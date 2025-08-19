Mit über vier Promille: SUV-Raser gestoppt

Das Treffen von Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj und den europäischen Spitzenpolitikern wirkt wie ein Fortschritt. Dennoch bleiben wichtige Punkte offen.

Von einem historischen Treffen in Washington war die Rede. Fünf Stunden lang rangen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und die europäischen Vertreter um einen Friedensplan für die Ukraine.

"So etwas hat es noch nie gegeben", sagt US-Korrespondent Bastian Brauns, der das Treffen für t-online in Washington verfolgt hat. Und obwohl sich Donald Trump als Friedensstifter inszeniert, bleiben wichtige Punkte offen.

Welche das sind und warum ein Frieden doch nicht so nah ist wie gedacht, erfahren Sie hier oder oben im Video.