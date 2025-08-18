Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die europäischen Länder wollen verhindern, dass Donald Trump die Ukraine in einen Frieden nach Putins Bedingungen drängt. US-Korrespondent Bastian Brauns erklärt, warum die Machtmittel der Europäer begrenzt sind.

Trump macht seit Monaten klar, dass er der Ukraine nicht mehr im bisherigen Umfang helfen will. Stattdessen verspricht er, den Krieg "um jeden Preis" zu beenden – auch wenn das einen Frieden nach Putins Vorstellungen bedeutet.

Für Europa steht weit mehr auf dem Spiel als nur die Ukraine. Ein solcher "fauler Frieden" könnte die westliche Sicherheitsordnung erschüttern, Europa spalten und die transatlantischen Beziehungen gefährden.

Wie groß das Risiko ist, dass Trump die Ukraine opfern wird, um einen schnellen Frieden zu präsentieren, und weshalb Europa nun geschlossen dagegenhalten muss, ordnet t-online-Korrespondent Bastian Brauns ein – hier und oben im Video.