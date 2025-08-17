Gipfel in Alaska Putin will ganzen Donbass – das bietet er Ukraine dafür
Um den Krieg mit der Ukraine zu beenden, fordert Wladimir Putin die Kontrolle über den Donbass. Im Gegenzug dafür macht er der Ukraine ein Angebot.
Beim Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Alaska hat Russlands Präsident Wladimir Putin laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters weitreichende Gebietsansprüche formuliert. Demnach fordert er die vollständige Kontrolle über den Donbass, also die ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk – einschließlich jener Gebiete, die bislang nicht von russischen Truppen eingenommen wurden.
Im Gegenzug habe Putin laut Reuters angeboten, kleinere von Russland besetzte Gebiete im Norden der Region Sumy und im Nordosten der Region Charkiw aufzugeben. Dabei beruft sich die Agentur auf nicht namentlich genannte Quellen, die mit den Überlegungen des Kreml vertraut sein sollen.
- Alaska-Gipfel von Trump und Putin: Ein fatales Signal aus Anchorage
- Nach Trump-Putin-Gipfel: Die Europäer wechseln plötzlich ihre Strategie
Die zur Abgabe angebotene Fläche soll demnach etwa 440 Quadratkilometer umfassen. Zum Vergleich: In den Regionen Luhansk und Donezk kontrolliert die Ukraine weiterhin rund 6.600 Quadratkilometer.
Putin: Werde den Donbass ohnehin einnehmen
Putin habe sich dem Bericht zufolge überzeugt gezeigt, den Donbass früher oder später vollständig einnehmen zu können. Ebenso soll er gefordert haben, die bereits 2014 annektierte Krim völkerrechtlich als russisch anzuerkennen. Auch die von Russland besetzten Teile der Regionen Saporischschja und Cherson sollen dauerhaft unter russische Kontrolle gestellt werden. Als Gegenleistung kündigte Putin offenbar an, keine weiteren Gebiete der Ukraine anzugreifen.
Bereits im Herbst 2022 hatte Russland vier Regionen der Ukraine – Saporischschja, Cherson, Luhansk und Donezk, illegal annektiert. Seitdem betrachtet Russland die Regionen als sogenanntes "unabhängiges russisches Territorium". Putin hatte angekündigt, die annektierten Regionen deshalb militärisch "verteidigen" zu wollen. Nach der Annexion hatte Russland jedoch schnell die politische und teils auch die militärische Kontrolle über die Regionen Saporischschja und Cherson verloren.