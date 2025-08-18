Bis zu 20.000 Terror-Opfer Riesiges Massengrab im Irak – Opfer sollen geborgen werden

Arbeiter am Massengrab im Irak (Archivbild): Noch immer gelten viele Opfer des "Islamischen Staats" als vermisst. (Quelle: Uncredited/Rudaw TV via AP/dpa)

Auch wenn der IS im Irak fast zehn Jahre besiegt ist, werden immer noch viele Menschen vermisst. Jetzt beginnt ein riesiges Ausgrabungsprojekt.

Nach dem Beginn einer Ausgrabung eines Massengrabs des "Islamischen Staats" (IS) hat die irakische Regierung angekündigt, alle Maßnahmen zur Identifizierung der Opfer zu ergreifen. Die Behörden schätzen, dass in dem Grad südlich von Mosul in Al-Chasfa bis zu 20.000 Opfer der Terrororganisation begraben sein könnten. Die Ausgrabung begann am Sonntag.

Die IS-Terrormiliz kontrollierte einst große Gebiete im Irak und im benachbarten Syrien. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur des Irak wurde das Massengrab vor etwa zehn Jahren angelegt.

Wie Rabah Nuri Attijah, der in der Region als Anwalt an mehreren Vermisstenfällen arbeitet, der US-amerikanischen "Associated Press" erklärt, sind nach Schätzungen etwa 70 Prozent der Leichen von irakischen Soldaten oder Polizisten. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Ausgrabungsort um das größte Massengrab im modernen Irak handelt.

Regierungssprecher Bassem al-Awadi erklärte, man werde alle technischen und rechtlichen Maßnahmen unternehmen, um die Opfer zu identifizieren, ihre Rechte zu wahren und ihre Angehörigen zu unterstützen. Es soll eine Datenbank entstehen, die DNA-Proben mit denen der Hinterbliebenen abgleicht.

Zudem solle das Verbrechen dokumentiert und dessen Ausmaß der Welt vermittelt werden. Al-Awadi betonte, dass Beweise für die Verbrechen der IS-Terroristen auch Jahre nach deren Niederlage im Dezember 2017 weiterhin auftauchten.