Premier Tusk und seine Bürgerplattform hingegen stehen für das liberale Lager. Schon persönlich. Tusks wichtigster Mann ist Radosław Sikorski, seit der Kabinettsumbildung im Juli Vizepremier und Außenminister in Warschau. Sikorski hat an der britischen Elite-Universität Oxford studiert und lange in den USA gelebt. Er ist mit der US-amerikanischen Russland-Expertin Anne Applebaum verheiratet. Beide publizieren regelmäßig in der "New York Times". Für Trump ist das eher verdächtig. Beide stehen für ihn für die von ihm verhasste liberale Ostküsten-Elite in den USA. Die PiS-Anhängerschaft in Polen sieht das übrigens ähnlich.

Nawrocki verdrängt Tusk aus Videoschalte

Der soziokulturelle Gegensatz durchzieht die amerikanische und die polnische Gesellschaft. Und er dominiert auch die aktuelle Politik. Vor Trumps Alaska-Gipfel etwa trommelte Merz in der Vorwoche eine Videoschalte der europäischen Staaten zusammen. Das Weiße Haus wünschte Polens liberalkonservativen Präsidenten Nawrocki als Gesprächspartner. So kam es auch. Tusk war plötzlich raus aus dem politischen Spiel zur Zukunft der Ukraine.

Polen-Experte Andrzej Kaluza wertet das Fehlen Polens beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus deshalb eher als Rückschlag für den polnischen Präsidenten und seine Bemühungen, in der Außenpolitik eine größere Rolle zu spielen. "Nawrocki und die PiS haben da ihre Bedeutung überschätzt. Für Nawrocki war das eine schwere Niederlage."

Der Streit um das Primat in der Außenpolitik schwelt schon länger. In Tusks erster Amtszeit als Premier rangelte er mit dem nationalkonservativen Präsidenten Lech Kaczyński darum, wer das Land bei EU-Gipfeln in Brüssel vertritt. Polens Verfassungsgericht hatte den Streit eigentlich 2009 zugunsten des Regierungschefs entschieden. Nun flammt die alte Debatte wieder auf.

Trumps neue Prioritäten treffen auch Polen

Auch in den polnisch-amerikanischen Beziehungen rumpelt es. Zumindest seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Der Präsident sieht die größten außenpolitischen Herausforderungen für die USA in China und in Russlands Staatschef Wladimir Putin eher einen Mann, mit dem sich ein Deal schließen lässt. Beides gefährlich für Polen.

Das Land sieht in der euro-atlantischen Partnerschaft eine Garantie für seine Unabhängigkeit und in Putins Russland die größte Gefahr. Auch deshalb fühlt man sich den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen verbunden. Auch deshalb begrüßt man in Warschau den Nato-Beitritt der Ostsee-Anrainer Finnland und Schweden. Auch deshalb unterstützt man den Krieg der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Auch gesellschaftlich: Nach Deutschland mit 1,2 Millionen Geflüchteten ist Polen mit 995.000 Menschen der größte Zufluchtsort für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. "Die Bereitschaft der Hilfe für die Kriegsflüchtlinge war überwältigend. Hier hat die Zivilgesellschaft sehr viel mehr geleistet als der Staat", so Kaluza.