Gipfel in Alaska Putin will ganzen Donbass – das bietet er Ukraine dafür

Wladimir Putin in Alaska: Im Gespräch mit Donald Trump stellte er seine Forderungen für ein Ende des Krieges in der Ukraine.

Um den Krieg mit der Ukraine zu beenden, fordert Wladimir Putin die Kontrolle über den Donbass. Im Gegenzug dafür macht er der Ukraine ein Angebot.

Beim Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Alaska hat Russlands Präsident Wladimir Putin laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters weitreichende Gebietsansprüche formuliert. Demnach fordert er die vollständige Kontrolle über den Donbass, also die ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk – einschließlich jener Gebiete, die bislang nicht von russischen Truppen eingenommen wurden.

Im Gegenzug habe Putin laut Reuters angeboten, kleinere von Russland besetzte Gebiete im Norden der Region Sumy und im Nordosten der Region Charkiw aufzugeben. Dabei beruft sich die Agentur auf nicht namentlich genannte Quellen, die mit den Überlegungen des Kreml vertraut sein sollen.

Die zur Abgabe angebotene Fläche soll demnach etwa 440 Quadratkilometer umfassen. Zum Vergleich: In den Regionen Luhansk und Donezk kontrolliert die Ukraine weiterhin rund 6.600 Quadratkilometer.

Putin: Werde den Donbass ohnehin einnehmen

Putin habe sich dem Bericht zufolge überzeugt gezeigt, den Donbass früher oder später vollständig einnehmen zu können. Ebenso soll er gefordert haben, die bereits 2014 annektierte Krim völkerrechtlich als russisch anzuerkennen. Auch die von Russland besetzten Teile der Regionen Saporischschja und Cherson sollen dauerhaft unter russische Kontrolle gestellt werden. Als Gegenleistung kündigte Putin offenbar an, keine weiteren Gebiete der Ukraine anzugreifen.