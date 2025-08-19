Experten erkannten auf den Aufnahmen damals jedoch keine Anzeichen für diese Erkrankung. John Hardy, Neurogenetiker am UK Dementia Research Institute, sagte der "Deutschen Welle": "Meiner Meinung nach gibt es keine Anzeichen für Parkinsonismus." Putin habe nicht gut ausgesehen, aber eine Parkinson-Erkrankung könne er nicht erkennen.

Ray Chadhuri, ein Neurologe an der Universität London, stimmte dieser Einschätzung zu. "Wenn ich mir den kurzen Clip ansehe, kann ich keinen Hinweis auf Parkinsonismus bei Putin finden", so sein Fazit. Ohnehin kann eine Ferndiagnose keinen verlässlichen Aufschluss über den Gesundheitszustand eines Menschen geben.

Wladimir Putin und seine Gesundheit in der Gerüchteküche

Parkinson ist jedoch keineswegs die erste ernsthafte Krankheit, die dem russischen Staatschef im Laufe der Jahre zugesetzt haben sollen. Einige Diagnosen wurden ungewollt bestätigt, andere entsprangen wohl eher einem Wunschdenken. Eine kleine Übersicht:

Ekzeme

Im Jahr 2003 veröffentlichte die russische politische Wochenzeitschrift "Kommersant-Wlast", ein Foto eines Treffens zwischen Putin und Tony Blair, dem damaligen britischen Premierminister.

Die Bildunterschrift lautete damals: "Am 29. April empfing Wladimir Putin Tony Blair in Nowo-Ogarjowo und scherzte viel mit dem Gast. Die Komik des Treffens wurde durch den Anzug des russischen Präsidenten unterstrichen, der offenbar noch für Boris Jelzin geschneidert wurde", scherzte das Blatt in Anbetracht der sichtlich zu groß geratenen Garderobe Putins.

Der Witz gefiel dem Kreml gar nicht. Der Präsident sei gezwungen, weite Hosen zu tragen, weil er Ekzeme an den Beinen habe, ließ man aus dem Kreis des damals 50-jährigen Präsidenten verlauten. Und über eine Krankheit zu spotten, gehöre sich nicht.

Rückenprobleme

Im Oktober 2012 meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Quelle in der russischen Regierung, Putin leide unter Rückenschmerzen und müsse sich angeblich sogar einer schweren Operation unterziehen. Kremlsprecher Dmitri Peskow dementierte die Information damals. Er gab an, Putin habe sich beim Sport einen Muskel gezerrt.

Die Absagen der Staatsbesuche in der Türkei, Pakistan und in einer Reihe anderer Länder, die in den Medien mit einer Erkrankung des Präsidenten in Verbindung gebracht wurden, erklärte Peskow jedoch mit organisatorischen Problemen – und nicht mit dem angeblich gezerrten Muskel.

Wenig später aber verplapperte sich ein Kollege Putins. Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko beklagte sich in einem Interview mit Reuters, er könne aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung des russischen Präsidenten nicht mit Putin Hockey spielen. "Ich weiß, dass er ein Problem hat. Er liebt Judo. Da hat er einen Kerl hochgehoben, ihn heruntergeworfen und sich dabei den Rücken verrenkt", wusste Lukaschenko zu berichten.