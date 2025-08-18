Pro

Ja, Selenskyj muss diesmal einen Anzug tragen

Bei dem heutigen Treffen im Weißen Haus geht es um nicht weniger als die Zukunft der Ukraine – vielleicht sogar um den Frieden in Europa. Die entscheidende Figur ist (leider) US-Präsident Donald Trump. Umso wichtiger, dass Selenskyj Provokateuren keine Nebenkriegsschauplätze anbietet. Kurzum: Er muss diesmal im Anzug erscheinen.

Denn ein erneuter Streit über die Kleiderwahl des Ukrainers wäre vollkommen vermeidbar, aber potenziell folgenreich. Der Eklat zwischen Trump, Selenskyj und Vance vor wenigen Monaten im Weißen Haus war nicht Selenskyjs Verschulden: Vance hatte damals offenkundig fest vor, den ukrainischen Präsidenten auflaufen zu lassen. Dass Selenskyj ihm damals im Pullover gegenübersaß, war kein echter Grund für einen Streit, aber der Anlass, den die Trump-Leute gesucht hatten. Das weiß Selenskyj heute: Er darf ihnen eine solche Angriffsfläche nicht mehr geben.

Natürlich, der Umgang des Trump-Lagers mit Selenskyj ist arrogant, ekelhaft und grotesk, aber auch ein Nebenschauplatz. Selenskyj will mit seiner Kleiderwahl zeigen, dass er kein über den Dingen stehender Staatenlenker ist, sondern Führungsfigur eines Volkes, das täglich um sein Überleben kämpft. Doch Selenskyj braucht Trump jetzt. Er mag im Recht sein, doch es könnte ihm schwer schaden, jetzt darauf zu bestehen.

Ein gutes Treffen mit Trump kann alles verändern. Wladimir Putin hat das erkannt, Trump in Alaska geschmeichelt, ihm erzählt, was er hören wollte. Niemand darf von Selenskyj verlangen, dass er Teile der Ukraine verscherbelt, um Trumps Gunst zu erhalten – aber in seiner Kleiderwahl muss man von ihm erwarten können, pragmatisch zu sein. Er muss das Überleben seines Volkes über einen Pullover stellen können. Und das bedeutet in diesem Fall, dem Narzissten Trump diese Genugtuung zu geben – so kleingeistig und nebensächlich sie auch ist.