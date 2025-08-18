Stichwahl in Bolivien Machtwechsel nach fast 20 Jahren linker Regierung wohl möglich

Präsidentschaftskandidat Jorge "Tuto" Quiroga: In Bolivien müssen wohl zwei Kandidaten aus dem rechten Lager in die Stichwahl. (Quelle: Juan Karita/AP/dpa/dpa-bilder)

Rechtsgerichtete Kandidaten stehen bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien vor einem entscheidenden Duell. Überraschender Erstrundensieg bringt frischen Wind ins politische Geschehen.

Die linksgerichtete MAS-Partei des amtierenden Präsidenten Luis Arce und seines Vorgängers Evo Morales wurde nach 20 Jahren an der Macht abgestraft: Bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien ziehen die rechtsgerichteten Kandidaten Rodrigo Paz und Jorge "Tuto" Quiroga wohl in die Stichwahl. Für eine Überraschung sorgte dabei Senator Paz von der Christdemokratischen Partei, der im ersten Wahlgang am Sonntag laut Prognosen mit rund 31 Prozent vorn landete.

Hinter ihm kam mit rund 27 Prozent Ex-Präsident Quiroga von der Freien Allianz. Weil kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichte, findet am 19. Oktober eine Stichwahl statt.

Der ebenfalls rechtsgerichtete Unternehmer Samuel Doria Medina, den Umfragen lange als Favoriten gesehen hatten, kam laut den Meinungsforschungsinstituten Ipsos und Captura mit rund 19 Prozent lediglich auf Platz drei. Es war eigentlich erwartet worden, dass der Millionär in die Stichwahl in dem südamerikanischen Land einzieht.

Linke werden abgestraft

Präsident Arce selbst war nicht mehr angetreten, an seiner Stelle war für die Regierungspartei MAS (Movimiento al Socialismo, Bewegung hin zum Sozialismus) Eduardo del Castillo angetreten.

Zu der Wahl waren knapp acht Millionen Bürgerinnen und Bürger in dem Andenstaat aufgerufen, dabei galt eine Wahlpflicht. Die Wähler hatten zwischen acht Präsidentschaftskandidaten zu entscheiden und die 166 Mitglieder beider Parlamentskammern zu bestimmen.

Die Wahlen fanden inmitten einer schweren Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land statt. Die Inflationsrate liegt bei fast 25 Prozent, es herrscht ein Mangel an Treibstoff und ausländischen Devisen.

"Wir erleben eine enorme Krise"

In der bolivianischen Bevölkerung ist der Wunsch nach einem grundlegenden politischen Wandel weitverbreitet. "Wir erleben eine enorme Krise, und wir benötigen eine Veränderung", sagte etwa die 62-jährige Alicia Vacaflor, eine Importeurin von Industriemaschinerie, nach ihrer Stimmabgabe in einer Schule in La Paz.

Politikexperten vergleichen die Situation in Bolivien mit der im Nachbarland Argentinien, wo die Wähler 2023 inmitten einer schweren Wirtschaftskrise die langjährige Regierung der linksgerichteten Peronisten beendet hatten. Zum Präsidenten wurde dort damals der ultrarechte und radikal marktliberale Javier Milei gewählt.