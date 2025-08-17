"Folgendes Zugeständnis konnten wir erreichen" Russland akzeptiert offenbar Ukraine-Sicherheitsgarantien

Trump und Putin scheinen sich auf neue Sicherheitsgarantien für die Ukraine geeinigt zu haben. Diese könnten den Wunsch Kiews nach einem Nato-Beitritt überflüssig machen.

Im Nachgang des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin beim Friedensgipfel im US-Bundesstaat Alaska hat Trumps Sondergesandter für die Ukraine, Steve Witkoff, angedeutet, dass es zwischen den beiden Staatschefs zu einer Einigung gekommen sein könnte. Im Zentrum dieser Einigung soll die Frage möglicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine stehen.

In einer Sendung des US-Nachrichtensenders CNN erklärte Witkoff, man habe sich auf eine Regelung verständigt, die einem Schutz der Ukraine wie im Rahmen einer Nato-Mitgliedschaft gleichkäme – allerdings ohne De-Facto-Mitgliedschaft in dem Militärbündnis. Ein künftiger militärischer Beistand sei aus seiner Sicht der Hauptgrund, warum die Ukraine den Beitritt zum Verteidigungsbündnis anstrebe. Sollte die Einigung tatsächlich umgesetzt werden, sei dieser Wunsch jedoch hinfällig, da die Ukraine dann faktisch trotzdem gegen erneute Angriffe abgesichert wäre.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen signalisierte Unterstützung für eine solche Regelung. Bei einer Pressekonferenz in Brüssel an der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärte sie, die Europäische Union und die "Koalition der Willigen" seien bereit, ihren Beitrag zu künftigen Sicherheitsgarantien zu leisten.

Russland wohl zu Zugeständnissen bereit

Selenskyj begrüßte die Ankündigungen der USA und Europas und betonte, dass die Ukraine auf praktischen Schutz angewiesen sei: "Wir brauchen Sicherheitsgarantien, die in der Realität funktionieren – ähnlich wie Artikel 5 der Nato". Weiter bekräftige Selenskyj das Bestreben seines Landes, in der Zukunft der Europäischen Union beitreten zu wollen, umso weitere Sicherheiten zu formalisieren.

Witkoff zufolge hat Russland außerdem die Absicht geäußert, sich in einem Friedensabkommen zu verpflichten, keine weiteren Gebiete der Ukraine zu besetzen. Auch sollen keine europäischen Grenzen überschritten werden, sagte er bei Fox News.