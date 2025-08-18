"Mal sehen, was rauskommt" Trump setzt Selenskyj vor Treffen unter Druck

Von dpa Aktualisiert am 18.08.2025 - 17:41 Uhr

US-Präsident Donald Trump: "KEIN NATO-BEITRITT DER UKRAINE." (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Am Montag treffen sich Trump und Selenskyj im Weißen Haus. Skeptiker befürchten einen neuen Eklat – und der US-Präsident befeuert die Sorgen.

Kurz vor einem Treffen im Weißen Haus über den Ukraine-Krieg hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj unter Druck gesetzt. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social wandte sich Trump nicht etwa an Kremlchef Wladimir Putin als Angreifer, sondern schrieb: "Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen."

Im gleichen Atemzug erklärte der Republikaner auch den erhofften Nato-Beitritt der Ukraine und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch. "Manche Dinge ändern sich nie!!!", schrieb er. Er verwies darauf, dass der damalige US-Präsident Barack Obama die Annexion der Krim 2014 nicht verhindert habe. Er fügte in Großbuchstaben hinzu: "KEIN NATO-BEITRITT DER UKRAINE." Die russische Armee flog in der Nacht neue Luftangriffe auf die Ukraine.

Treffen im Weißen Haus weckt schlechte Erinnerungen

Später schrieb Trump erneut über das Gipfeltreffen, fast flapsig: "Mal sehen, was dabei herauskommt???" Der Republikaner schrieb auch: "Ein großer Tag im Weißen Haus." Noch nie seien so viele europäische Staatschefs und Spitzenpolitiker auf einmal da gewesen.

In zwei Spitzentreffen im Weißen Haus will Trump am Montag ab 19.15 Uhr deutscher Zeit mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten über den Einstieg in einen raschen Friedensprozess sprechen. Es geht um Vorschläge, über die Trump und Putin bei ihrem Gipfel am vergangenen Freitag in Alaska gesprochen haben. Dabei will der US-Präsident zunächst allein mit Selenskyj sprechen – ein Szenario, das an die unheilvolle Begegnung Ende Februar erinnert, als Trump und sein Vize JD Vance geradezu über den ukrainischen Präsidenten herfielen.

Soll die Ukraine den restlichen Donbass räumen?

Erst danach soll eine Runde mit den europäischen Spitzenpolitikern stattfinden, die Selenskyj in die US-Hauptstadt begleiten. Dazu zählen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der Tag könnte je nach Verlauf ein Zwischenschritt hin zu einem möglichen dritten Treffen sein, dann zwischen Russland und der Ukraine.

Nach Angaben der deutschen Bundesregierung soll unter anderem über "Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression" gesprochen werden. Mit Sicherheitsgarantien sind Maßnahmen zum Schutz eines Landes vor Angriffen gemeint.

Sicherheitsgarantien im Mittelpunkt der Gespräche