Ukraine-Gipfel in den USA: Vor Trump-Treffen sieht Selenskyj die Europäer

"Vorbereitendes Treffen"
Bevor es zu Trump geht, trifft Selenskyj noch die Europäer

Von dpa
18.08.2025 - 16:09 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250817-99-759400Vergrößern des Bildes
Wolodymyr Selenskyj reist nicht alleine nach Washington: Mehrere europäische Regierungschef, die EU-Kommissionschefin und der Nato-Generalsekretär begleiten ihn. (Quelle: Wiktor Dabkowski)
Am Montag wird Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus erwartet – es dürfte kein einfacher Termin werden. Vorher gibt es noch ein Treffen mit engen Verbündeten.

Vor den Ukraine-Gesprächen am Montag mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus werden westliche Spitzenpolitiker in Washington mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Die EU-Kommission teilte mit, es handele sich um ein "vorbereitendes Treffen".

Selenskyj wird anschließend mit Trump zunächst zu einem bilateralen Gespräch zusammenkommen, danach stoßen die anderen westlichen Politiker zu den Beratungen mit Trump hinzu, unter ihnen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Trump schließt Rückgabe der Krim aus

Details über das Vorbereitungstreffen wurden zunächst nicht genannt. Bei den Treffen mit Trump wird es vor allem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle einer Friedenslösung sowie russische Gebietsansprüche gehen.

Nach dem Gipfel Trumps mit Kremlchef Putin am Freitag in Alaska war bekannt geworden, dass der US-Präsident offenbar russische Forderungen nach kompletter Kontrolle über die ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk unterstützt. Zugleich soll er zu US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine bereit sein.

Trump erklärte im Vorfeld des Treffens am Montag in Washington, eine Rückgabe der von Russland annektierten Halbinsel Krim sei ebenso ausgeschlossen wie ein Nato-Beitritt der Ukraine. Außerdem erklärte der US-Präsident, es liege an Selenskyj, den Ukraine-Krieg zu beenden. Nato-Generalsekretär Mark Rutte nimmt ebenfalls an den Gesprächen in Washington teil.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
