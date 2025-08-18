Die subjektive Sicht zweier Autoren auf ein Thema. Niemand muss diese Meinungen übernehmen, aber sie können zum Nachdenken anregen.
Anzug-Debatte vor Gipfel in Washington Innerhalb von Sekunden vom Krieger zum Komiker
Im Februar besuchte Wolodymyr Selenskyj zuletzt das Weiße Haus. Damals kam es zum Streit – unter anderem wegen seiner Kleiderwahl. Sollte er deshalb im Anzug bei Trump vorsprechen? Ein Pro & Kontra.
Trump, Selenskyj, Merz, Macron, von der Leyen: Diese unvollständige Liste der Teilnehmer am heutigen Treffen im Weißen Haus zeigt: Hier kommen die wichtigsten Politiker Europas mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Selenskyjs vorheriger Besuch fand ohne andere westliche Staatschefs statt – und endete im Eklat.
Denn Selenskyj, Trump und dessen Vizepräsident JD Vance lieferten sich im Oval Office vor den Augen der Weltöffentlichkeit eine Redeschlacht. Selenskyj musste unverrichteter Dinge abziehen, für kurze Zeit fuhr Trump daraufhin sogar die Unterstützung für die Ukraine merklich zurück. Einer der vorgeschobenen Gründe für den Streit: Selenskyj sei nicht im Anzug erschienen, habe so mangelnden Respekt vor dem Präsidentenamt gezeigt. Medienberichten zufolge soll das Weiße Haus diesmal im Vorlauf sogar nachgefragt haben, ob Selenskyj vorhabe, einen Anzug zu tragen.
Für das Treffen mit den Europäern und Trump stellt sich nun die Frage: Erscheint Selenskyj im Pullover in Washington – oder muss er sich in Schale werfen?
Ja, Selenskyj muss diesmal einen Anzug tragen
Bei dem heutigen Treffen im Weißen Haus geht es um nicht weniger als die Zukunft der Ukraine – vielleicht sogar um den Frieden in Europa. Die entscheidende Figur ist (leider) US-Präsident Donald Trump. Umso wichtiger, dass Selenskyj Provokateuren keine Nebenkriegsschauplätze anbietet. Kurzum: Er muss diesmal im Anzug erscheinen.
Denn ein erneuter Streit über die Kleiderwahl des Ukrainers wäre vollkommen vermeidbar, aber potenziell folgenreich. Der Eklat zwischen Trump, Selenskyj und Vance vor wenigen Monaten im Weißen Haus war nicht Selenskyjs Verschulden: Vance hatte damals offenkundig fest vor, den ukrainischen Präsidenten auflaufen zu lassen. Dass Selenskyj ihm damals im Pullover gegenübersaß, war kein echter Grund für einen Streit, aber der Anlass, den die Trump-Leute gesucht hatten. Das weiß Selenskyj heute: Er darf ihnen eine solche Angriffsfläche nicht mehr geben.
Natürlich, der Umgang des Trump-Lagers mit Selenskyj ist arrogant, ekelhaft und grotesk, aber auch ein Nebenschauplatz. Selenskyj will mit seiner Kleiderwahl zeigen, dass er kein über den Dingen stehender Staatenlenker ist, sondern Führungsfigur eines Volkes, das täglich um sein Überleben kämpft. Doch Selenskyj braucht Trump jetzt. Er mag im Recht sein, doch es könnte ihm schwer schaden, jetzt darauf zu bestehen.
Ein gutes Treffen mit Trump kann alles verändern. Wladimir Putin hat das erkannt, Trump in Alaska geschmeichelt, ihm erzählt, was er hören wollte. Niemand darf von Selenskyj verlangen, dass er Teile der Ukraine verscherbelt, um Trumps Gunst zu erhalten – aber in seiner Kleiderwahl muss man von ihm erwarten können, pragmatisch zu sein. Er muss das Überleben seines Volkes über einen Pullover stellen können. Und das bedeutet in diesem Fall, dem Narzissten Trump diese Genugtuung zu geben – so kleingeistig und nebensächlich sie auch ist.
Nein, ein Anzug würde aus Selenskyj einen Clown machen
Kleider machen Leute – und Politik. Als Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 begann, dachte er, er hätte einen Clown zum Gegner. Bevor er zum Präsidenten gewählt wurde, war Selenskyj in der Ukraine und auch in Russland als Comedian bekannt. 2013 und 2014 riss er sogar in der Neujahrsshow des größten russischen Staatssenders seine Witze – was im russischen Showbusiness einem Ritterschlag gleichkommt.
Dann kam der Krieg. Und Selenskyj vollführte einen radikalen Imagewandel. Da war der Vorkriegs-Selenskyj: elegant geschnittene Anzüge, verschmitztes Lächeln – ein Performer durch und durch. Und dann der Kriegspräsident: müde Augen, Bart, olivgrünes T-Shirt oder Pullover – ein Mann im Licht harter Kriegsrealität.
Selenskyj gelang der Coup. Inmitten der Bomben, die auf Kiew niedergingen, wurde aus dem Komiker ein Krieger. Sein mutiges Auftreten wurde zum Symbol des ukrainischen Kampfgeistes – und mit ihm sein olivgrüner Pullover.
Und nun soll er dieses Symbol des Widerstands ausziehen? Ihn gegen einen seiner alten, eleganten Anzüge tauschen? So, als ob es den Krieg der vergangenen dreieinhalb Jahre nicht gegeben hat? Nein. Ein Anzug würde innerhalb von Sekunden aus dem Krieger wieder einen Komiker machen. Selenskyj wäre wieder in der Rolle eines Clowns, der vor Trump einen modischen Kniefall hinlegt.
Aber wozu? Trump hat den ukrainischen Präsidenten nach Washington einbestellt, um ihm offenbar die Forderungen aus dem Kreml zu überbringen. Diese werden sich angesichts der Kleiderwahl Selenskyjs nicht ändern. Eine politische Demütigung ist wahrscheinlich. Im Anzug würde sie doppelt so schwer ausfallen.
Teilen Sie Ihre Meinung mit
Welche Meinung zum Thema haben Sie? Schreiben Sie eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de
- Eigene Meinung