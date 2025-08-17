Mehrere EU-Staatschefs melden sich an Auch Merz reist mit Selenskyj am Montag zu Trump
Wolodymyr Selenskyj wird am Montag nicht allein auf den US-Präsidenten Donald Trump treffen. Europäische Staatschefs werden ihn begleiten.
Am Montag trifft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Washington auf den US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte ihn nach dem Gipfeltreffen mit Wladimir Putin in Alaska zu Gesprächen über eventuelle Modalitäten eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine in die Hauptstadt der Vereinigten Staaten eingeladen. Doch Selenskyj wird den Gang nach Washington diesmal nicht allein antreten müssen.
In einem X-Post erklärte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, sie und mehrere europäische Staats- und Regierungschefs würden den ukrainischen Präsidenten zum Treffen mit Donald Trump begleiten. Unter ihnen ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz, wie Regierungssprecher Kornelius am Sonntag bekannt gab.
Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der finnische Präsident Alexander Stubb werden an dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump teilnehmen.
Die Reise diene dem Informationsaustausch mit US-Präsident Donald Trump nach dessen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska, so Kornelius in einer Pressemitteilung.
