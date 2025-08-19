Neue Spekulationen Putins Beine erregen Aufsehen
Kräftig, agil und voller jugendlichen Elans: Dieses Bild pflegt Wladimir Putin in der Öffentlichkeit. Doch seine Gesundheit bleibt ein Rätsel, das regelmäßig wilde Gerüchte befeuert.
Der Gesundheitszustand von Wladimir Putin ist ein Staatsgeheimnis. Seit August 1999, als er seinen ersten Eid als Präsident der Russischen Föderation ablegte, sind keine offiziellen Informationen mehr darüber an die Öffentlichkeit gelangt. Aber große Geheimnisse wecken große Neugier. Die möglichen Gebrechen des Kremlchefs lösen daher regelmäßig wilde Spekulationen aus. Das Informationsvakuum will gefüllt werden. Ob ein Husten oder eine zitternde Hand – alles wird genauestens beobachtet.
Auch beim Alaska-Gipfel mit Donald Trump wurde jede Bewegung Putins verfolgt. Wie sicher ist sein Schritt? Wie beweglich ist seine Mimik? Und was machen seine Beine? Diese lieferten tatsächlich wieder Gesprächsstoff. Eine Kamera fing einen Augenblick nach der gemeinsamen Pressekonferenz von Putin und Trump ein, als die beiden noch einmal die Köpfe zusammensteckten. Dabei fielen die Beine Putins durch scheinbar unkontrollierte Bewegungen auf. Dies befeuert nun wieder die Spekulationen um den Gesundheitszustand des russischen Diktators. Und es ist nicht das erste Mal.
- Nach Alaska-Gipfel: Im russischen TV wird es wild
- Gipfel in Alaska: Wladimir Putin will ganzen Donbass – das bietet er der Ukraine dafür
Gerüchte um Parkinson
Bereits im Februar 2023 legte Putin bei einem Treffen mit seinem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko seltsam anmutende Verhaltensweisen an den Tag. Damals schien er seine Füße und Beine nicht unter Kontrolle zu haben. Schnell wurden die irritierenden Bewegungen als Anzeichen einer Parkinson-Erkrankung interpretiert.
Der ehemalige Leiter des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, Richard Dearlove, behauptete daraufhin in einem Interview mit der Zeitung "The Sun": "Ich bin kein Mediziner, aber ich weiß, dass eine Reihe von Leuten ihn genau beobachtet hat, und sie halten Parkinson für die wahrscheinlichste Erklärung. Es gibt keine Beweise, aber er zeigt eine ganze Reihe von Symptomen." Krämpfe, Zuckungen und Dystonie, also unwillkürliche Überbewegungen, gelten zum Beispiel als Folgen einer Parkinson-Erkrankung.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Wladimir Putins Beine im Zentrum der Aufmerksamkeit
Die Gerüchte um eine mögliche Parkinson-Erkrankung Putins halten sich bereits seit Jahren. Immer wieder entdecken Beobachter verdächtige Bewegungen; so auch bei einem Treffen des russischen Präsidenten mit dem damaligen Außenminister Sergej Schoigu im April 2022. Auf Videoaufnahmen aus dem Kabinett ist zu sehen, wie der Kremlchef mit seinem rechten Bein wippt und sich gleichzeitig mit seiner rechten Hand fest an den Tisch klammert. "Putin hat Parkinson", schrieb daraufhin Louise Mensch, eine ehemalige Abgeordnete der britischen konservativen Partei.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Experten erkannten auf den Aufnahmen damals jedoch keine Anzeichen für diese Erkrankung. John Hardy, Neurogenetiker am UK Dementia Research Institute, sagte der "Deutschen Welle": "Meiner Meinung nach gibt es keine Anzeichen für Parkinsonismus." Putin habe nicht gut ausgesehen, aber eine Parkinson-Erkrankung könne er nicht erkennen.
Ray Chadhuri, ein Neurologe an der Universität London, stimmte dieser Einschätzung zu. "Wenn ich mir den kurzen Clip ansehe, kann ich keinen Hinweis auf Parkinsonismus bei Putin finden", so sein Fazit. Ohnehin kann eine Ferndiagnose keinen verlässlichen Aufschluss über den Gesundheitszustand eines Menschen geben.
Wladimir Putin und seine Gesundheit in der Gerüchteküche
Parkinson ist jedoch keineswegs die erste ernsthafte Krankheit, die dem russischen Staatschef im Laufe der Jahre zugesetzt haben sollen. Einige Diagnosen wurden ungewollt bestätigt, andere entsprangen wohl eher einem Wunschdenken. Eine kleine Übersicht:
Ekzeme
Im Jahr 2003 veröffentlichte die russische politische Wochenzeitschrift "Kommersant-Wlast", ein Foto eines Treffens zwischen Putin und Tony Blair, dem damaligen britischen Premierminister.
Die Bildunterschrift lautete damals: "Am 29. April empfing Wladimir Putin Tony Blair in Nowo-Ogarjowo und scherzte viel mit dem Gast. Die Komik des Treffens wurde durch den Anzug des russischen Präsidenten unterstrichen, der offenbar noch für Boris Jelzin geschneidert wurde", scherzte das Blatt in Anbetracht der sichtlich zu groß geratenen Garderobe Putins.
Der Witz gefiel dem Kreml gar nicht. Der Präsident sei gezwungen, weite Hosen zu tragen, weil er Ekzeme an den Beinen habe, ließ man aus dem Kreis des damals 50-jährigen Präsidenten verlauten. Und über eine Krankheit zu spotten, gehöre sich nicht.
Rückenprobleme
Im Oktober 2012 meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Quelle in der russischen Regierung, Putin leide unter Rückenschmerzen und müsse sich angeblich sogar einer schweren Operation unterziehen. Kremlsprecher Dmitri Peskow dementierte die Information damals. Er gab an, Putin habe sich beim Sport einen Muskel gezerrt.
Die Absagen der Staatsbesuche in der Türkei, Pakistan und in einer Reihe anderer Länder, die in den Medien mit einer Erkrankung des Präsidenten in Verbindung gebracht wurden, erklärte Peskow jedoch mit organisatorischen Problemen – und nicht mit dem angeblich gezerrten Muskel.
Wenig später aber verplapperte sich ein Kollege Putins. Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko beklagte sich in einem Interview mit Reuters, er könne aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung des russischen Präsidenten nicht mit Putin Hockey spielen. "Ich weiß, dass er ein Problem hat. Er liebt Judo. Da hat er einen Kerl hochgehoben, ihn heruntergeworfen und sich dabei den Rücken verrenkt", wusste Lukaschenko zu berichten.
Bei einem Auftritt am 4. November 2012 demonstrierte Putin selbst, dass an den Berichten um seine Rückenprobleme etwas dran ist. Bei einer Zeremonie auf dem Roten Platz hinkte der Staatschef unübersehbar. Das Humpeln war so deutlich, dass der Pressedienst des Kremls das entsprechende Video damals nicht auf der offiziellen Webseite veröffentlichte und sich nur auf Fotos beschränkte. Zudem verbot der Kreml den russischen Nachrichtenagenturen kategorisch, das Hinken auch nur zu erwähnen.
Doch auf der Webseite der russischen Orthodoxen Kirche wurde das Video von der Zeremonie dennoch veröffentlicht – und verbreitete sich im Internet wie ein Lauffeuer.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Youtube-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Youtube-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Mögliche Rückenprobleme Putins könnten auf einen Sturz vom Pferd zurückzuführen sein. Am Anfang seiner Amtszeit begeisterte sich Putin für Pferdesport. Einer der Stürze aus dem Sattel soll so schwerwiegend gewesen sein, dass der Staatschef einige Zeit nicht "auf den Beinen stehen" konnte, erzählte einer seiner Weggefährten der international angesehenen russischen Investigativ-Plattform "Projekt" später.
Rückenmarkkrebs
Im Januar 2014 behauptete das US-amerikanische Magazin "The Week", Putin leide möglicherweise an Rückenmarkkrebs. Der Autor berief sich dabei auf "erfahrene Experten", denen zufolge eine solche Krankheit durchaus die Ursache für periodische Rückenschmerzen sein könne. Er behauptete zudem, Putin habe aufgrund dieser Diagnose eine Begnadigung von Michail Chodorkowski befohlen, um vor "seinem bevorstehenden Tod sein Gewissen zu reinigen". Der ehemalige russische Öl-Magnat war am 20. Dezember 2013 auf Anordnung Putins begnadigt und aus der Haft entlassen worden.
Elf Jahre später ist Putin aber immer noch am Leben, was die Berichte über einen "bevorstehenden Tod" Lügen straft.
Bauchspeicheldrüsenkrebs
Im Oktober 2014 brachte die US-Zeitung "New York Post" ein weiteres Gerücht in Umlauf: Demnach sei bei Putin Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden. Der Autor des Artikels, Richard Johnson, schrieb, der russische Präsident werde wegen der schweren Krankheit von einem älteren Arzt aus der ehemaligen DDR behandelt. Zudem behauptete Johnson, Putin habe eine Steroidinjektion verschrieben bekommen. Er habe jedoch die Behandlung nicht abgeschlossen, weil der Arzt ungern nach Russland reise. Kremlsprecher Peskow dementierte diesen Bericht.
Schilddrüsenkrebs
Die russische Investigativ-Plattform "Projekt" griff 2022 erneut die Spekulationen über eine mögliche Krebserkrankung Putins auf. Die Journalisten veröffentlichten Daten und Informationen zu dem Ärzte-Team, das Putin behandelt. Auffällig war dabei die fortwährende Betreuung durch einen Onkologen und zwei Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten.
So soll der onkologische Chirurg Jewgeni Seliwanow innerhalb von vier Jahren 35-mal nach Sotschi gereist sein, ausschließlich um Putin zu konsultieren. Insgesamt habe er 166 Tage am Schwarzen Meer in Putins Nähe verbracht, berichtete "Projekt". Seliwanow gilt als Spezialist für Schilddrüsenkrebs.
Noch häufiger soll der HNO-Arzt Alexej Schtscheglow beim Präsidenten gewesen sein: Er habe Putin in diesem Zeitraum 59-mal aufgesucht und dabei insgesamt 282 Tage in Sotschi verbracht, schrieben die Journalisten. Zum Aufgabenbereich eines Hals-Nasen-Ohren-Arztes gehört auch die Diagnose von Schilddrüsenerkrankungen.
Eine Einschätzung dazu lieferte Ashley Grossman, Professorin für Endokrinologie an der Universität Oxford, im Gespräch mit "New Lines". Sie erklärte, eine mögliche Krebserkrankung könne auch Putins verändertes Aussehen erklären. In den Monaten zuvor waren wiederholt Bilder aufgetaucht, auf denen der Kremlchef ein auffallend geschwollenes Gesicht zeigte.
"Putin war immer ein sehr fit aussehender Mann mit eher hageren Zügen", sagte Grossman. "Doch in den letzten Jahren wirkt er im Gesicht und am Hals deutlich fülliger." Dieses Erscheinungsbild werde häufig mit der Einnahme von Steroiden in Verbindung gebracht, die wiederum bei der Behandlung verschiedener Arten von Lymphomen oder Myelomen eingesetzt werden.
Geleakte Tonbandaufnahmen eines russischen Oligarchen befeuerten die Gerüchte zusätzlich. Putin sei "sehr krank" und leide an "schwerem Blutkrebs", hieß es in dem aufgezeichneten Gespräch. Die heimlich gemachten Tonbandaufnahmen sind dem US-Magazin "New Lines" nach eigenen Angaben zugespielt worden. Außenminister Sergej Lawrow sah sich damals genötigt, ein Dementi abzugeben.
Lepra
Im Sommer 2020 erregte der Arzt und Professor Igor Gundarow mit einer spektakulären Behauptung Aufsehen: Wladimir Putin leide an Lepra. Der Kremlchef, so Gundarow, habe sich beim ehemaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Juschtschenko angesteckt.
In einem Interview mit dem Fernsehsender Stalingrad erklärte er zudem, viele prominente Persönlichkeiten seien von der Krankheit betroffen, ohne es zu wissen – da erste Symptome oft erst fünf bis dreißig Jahre nach der Infektion sichtbar würden.
Auf Juschtschenko trifft diese Diagnose allerdings nicht zu. Der frühere Präsident wurde im Wahlkampf 2004 mit Dioxin vergiftet und lebensgefährlich verletzt; sein Gesicht blieb infolge der Vergiftung schwer entstellt. Auch heute, mit 71 Jahren, trägt er noch die Spuren davon. Damals trat er gegen Ministerpräsident Wiktor Janukowitsch an, der offen von Putin unterstützt wurde.
Fazit
Dieser Fall zeigt deutlich, dass die Gerüchte um Putins Gesundheitszustand mitunter wilde Blüten treiben und jeder faktischen Grundlage entbehren. Das Informationsvakuum führt seit Jahren zu ständigen Spekulationen: von Parkinson über verschiedene Krebsarten bis hin zu Rückenproblemen oder Hautkrankheiten.
Eindeutige Beweise für eine konkrete, schwerwiegende Erkrankung fehlen. Das Ergebnis: Putins Gesundheit bleibt ein politisches wie mediales Rätsel – bis auf die seltenen Fälle, in denen der Kreml gewollt oder ungewollt etwas durchsickern ließ.
- thesun.co.uk: "Vladimir Putin’s days are numbered as he has Parkinson’s, claims former spy chief" (Englisch)
- dw.com: "Putin und Parkinson: Was sagen Ärzte zu seiner Gesundheit?"
- kommersant.ru: "Kommersant Vlast – About Issues" (Englisch)
- kommersant.ru: "Пятый президент России" (Russisch)
- kommersant.ru: "Президент как наследство" (Russisch)
- kommersant.ru: "Vlast" (Russisch)
- kommersant.ru: "Фото: Владимир Путин на заседании правительства" (Russisch)
- Quellenverzeichnis erstellen said:
- kremlin.ru: "Владимир Путин провёл заседание президиума Госсовета" (Russisch)
- kremlin.ru: "Совещание с членами Правительства" (Russisch)
- openspace.ru: "Президент как художественный образ" (Russisch)
- gazeta.ru: "Президент как бренд" (Russisch)
- theweek.com: "If Vladimir Putin is seriously ill, it matters to the world" (Englisch)
- pagesix.com: "Cancer rumors swirl around Putin" (Englisch)
- newlinesmag.com: "Is Putin Sick – or Are We Meant to Think He Is?" (Englisch)