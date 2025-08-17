Das ist William und Kates neues Zuhause

Mehrere EU-Staatschefs melden sich an Auch Merz reist mit Selenskyj am Montag zu Trump

Bundeskanzler Friedrich Merz (l.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: Der Kanzler wird den Ukrainer am Montag nach Washington begleiten. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Wolodymyr Selenskyj wird am Montag nicht allein auf den US-Präsidenten Donald Trump treffen. Europäische Staatschefs werden ihn begleiten.

In einem X-Post erklärte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, sie und mehrere europäische Staats- und Regierungschefs würden den ukrainischen Präsidenten zum Treffen mit Donald Trump begleiten. Unter ihnen ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz, wie Regierungssprecher Kornelius am Sonntag bekannt gab.

Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der finnische Präsident Alexander Stubb werden an dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump teilnehmen.