Samara, Orjol und Kursk zeigten bereits die Wirkung solcher Schläge: Der Nachschub stockte über Tage. Experten halten eine großangelegte Kampagne gegen Eisenbahnbrücken für denkbar, um den logistischen Druck auf Moskau zu erhöhen.
Da Russland stark auf Artillerie- und Raketenangriffe angewiesen ist, könnten schon wenige zerstörte Brücken erhebliche Engpässe erzeugen. Die Bahntruppen des russischen Militärs sind zwar effizient in Reparaturen, stoßen bei großflächigen Ausfällen aber schnell an ihre Grenzen.
Neuer Marinestützpunkt in Abchasien
Die ukrainischen Angriffe auf die Schwarzmeerflotte auf der Krim haben Russland bereits gezwungen, Teile seiner Marine zu verlegen. Ein neuer Stützpunkt entsteht deshalb im Hafen von Otschamtschire. Der Ort liegt in Abchasien, einer georgischen Region, die Russland seit 2008 besetzt hält.
Offiziell soll es sich zunächst um eine "technische Basis" handeln, doch Beobachterinnen wie die Sicherheitsexpertin Jeanne-Mây Desurmont vom britischen Bloomsbury Intelligence Security Institute gehen davon aus, dass hier langfristig ein wichtiger Hafen für die Flotte entsteht. Das Gelände ist bislang nur teilweise ausgebaut und verfügt weder über moderne Verteidigungsanlagen noch über gesicherte Infrastruktur. Auch die Versorgung mit Strom und Treibstoff erfolgt über anfällige zivile Netze.
Ein Angriff während der Bauphase könnte das Projekt erheblich verzögern oder sogar zum Stillstand bringen. Politisch wäre ein solcher Schlag zudem symbolträchtig, da er zeigen würde, dass die Ukraine auch weit von ihrer Landesgrenze entfernt militärisch handlungsfähig ist.
Russische Truppen in Transnistrien
Das schmale Gebiet Transnistrien in Moldau wird seit den 1990er-Jahren von prorussischen Separatisten kontrolliert. Etwa 1.500 russische Soldaten sind dort stationiert, obwohl Moskau bereits 1999 deren Abzug zugesagt hatte. Militärisch gilt die Truppe als isoliert: Verstärkung über die Luft oder über Land ist kaum möglich, da die Ukraine und Moldau die Zugänge kontrollieren. Zudem ist das Material veraltet.
Das Gebiet hat dennoch eine hohe strategische Relevanz. Aus diesem Grund soll Russland darüber nachdenken, bis zu 10.000 Soldaten dorthin zu verlegen, wie der Premierminister der Republik Moldau, Dorin Recean, im Juni 2025 in einem Interview mit der "Financial Times" erklärte.
Für die Ukraine wäre eine Offensive gegen die russische Garnison daher durchaus realistisch. Sie könnte so den Druck auf die Hafenstadt Odessa verringern, die in den ursprünglichen Kriegsplänen Moskaus eine Schlüsselrolle spielte.
Allerdings wäre ein Angriff auf Transnistrien riskant: Er könnte eine humanitäre Krise auslösen und Moldau sowie Rumänien in Mitleidenschaft ziehen. Auch ein Angriff auf das große Munitionsdepot im Ort Cobasna birgt Gefahren – Explosionen könnten auch Ortschaften in der Westukraine gefährden.
Marinebasen der Pazifikflotte
Die russische Pazifikflotte ist weit entfernt vom Kriegsschauplatz in der Ukraine. Dennoch leisten ihre Marineinfanterie-Brigaden Unterstützung an der Front, unter anderem in der Region Donezk. Außerdem wurden bereits Schiffe aus dem Fernen Osten ins Schwarze Meer verlegt. Für die Ukraine wäre es ein strategischer Erfolg, auch diese weit entfernten Basen angreifen zu können.
Realistisch wären dafür vor allem unkonventionelle Methoden: etwa seegestützte Drohnen, die in Containern transportiert und unauffällig vor russischen Häfen eingesetzt werden. Auch ferngesteuerte Fluggeräte könnten eine Rolle spielen, wie es bei der sogenannten "Operation Spinnennetz" bereits der Fall war.
Selbst wenn ein solcher Angriff nur begrenzte Schäden verursachen würde, hätte er eine große symbolische Wirkung: Russland müsste zusätzliche Kräfte für den Schutz seiner Flotten im Fernen Osten abstellen – und hätte damit weniger Ressourcen für den Krieg in der Ukraine, wie das US-amerikanische Naval Institute schreibt.
