Ukraine-Krieg: Trumps Friedensshow mit Selenskyj lässt Fragen offen

Videokommentar aus Washington
Eine Show macht noch keinen Frieden

  • Bastian Brauns
Ein Kommentar von Bastian Brauns
19.08.2025 - 08:08 UhrLesedauer: 1 Min.
Videokommentar: Darum macht eine Show noch keinen Frieden
News folgen

Das Treffen von Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj und den europäischen Spitzenpolitikern wirkt wie ein Fortschritt. Dennoch bleiben wichtige Punkte offen.

Von einem historischen Treffen in Washington war die Rede. Fünf Stunden lang rangen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und die europäischen Vertreter um einen Friedensplan für die Ukraine.

"So etwas hat es noch nie gegeben", sagt US-Korrespondent Bastian Brauns, der das Treffen für t-online in Washington verfolgt hat. Und obwohl sich Donald Trump als Friedensstifter inszeniert, bleiben wichtige Punkte offen.

Welche das sind und warum ein Frieden doch nicht so nah ist wie gedacht, erfahren Sie hier oder oben im Video.

Donald Trump hat außerdem angekündigt, dass ein Treffen von Putin und Selenskyj in den kommenden zwei Wochen stattfinden solle. Die Vorbereitungen dafür würden laufen.

Verwendete Quellen
  • Eigene Beobachtungen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Themen
Donald TrumpTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWashingtonWolodymyr Selenskyj
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
